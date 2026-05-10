Ezt várhatják a magyarok a Tisza kormány drogpolitikájától

A Tisza Pártot támogató „művészek” és álcivil szervezetek egyértelműen a drogpolitika lazítását és dekriminalizációt várnak Magyar Péter kormányától, a párt 243 oldalas programjában viszont alig fél oldal szól a kérdésről, természetesen bármiféle konkrétum nélkül. Ezért utánajártunk, hogy mire számíthatunk a Tisza-kormánytól a kábítószer elleni fellépés területén.

Furcsa videók láttak napvilágot a kampány alatt Radnai Márkról, a Tisza Párt kulcsemberéről – Forrás: NurPhoto via AFP

Ártalomcsökkentés és iskolai prevenció

A Tisza hivatalos kormányprogramja szerint „működő, szigorú, de emberközpontú drogpolitikával” kezelnék a helyzetet. A dokumentum – ahogy a többi téma tekintetében is – meglehetősen ködösen fogalmaz, inkább helyzetleírás, mint konkrét kormányzati intézkedések gyűjteménye. Nincsenek számon kérhető ígéretek vagy mérhető, ellenőrizhető és számszerűsíthető célok.