Kedden alakul meg az új kormány

Kedd délután az Országggyűlés következő ülésén tesznek esküt a Tisza-kormány miniszterei - derül ki a parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint. Az ülés 16 órakor kezdődik a napirend elfogadásával, majd ismertetik Sulyok Tamás köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. Az alaptörvény szerint a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok.