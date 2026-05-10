Kiskorunkban Magyarországra úgy gondoltunk, mintha az lenne maga a mennyország – Daniel Mamah a Mandinernek

2026. május 10. 12:05

A Bartók-örökségtől Afrikán át Amerikáig: Daniel Mamah regényében nemcsak a szülei csodálatos szerelméről mesél, hanem arról is, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a múlt század második felében egy magyar–afrikai házaspárnak. Interjúnk a Bartók-leszármazott pszichiáterrel.

Farkas Anita

Honnan jött az ötlet, hogy megírja a szülei történetét?

2012-ben született meg bennem a gondolat, és tizenkét év telt el, mire valóság lett belőle. A fordulópont az első gyerekem érkezése volt. Amikor kiderült, hogy hamarosan apa leszek, egyre gyakrabban motoszkált bennem a gondolat: milyen kár, hogy a kislányom és a leendő testvérei soha nem ismerhetik meg a nagyszüleiket, akik – ezzel végződik a regény is – 1997-ben autóbalesetben meghaltak. Annál inkább sajnáltam mindezt, mert tudom, milyen sokat képes adni egy ilyen kapcsolat: édesanyám szüleivel azután is nagyon közeli viszonyban maradtunk, miután Magyarországról előbb az Egyesült Királyságba, majd Nigériába költöztünk. 

Daniel Mamah nagyszülei, szülei és testvérei 1979 decemberében, abban a hónapban, amikor a család Nigériába költözött

Vagyis egyfajta kárpótlásnak is szánta a könyvet a saját maga és a családja számára? 

Amellett, hogy úgy hiszem, anyám és apám kontinenseken, kultúrákon és politikai rendszereken átívelő és mindig minden akadályt legyőző szerelmének és házasságának a története bárki számára példa lehet arra: tűnjenek bármilyen sötétnek a dolgok, mindig ott pislákol a fény az alagút végén. Sőt, mint afféle kalandregényt azok is bátran kézbe vehetik, akik arra kíváncsiak, hogyan teltek a mindennapok a múlt század második felében Kelet-Európában és Afrikában. Hogy mindez a lehető leghitelesebb legyen, a rokonok, a barátok is sokat segítettek, számos interjút készítettem velük mindkét országban. És ott a rengeteg megőrzött tárgyi emlék. Például a magyar nagymamám és Bori nagynéném több száz levele, amelyek egy része az 1950-es években íródott. Édesanyám fiatalkori naplói szintén megmaradtak, akárcsak apám évtizedeken át gondosan összerendezett hivatalos dokumentumai és aprólékos feljegyzései. 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bekeev-2025
2026. május 10. 12:50
Migráncs, akinek Orbánisztán a mennyország? Sürgősen keressen fel egy elmeorvost.
fortissima
2026. május 10. 12:09
" A magyarok nem akarnak kevert fajúak lenni..."
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!