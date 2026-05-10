Ezt várhatják a magyarok a Tisza kormány drogpolitikájától

Magyar Péterék drogos bulijának házigazdája beismerő vallomást tett: „Szívtak, az biztos” (VIDEÓ)
Magyar Péter és Vogel Evelin bekéredzkedtek a radnaimark.hu-ról ismert szobába, ahová egy tányéron kokaint vittek be magukkal.
Magyar Péter programja homályosan fogalmaz a drogkérdésben (is), miközben az őket támogató „szakértők" és sajtó nyíltan a dekriminalizáció mellett érvelnek. A Tisza Párt fővárosi lépései alapján országos szinten is liberális drogpolitika jöhet.
A Tisza Pártot támogató „művészek” és álcivil szervezetek egyértelműen a drogpolitika lazítását és dekriminalizációt várnak Magyar Péter kormányától, a párt 243 oldalas programjában viszont alig fél oldal szól a kérdésről, természetesen bármiféle konkrétum nélkül. Ezért utánajártunk, hogy mire számíthatunk a Tisza-kormánytól a kábítószer elleni fellépés területén.
A Tisza hivatalos kormányprogramja szerint „működő, szigorú, de emberközpontú drogpolitikával” kezelnék a helyzetet. A dokumentum – ahogy a többi téma tekintetében is – meglehetősen ködösen fogalmaz, inkább helyzetleírás, mint konkrét kormányzati intézkedések gyűjteménye. Nincsenek számon kérhető ígéretek vagy mérhető, ellenőrizhető és számszerűsíthető célok.
Ugyanakkor kritikaként fogalmazódik meg, hogy a Fidesz intézkedései „ideológiai és rendészeti logikát” követtek. Ami nem túl meglepő, hiszen egy párt ideológiájából következik, hogy támogatja vagy ellenzi a kábítószer használatot, és nyilvánvalóan rendészeti kérdés, hiszen a Büntető törvénykönyvben tiltott tevékenységek ellen a rendvédelmi szerveknek kell fellépniük.
Azonban a drogügyektől hemzsegő Tisza Párt ezek szerint más eszközökkel kívánja kezelni a helyzetet, tehát lássuk mit írnak erről a programjukban:
Hasonló állásponton van Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős (volt) kormánybiztos is. A politikus a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta Program indulásának első évfordulóját tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a Fidesz kormányzati álláspontja a kábítószer ügyében gyökeresen eltért a Tisza Párt programjától:
a Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr. Ez csak a választások után válhatna világossá a társadalom számára.”
Eljött a választás utáni idő így, ha a párt programjából nem is, a jogalkotási lépéseikből hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy mit is gondol a drogkérdésről a Tisza többi képviselője. Hiszen Radnai Márkról, az „emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosról” már biztosan tudjuk mi a véleménye, mint az elhíresült felvételen mondta:
Be kéne LSD-zni!”
Az országos program jó eséllyel hasonlóan jön majd létre, mint a 2024-ben elfogadott Budapesti Drogstratégia. Ha megvizsgáljuk a Fővárosi Közgyűlés által egyhangúlag – a fideszes képviselők a szavazás előtt tüntetőleg kivonultak az ülésteremből – elfogadott dokumentum elkészítésében résztvevő szakértőket, akkor több Soros szervezetből ismerős nevet is találunk. A munkában részt vett többek között Sárosi Péter és Felvinczi Katalin is, akik a Jogriporter kuratóriumi tagjai. Továbbá Kardos Tamás, a TASZ drogjogi szakértője és a Drogriporter és a 444.hu rendszeres szerzője.
A Drogriporter – melyet a Jogriporter üzemeltet és a Fidesz kormányzása alatt végig a drogellenes fellépése ellen tiltakozott – saját megfogalmazása szerint nem a drogokról, hanem azokról az emberekről szól, akik drogokat is használnak. Megközelítésük szerint a büntetésre és elrettentésre építő drogpolitika nem lehet sem hatékony, sem igazságos, mivel az nagyobb károkat okoz, mint maga a drogfogyasztás, miközben annak visszaszorítására vagy megelőzésére sem képes. Ismerős sorok a Tisza programjából.
Ezáltal egy Soros által finanszírozott szervezet vezetői egy szintén Soros által támogatott médiumban érvelnek a drogok liberalizációja mellett, miközben közvetlenül befolyásolták Karácsony Gergely főpolgármester drogstratégiáját. Így Budapest drogpolitikájának alakulása közvetlenül köthető Soros György érdekköréhez, és valószínűleg ez vár most az országos szabályozásra is.
A korábbi, tiltáson és büntetésen alapuló, kriminalizáló szemlélet helyére egyre inkább egy liberális, progresszív megközelítés léphet. Ez a változás azonban nem szakmai vagy társadalmi egyeztetések eredménye, hanem jelentős nemzetközi pénzügyi támogatás is áll mögötte, amelynek központi szereplője a Jogriporter Alapítvány.
A fővárosi dokumentum több ponton is tükrözi a Soros-hálózat drogpolitikai célkitűzéseit:
A Jogriporter munkatársai nem csupán szakpolitikai elemzéseket állítanak össze, hanem aktív szerepet vállalnak a közvélemény formálásában is. Kardos például rendszeresen publikál a 444.hu oldalán olyan cikkeket, amelyekben a drogok dekriminalizációja mellett érvel.
Egyik írásában például rámutat, hogy „már a világ legrangosabb orvosi szaklapja is támogatja a drogok dekriminalizációját, de a magyar politika továbbra sem hajlandó erről tudomást venni.” Egy másik cikkében pedig azt a kérdést veti fel: „Van-e oka Magyarországnak tartani attól, hogy Ukrajnában engedélyezték az orvosi kannabiszt?” Kardos ebben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire támaszkodva érvel az orvosi marihuána bevezetése mellett, hangsúlyozva, hogy a szerrel történő terápiák jelentős segítséget nyújtanának a frontot megjárt katonák számára.
Kardos írásában hivatkozik egy ukrán civil szervezet jelentésére, amely mögött – alaposabb vizsgálat után – az amerikai USAID áll. Ez azt jelenti, hogy ez a forrás is külföldi pénzből működik, akárcsak maga a Jogriporter.
A fővárosi drogpolitika új irányára, amely a kriminalizáció helyett a szabályozott fogyasztást és az ártalomcsökkentést helyezi előtérbe – akár csak a Tisza programja – tehát egyértelmű befolyással vannak a Soros György által finanszírozott álcivil szervezetek.
Mindezek fényében természetes, hogy a drogstratégia elfogadásáról szóló 444.hu cikk szerint egy „országos szinten is hiánypótló és iránymutató dokumentum, ami minden szempontból korszerű szemléletet képvisel, a szakmai elvek és a legújabb bizonyítékok figyelembevételével készült el”.
Magyar Péter képviselői 2024-ben támogatták a Soros NGO-k által tollba-mondott Fővárosi Drogstratégiát, melynek pontjai visszaköszönnek kormányprogramjukból. Emellett 2026 februárjában, amikor a Fidesz képviselői megpróbáltak szigorításokkal módosítani a stratégiát, akkor a Tisza Párt fővárosi frakciója levetette a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről.
