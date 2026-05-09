országggyűlés Magyar Péter miniszter

Kedden alakul meg az új kormány

2026. május 09. 15:34

16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.

Kedd délután az Országggyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei - derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sulyok Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. május 09. 17:05 Szerkesztve
szim-patikus 2026. május 09. 16:19 Megvagyok döbbernve Le vagyok nyűgözve (a látottaktól) Forsthoffer Ágnes vezette Magyar Péter megalapota, Tamburások egységgé kovácsolták a parlamentet. Ócska szinházból ismét a méltóság háza lett. Gratulálok és fejet is hajtok, mert az alakuló ülés arányos volt és senki érdeke nem sérült közben. Mondjon itt bárki amit csak akar Szép és megható volt... na !
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. május 09. 15:48
És hogy lesz a meghallgatás, szarosgatyás poloska mindegyiket bekíséri a bizottsági meghallgatásra és csak ő beszélhet?
Válasz erre
2
1
CirmoS
2026. május 09. 15:45
Agyhalott sorosügynökök meg kólásdobozokból álló, külföldi érdekeket képviselő tiszar- avh csürhe! Ezeknek semmi közük Mo- hoz, a magyar emberekhez! Viszont a brutális megszorításaik kellenek ahhoz, hogy a buta, iskolázatlan, tájékozatlan, igénytelen prolicsürhe hajléktalanná váljon, öngyilkos legyen / kipusztuljon! Ez az igazi haszon Mo számára! Ezzel a tiszar- AVH gittegylet támogatottsága gyakorlatilag elfogy!
Válasz erre
3
0
gullwing
2026. május 09. 15:43
Akkor addig már nem lesz minisztercsere?
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!