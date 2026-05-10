Toroczkai: undorító csapdát állított a Mi Hazánknak a Tisza Párt

„A Tisza Párt azt az Európai Unió himnuszaként akarta lejátszani, márpedig mi az Európai Uniót szuverén nemzetek szövetségének, és nem egy új birodalomnak, az úgynevezett 'európai egyesült államoknak' tekintjük. Az európai parlamenti frakciónk is mindig ezt az álláspontot képviseli az Európai Unió úgynevezett himnuszával kapcsolatban” – hangsúlyozta.

Toroczkai szerint ráadásul visszataszító volt, hogy a Tisza Párt a gyermekekkel a saját kampánydalát is előadatta, ezzel pártrendezvénnyé alakítva az Országgyűlést, és semmibe véve azokat a milliókat, akik nem rájuk szavaztak.

Toroczkai kiemelte, a Tisza Párt váratlanul és önkényesen megváltoztatta az előzetesen egyeztetett napirendet, és erről más pártokat nem tájékoztatott. Így alakult ki az a helyzet, hogy a Mi Hazánk kivonulása pont akkor történt, amikor a gyermekek bevonultak az ülésterembe.

„Ez nemcsak inkorrekt, a szokásjogtól eltérő, aljas húzás volt, hanem ezzel a házszabályt is megsértették” – írta Toroczkai, aki egy csatolt képen mutatta be a pártok közötti egyeztetésen elfogadott napirend vonatkozó részletét.

A Mi Hazánk elnöke szerint mind a balliberális pártok, mind most a Tisza Párt saját pártpolitikai céljaira használja fel a gyermekeket és a gyermekvédelmet. „Ezt a gyakorlatot kifejezetten undorítónak tartjuk, és visszautasítjuk!” – zárta közleményét Toroczkai László.