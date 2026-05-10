tisza párt radnai márk program Magyar Péter kábítószer

Ezt várhatják a magyarok a Tisza kormány drogpolitikájától

2026. május 10. 09:21

Magyar Péter programja homályosan fogalmaz a drogkérdésben (is), miközben az őket támogató „szakértők" és sajtó nyíltan a dekriminalizáció mellett érvelnek. A Tisza Párt fővárosi lépései alapján országos szinten is liberális drogpolitika jöhet.

Rimóczi Norbert

A Tisza Pártot támogató „művészek” és álcivil szervezetek egyértelműen a drogpolitika lazítását és dekriminalizációt várnak Magyar Péter kormányától, a párt 243 oldalas programjában viszont alig fél oldal szól a kérdésről, természetesen bármiféle konkrétum nélkül. Ezért utánajártunk, hogy mire számíthatunk a Tisza-kormánytól a kábítószer elleni fellépés területén.

LSD, kokain, Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli - lesz itt minden, mondta Radnai Márk a Tisza Párt kulcsembere - Forrás: NurPhoto via AFP
Furcsa videók láttak napvilágot a kampány alatt Radnai Márkról, a Tisza Párt kulcsemberéről – Forrás: NurPhoto via AFP

Ártalomcsökkentés és iskolai prevenció

A Tisza hivatalos kormányprogramja szerint „működő, szigorú, de emberközpontú drogpolitikával” kezelnék a helyzetet. A dokumentum – ahogy a többi téma tekintetében is – meglehetősen ködösen fogalmaz, inkább helyzetleírás, mint konkrét kormányzati intézkedések gyűjteménye. Nincsenek számon kérhető ígéretek vagy mérhető, ellenőrizhető és számszerűsíthető célok. 

Ugyanakkor kritikaként fogalmazódik meg, hogy a Fidesz intézkedései „ideológiai és rendészeti logikát” követtek. Ami nem túl meglepő, hiszen egy párt ideológiájából következik, hogy támogatja vagy ellenzi a kábítószer használatot, és nyilvánvalóan rendészeti kérdés, hiszen a Büntető törvénykönyvben tiltott tevékenységek ellen a rendvédelmi szerveknek kell fellépniük. 

Azonban a drogügyektől hemzsegő Tisza Párt ezek szerint más eszközökkel kívánja kezelni a helyzetet, tehát lássuk mit írnak erről a programjukban: 

  • „Az iskolai és közösségi prevenció gyenge vagy hiányos” – ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a drogliberalizációért küzdő Soros szervezetek, mint a Drogriporter sokkal nagyobb szerepet kaphatnak a gyermekek iskolai felvilágosításában.
  • „Az ártalomcsökkentő szolgáltatások szűkössége miatt nő a rejtett szerhasználat és a túladagolás kockázata” – a fenti mondatból egyértelműen következik, hogy kiterjesztenék az olyan „ártalomcsökkentő” ellátásokat a drogfüggőknek, mint például a tűcsere program. A tűcsere számtalan szempontból aggályos, de hogy csak a legnyilvánvalóbbat említsük: minden olyan környéken ahol drogos tűket osztogatnak a Soros pénzzel működő NGO-k (amik ezek szerint mostantól állami pénzért is tarthatják a markukat) jelentősen emelkedik a játszótereken, parkokban, kutyafuttatókban eldobált használt tűk száma.
  • „A fogyasztók kriminalizálása elriasztja az érintetteket a segítségkéréstől, miközben ezek a szankciók nem csökkentik a droghasználatot, és nem szolgálják a társadalmi célokat” – a Tisza ideológiai beállítottságáról mi sem tanúskodik jobban, mint ez a mondat. A tipikus liberális érvelés, hogy ha az állam fellép egy bűncselekménnyel szemben, attól nő az adott bűncselekményt elkövetők száma. Miért? Erre még sosem kaptunk választ, de ennél is érdekesebb, hogy miért riadnak el a szerhasználók a segítségkéréstől? Ha valakinek addiktológiai problémái vannak, akkor nem egy Soros NGO-hoz kell fordulnia tiszta tűért a következő lökethez, hanem az egészségügyi rendszerhez, csak esetleg ne úgy sétáljon be egy kórházba, hogy tele a zsebe „cuccal”.

Hasonló állásponton van Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős (volt) kormánybiztos is. A politikus a kábítószer elleni küzdelem érdekében létrehozott Delta Program indulásának első évfordulóját tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy a Fidesz kormányzati álláspontja a kábítószer ügyében gyökeresen eltért a Tisza Párt programjától: 

a Tisza Párt a drogliberalizáció álláspontján áll. Ez az uniós elvárás, a Tisza a drogosok szavazatára gyúr. Ez csak a választások után válhatna világossá a társadalom számára.”

Eljött a választás utáni idő így, ha a párt programjából nem is, a jogalkotási lépéseikből hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy mit is gondol a drogkérdésről a Tisza többi képviselője. Hiszen Radnai Márkról, az „emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztosról” már biztosan tudjuk mi a véleménye, mint az elhíresült felvételen mondta:

Be kéne LSD-zni!”

Kik írhatják Magyarország új drogstratégiáját?

Az országos program jó eséllyel hasonlóan jön majd létre, mint a 2024-ben elfogadott Budapesti Drogstratégia. Ha megvizsgáljuk a Fővárosi Közgyűlés által egyhangúlag – a fideszes képviselők a szavazás előtt tüntetőleg kivonultak az ülésteremből – elfogadott dokumentum elkészítésében résztvevő szakértőket, akkor több Soros szervezetből ismerős nevet is találunk. A munkában részt vett többek között Sárosi Péter és Felvinczi Katalin is, akik a Jogriporter kuratóriumi tagjai. Továbbá Kardos Tamás, a TASZ drogjogi szakértője és a Drogriporter és a 444.hu rendszeres szerzője.

