Magyar Péterék drogos bulijának házigazdája beismerő vallomást tett: „Szívtak, az biztos” (VIDEÓ)

Drogos házibuli: a szemtanúkról talán megfeledkezett Magyar Péter, de ők sok mindenre emlékeznek
...és egészen másként, mint ahogy Magyar Péteről már hallhattuk.
Magyar Péter és Vogel Evelin bekéredzkedtek a radnaimark.hu-ról ismert szobába, ahová egy tányéron kokaint vittek be magukkal.
Újabb információk láttak napvilágot egy 2024 nyarán történt tiszás házibulival kapcsolatban, amelynek helyszíne a radnaimark.hu oldalról ismert lakás volt. A történtekről ezúttal egy férfi számolt be egy videóban, amelyet a Vissza a mederbe nevű Facebook-fiók tett közzé.
A felvételen megszólaló férfi – aki a drogos bulinak helyszínt adó lakás tulajdonosa – arról beszélt, hogy együtt szórakozott Magyar Péterrel és társaival 2024 augusztus 3-án. Elmondása szerint azonban ő a többieknél korábban hazament, majd hajnalban, körülbelül öt óra körül négyen jelentek meg nála: Magyar Péter, Vogel Evelin, egy férfi, akit a videó szereplője Abutként nevez meg – valószínűleg Abdoulról van szó – valamint egy vörös hajú ukrán nő.
Ezt is ajánljuk a témában
A beszámoló szerint a társaság bejutott a lakásba, majd Magyar Péter és Vogel Evelin egy külön szobába is bekéredzkedtek, ahová egy tányéron magukkal vitték a „kólát”, vagyis a kokaint is.
Vittek be kólát és szívtak, az biztos”
– fogalmazott a házigazda.
Az ügy kapcsán időközben hatósági lépések is történtek: 2026. március 13-án a rendőrség kábítószer birtoklásának gyanúja miatt indított nyomozást Magyar Péterék drogos bulijával összefüggésben.
Ezt is ajánljuk a témában
A rendőrség kábítószer birtoklása miatt rendelte el az eljárást.
Magyar Péter korábban közösségi oldalán elismerte, hogy 2024 augusztusában jelen volt a szóban forgó lakásban egy átmulatott éjszaka után. Elmondása szerint a helyszínen alkoholt és kábítószergyanús anyagot is látott, ugyanakkor azt állította, hogy ő maga nem fogyasztott semmit. Beszámolója szerint az este során egy külön szobába vonult vissza volt partnerével, Vogel Evelinnel.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP