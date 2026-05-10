05. 10.
vasárnap
sulyok tamás országgyűlés magyar közlöny Magyar Péter törvény

Sulyok Tamás folytatja a munkát

2026. május 10. 09:47

Máris kihirdették az első két törvényt. Sulyok Tamás nem talált kivetnivalót. Három visszaküldött jogszabályt viszont megörökölt az új Országgyűlés.

Magyar Péter megfenyegette Sulyok Tamást, de a köztársasági elnök egyelőre végzi a munkáját, hiszen nincs akadálya a miniszterek kinevezésének. Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben a minisztériumok felsorolásáról aznap, a házszabálytól eltérve gyorsan elfogadott törvény – írja a HVG –, amely szerint Magyarország minisztériumai a következők:

  1. Egészségügyi Minisztérium,
  2. Igazságügyi Minisztérium,
  3. Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium,
  4. Pénzügyminisztérium,
  5. Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium,
  6. Belügyminisztérium,
  7. Élő Környezetért Felelős Minisztérium,
  8. Gazdasági és Energetikai Minisztérium,
  9. Honvédelmi Minisztérium,
  10. Közlekedési és Beruházási Minisztérium,
  11. Külügyminisztérium,
  12. Miniszterelnökség,
  13. Szociális és Családügyi Minisztérium,
  14. Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium,
  15. Tudományos és Technológiai Minisztérium,
  16. Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

Sulyok Tamás kihirdette a törvényt

Az eddig Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda és az Európai Ügyek Minisztériuma beolvad a Miniszterelnökségbe, a többi szaktárca átalakul. Ezt a törvényt az ellenzék – az ellenszavazatot leadó Balla György (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) kivételével – mintegy ráhagyta a többségre, és tartózkodott a szavazástól, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azonnal kihirdette.

Így már ki lehet nevezni az új elnevezéseknek megfelelő minisztereket.

Folytatódik a rendkívüli jogrend, hiszen ugyancsak kihirdette az elnök a szintén szombaton, a házszabálytól eltérve, vita nélkül elfogadott terjedelmes törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről.

Megjegyzendő, Három darab visszaküldött törvény maradt az új Országgyűlésre, a legrégebbit 2017-ben nyújtották be. Az egyik a vízgazdálkodási törvény módosítása, a másik a Sulyok által kifogásolt EU–kirgiz partnerségi megállapodás, a harmadik pedig a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Nyolc beszámolót is meg fog örökölni a szombaton megalakult parlament.

Nyitókép forrása: Facebook

 

ariete11
2026. május 10. 12:46
Ki kellene majd menni tüntetni érte! Làssuk, meddig fogja vissza magát a szeretet ország építésze ! Lesznek gumilövedékek és vízágyúk is?
Hesperia
2026. május 10. 12:33
Hajrá, Elnök Úr, ne is hagyja magát megfélemlíteni! Ez most csakugyan becsületbeli kérdés. Ha még azt is megtenné, hogy kikéri magának a tegnap "ünnepi beszéd" keretében (Jézusmária!) elhangzott ocsmány rágalmakat, akkor még előbbre lennénk: hiszen ezek nem csak Önt érintették, sőt, elsősorban az Orbán-kormány ellen irányultak. Ne hagyjuk cáfolat nélkül ezt az ocsmányságot!
tapir32
2026. május 10. 12:22
Hajrá Sulyok!
pandalala
2026. május 10. 12:17
én csak azt remélem, hogy a MiniBő kiválóan fog működni .... és, hogy a 101-es szobát áthelyezik az Andrássyy út. 60-ból ...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.