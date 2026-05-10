Sulyok Tamás folytatja a munkát

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Máris kihirdették az első két törvényt. Sulyok Tamás nem talált kivetnivalót. Három visszaküldött jogszabályt viszont megörökölt az új Országgyűlés.
Magyar Péter megfenyegette Sulyok Tamást, de a köztársasági elnök egyelőre végzi a munkáját, hiszen nincs akadálya a miniszterek kinevezésének. Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben a minisztériumok felsorolásáról aznap, a házszabálytól eltérve gyorsan elfogadott törvény – írja a HVG –, amely szerint Magyarország minisztériumai a következők:
Az eddig Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda és az Európai Ügyek Minisztériuma beolvad a Miniszterelnökségbe, a többi szaktárca átalakul. Ezt a törvényt az ellenzék – az ellenszavazatot leadó Balla György (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) kivételével – mintegy ráhagyta a többségre, és tartózkodott a szavazástól, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azonnal kihirdette.
Így már ki lehet nevezni az új elnevezéseknek megfelelő minisztereket.
Folytatódik a rendkívüli jogrend, hiszen ugyancsak kihirdette az elnök a szintén szombaton, a házszabálytól eltérve, vita nélkül elfogadott terjedelmes törvényt az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről.
Megjegyzendő, Három darab visszaküldött törvény maradt az új Országgyűlésre, a legrégebbit 2017-ben nyújtották be. Az egyik a vízgazdálkodási törvény módosítása, a másik a Sulyok által kifogásolt EU–kirgiz partnerségi megállapodás, a harmadik pedig a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat. Nyolc beszámolót is meg fog örökölni a szombaton megalakult parlament.
Nyitókép forrása: Facebook