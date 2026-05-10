Sulyok Tamás folytatja a munkát

Magyar Péter megfenyegette Sulyok Tamást, de a köztársasági elnök egyelőre végzi a munkáját, hiszen nincs akadálya a miniszterek kinevezésének. Szombaton késő este megjelent a Magyar Közlönyben a minisztériumok felsorolásáról aznap, a házszabálytól eltérve gyorsan elfogadott törvény – írja a HVG –, amely szerint Magyarország minisztériumai a következők:

Egészségügyi Minisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, Pénzügyminisztérium, Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium, Belügyminisztérium, Élő Környezetért Felelős Minisztérium, Gazdasági és Energetikai Minisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Közlekedési és Beruházási Minisztérium, Külügyminisztérium, Miniszterelnökség, Szociális és Családügyi Minisztérium, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Tudományos és Technológiai Minisztérium, Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium.

Sulyok Tamás kihirdette a törvényt

Az eddig Rogán Antal által vezetett Miniszterelnöki Kabinetiroda és az Európai Ügyek Minisztériuma beolvad a Miniszterelnökségbe, a többi szaktárca átalakul. Ezt a törvényt az ellenzék – az ellenszavazatot leadó Balla György (Fidesz) és Seszták Miklós (KDNP) kivételével – mintegy ráhagyta a többségre, és tartózkodott a szavazástól, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig azonnal kihirdette.