A Drogriporter – melyet a Jogriporter üzemeltet és a Fidesz kormányzása alatt végig a drogellenes fellépése ellen tiltakozott – saját megfogalmazása szerint nem a drogokról, hanem azokról az emberekről szól, akik drogokat is használnak. Megközelítésük szerint a büntetésre és elrettentésre építő drogpolitika nem lehet sem hatékony, sem igazságos, mivel az nagyobb károkat okoz, mint maga a drogfogyasztás, miközben annak visszaszorítására vagy megelőzésére sem képes. Ismerős sorok a Tisza programjából.

Ezáltal egy Soros által finanszírozott szervezet vezetői egy szintén Soros által támogatott médiumban érvelnek a drogok liberalizációja mellett, miközben közvetlenül befolyásolták Karácsony Gergely főpolgármester drogstratégiáját. Így Budapest drogpolitikájának alakulása közvetlenül köthető Soros György érdekköréhez, és valószínűleg ez vár most az országos szabályozásra is.

A korábbi, tiltáson és büntetésen alapuló, kriminalizáló szemlélet helyére egyre inkább egy liberális, progresszív megközelítés léphet. Ez a változás azonban nem szakmai vagy társadalmi egyeztetések eredménye, hanem jelentős nemzetközi pénzügyi támogatás is áll mögötte, amelynek központi szereplője a Jogriporter Alapítvány.

A fővárosi dokumentum több ponton is tükrözi a Soros-hálózat drogpolitikai célkitűzéseit: 

  • kijelenti, hogy „a drogmentes világ kialakítása irreális, utópisztikus elképzelés”, 
  • kiemeli az ártalomcsökkentés és a partiszervíz-szolgáltatások szükségességét, 
  • beemeli a kábítószer-használók véleményét, akik a marihuána legalizációját és a dekriminalizációt javasolták,
  • továbbá javasolja „a lakosság alkohol és kábítószerhasználattal kapcsolatos edukációját, érzékenyítését, szemléletformálását, célzó kommunikációs kampányok” indítását,
  • előremutató példaként említi a nyugat-európai drogtesztelő és felügyelt fogyasztói programokat.

A Jogriporter munkatársai nem csupán szakpolitikai elemzéseket állítanak össze, hanem aktív szerepet vállalnak a közvélemény formálásában is. Kardos például rendszeresen publikál a 444.hu oldalán olyan cikkeket, amelyekben a drogok dekriminalizációja mellett érvel.

Egyik írásában például rámutat, hogy „már a világ legrangosabb orvosi szaklapja is támogatja a drogok dekriminalizációját, de a magyar politika továbbra sem hajlandó erről tudomást venni.” Egy másik cikkében pedig azt a kérdést veti fel: „Van-e oka Magyarországnak tartani attól, hogy Ukrajnában engedélyezték az orvosi kannabiszt?” Kardos ebben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentéseire támaszkodva érvel az orvosi marihuána bevezetése mellett, hangsúlyozva, hogy a szerrel történő terápiák jelentős segítséget nyújtanának a frontot megjárt katonák számára.

Kardos írásában hivatkozik egy ukrán civil szervezet jelentésére, amely mögött – alaposabb vizsgálat után – az amerikai USAID áll. Ez azt jelenti, hogy ez a forrás is külföldi pénzből működik, akárcsak maga a Jogriporter.

A fővárosi drogpolitika új irányára, amely a kriminalizáció helyett a szabályozott fogyasztást és az ártalomcsökkentést helyezi előtérbe – akár csak a Tisza programja – tehát egyértelmű befolyással vannak a Soros György által finanszírozott álcivil szervezetek.

Mindezek fényében természetes, hogy a drogstratégia elfogadásáról szóló 444.hu cikk szerint egy „országos szinten is hiánypótló és iránymutató dokumentum, ami minden szempontból korszerű szemléletet képvisel, a szakmai elvek és a legújabb bizonyítékok figyelembevételével készült el”

A Tisza Párt már kétszer megmutatta mit gondol a kérdésről

Magyar Péter képviselői 2024-ben támogatták a Soros NGO-k által tollba-mondott Fővárosi Drogstratégiát, melynek pontjai visszaköszönnek kormányprogramjukból. Emellett 2026 februárjában, amikor a Fidesz képviselői megpróbáltak szigorításokkal módosítani a stratégiát, akkor a Tisza Párt fővárosi frakciója levetette a javaslatot a Fővárosi Közgyűlés napirendjéről. 

 

* * *

Nyitókép: Radnai Márk Facebook oldala

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2026. május 10. 12:39
Petya azt ígérte folytatja. Csak szigorúbban, a drogosok útja nem a munka világába vezet. Hogy tudná megvédeni magát az átlagpolgár a drogfüggőktől, a napi adagjukért bármire képesek lehetnek. :( A terjesztőkkel, gyártókkal meg megetetni "termékeiket", tehermentesíteni az igazságszolgáltatást. Nagy hatása úgy sincs, ott folytatják ahol abbahagyták szabadulások után.
egonsamu-2
2026. május 10. 12:35
Tiszarosok nem igazán igénylik a drogokat. Hiszen a pártelnök szerint mind büdösszájú agyhalott...
kbs-real
2026. május 10. 12:00
„működő, szigorú, de emberközpontú drogpolitikával” kezelnék a helyzetet. " Az a mostani.
survivor
2026. május 10. 11:38
Nincs baj. Ingyen kell adni a drohot, cigit, alkoholt. Aki akar ,DÖGÖLJÖN MEG.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!