Magyar Péterék drogos bulijának házigazdája beismerő vallomást tett: „Szívtak, az biztos” (VIDEÓ)

Újabb információk láttak napvilágot egy 2024 nyarán történt tiszás házibulival kapcsolatban, amelynek helyszíne a radnaimark.hu oldalról ismert lakás volt. A történtekről ezúttal egy férfi számolt be egy videóban, amelyet a Vissza a mederbe nevű Facebook-fiók tett közzé.

A felvételen megszólaló férfi – aki a drogos bulinak helyszínt adó lakás tulajdonosa – arról beszélt, hogy együtt szórakozott Magyar Péterrel és társaival 2024 augusztus 3-án. Elmondása szerint azonban ő a többieknél korábban hazament, majd hajnalban, körülbelül öt óra körül négyen jelentek meg nála: Magyar Péter, Vogel Evelin, egy férfi, akit a videó szereplője Abutként nevez meg – valószínűleg Abdoulról van szó – valamint egy vörös hajú ukrán nő.