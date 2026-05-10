tisza párt mi hazánk mi hazánk mozgalom toroczkai lászló országgyűlés 100 tagú cigányzenekar

Toroczkai: undorító csapdát állított a Mi Hazánknak a Tisza Párt

2026. május 10. 16:28

Az ellenzéki párt elnöke szerint Magyar Péterék a házszabályt is felrúgták, hogy kellemetlen helyzetbe hozzák a képviselőiket.

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László visszautasította a 100 Tagú Cigányzenekar állításait, miszerint a párt a Sükösdi Danubia Tamburazenekar vagy a fellépő gyermekek származása miatt hagyta el az Országgyűlés alakuló ülését.

Természetesen nem a Sükösdi Danubia Tamburazenekar miatt, és főleg nem a gyermekek származása miatt vonultunk ki”

– szögezte le Toroczkai.

A politikus emlékeztetett: a Mi Hazánk előre jelezte, hogy a Szent Koronához járul eskütételre, mivel az eredeti megállapodást felrúgva sem a Tisza Párt, sem a Fidesz-KDNP nem tette meg ezt a lépést.

Emellett már korábban bejelentették, hogy az előzetesen elfogadott napirend szerint az Örömóda előtt kivonulnak az ülésteremből.

„A Tisza Párt azt az Európai Unió himnuszaként akarta lejátszani, márpedig mi az Európai Uniót szuverén nemzetek szövetségének, és nem egy új birodalomnak, az úgynevezett 'európai egyesült államoknak' tekintjük. Az európai parlamenti frakciónk is mindig ezt az álláspontot képviseli az Európai Unió úgynevezett himnuszával kapcsolatban” – hangsúlyozta.

Toroczkai szerint ráadásul visszataszító volt, hogy a Tisza Párt a gyermekekkel a saját kampánydalát is előadatta, ezzel pártrendezvénnyé alakítva az Országgyűlést, és semmibe véve azokat a milliókat, akik nem rájuk szavaztak.

Toroczkai kiemelte, a Tisza Párt váratlanul és önkényesen megváltoztatta az előzetesen egyeztetett napirendet, és erről más pártokat nem tájékoztatott. Így alakult ki az a helyzet, hogy a Mi Hazánk kivonulása pont akkor történt, amikor a gyermekek bevonultak az ülésterembe. 

„Ez nemcsak inkorrekt, a szokásjogtól eltérő, aljas húzás volt, hanem ezzel a házszabályt is megsértették” – írta Toroczkai, aki egy csatolt képen mutatta be a pártok közötti egyeztetésen elfogadott napirend vonatkozó részletét.

A Mi Hazánk elnöke szerint mind a balliberális pártok, mind most a Tisza Párt saját pártpolitikai céljaira használja fel a gyermekeket és a gyermekvédelmet. „Ezt a gyakorlatot kifejezetten undorítónak tartjuk, és visszautasítjuk!” – zárta közleményét Toroczkai László.

Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 79 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
redl1986
2026. május 10. 18:47
CirmoS Lám, lám, hova vezet a csalódottság okozta düh, kezdesz szépen bekattanni. De tudod mit, inkább te rohadj meg, mint a fiatalok.
redl1986
2026. május 10. 18:45
Fideszes gentleman Az epizódnak semmi jelentősége. Laci pár emberével bejutott, a képviselői juttatások megvannak, ez volt a cél és a maximum, .
gullwing
2026. május 10. 18:43
Amúgy meg miért kellene BÁRKINEK szeretni a cigányzenét?! Én nem kedvelem, de semmilyen un. mulatós zenét sem...
icukamagacuki
2026. május 10. 18:42
CirmoS 2026. május 10. 18:37 Rohadjon meg és legyen átkozott mindenki erre az elmebeteg féregre szavazott! Ideértve a fiatalokat is!!" Látod többek között miattad és a fajtád miatt törlünk el titeket a föld felszinéről.A férgeket mint te a földbe tapossuk a családjukkal együtt. 👍🤘
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!