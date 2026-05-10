doktor tisza párt batthyány lajos erőss pál szovjetunió Magyar Péter

Párttal a néppel egy az utunk

2026. május 10. 10:56

Nehéz négy (8-12-16) évnek nézünk elébe. Kelletlen és kellemetlen benyomások következnek.

Ambrózy Áron
Pesti Srácok

„Tegnap végére értünk az előételeknek, elindult a főműsor. A NER-nek hivatalosan kicsengettek, nemzeti együttműködésből átléptünk a nemzeti engedelmesség rendszerébe, ahol az állampolgár szabadon, kamaszlányosan kritikátlan szerelemmel ünnepelheti az állampártot. Az állampárt feje pedig cserébe végtelen beszédeket intéz a néphez. 

A miniszterelnöki székfoglaló sajnos meglepetést nem tartogatott: Németújvári gróf Batthyány Lajos Ferenc József doktor örököse, doktor Mádl Ferenc doktor keresztfia, doktor Erőss Pál doktor unokája mint miniszterelnök a saját kampányában ragadt. Tégláról téglára, lépésről lépésre megismételte a kampányhazugságait és -ígéreteit. Meseország, gazdagság, ahol tűzoltók, katonák és hegyeket terelő juhászok egyaránt boldog milliomosként fognak élni gondoskodó orvosok és ápolók szoros felügyelete mellett. Meg az életkori decilisek is mind boldogok lesznek, csecsemőtől az aggastyánig pénzt, kiugrási lehetőséget, teljes és biztonságos életet fognak élni a pedagógusok és idősgondozók szerető gondoskodása közepette. És persze minden igazságosabbá válik, lesz innováció, gyarapodás, energia és a többi. Ezzel a részével tulajdonképpen nincs probléma, ez azokhoz szólt, akik szerint a jó emberek jó dolgokat csinálnak, a Tisza Párt pedig szentek és szüzek társasága. 

Kellemetlenebb volt, amikor politika- és demokráciaellenes hitvallást tett. Határozott szavakkal fejtegette, hogy a múltban az ellenzék és a kormány egymást feltételezték, egymást igazolták. Ennek pedig vége. Ezentúl nem lesz semmi, csak és kizárólag Bütyök. Akit már nem szabad Bütyöknek nevezni, csak Németújvári gróf Batthyány Lajos Ferenc József doktor örököse, doktor Mádl Ferenc doktor keresztfia, doktor Erőss Pál doktor unokájának, aki miniszterelnök. Szóval le akar számolni azzal, hogy az ellenzék a kormánnyal vitatkozik, ezentúl mindenkinek nemzetként egyesülnie kell az ő akaratában és szeretetében. Roppant csábító, de a Kossuth teret megtöltők kitörő örömmel fogadták, hogy ezentúl Németújvári gróf Batthyány Lajos Ferenc József doktor örököse, doktor Mádl Ferenc doktor keresztfia, doktor Erőss Pál doktor unokája a fix pont az univerzumban, amihez mindenkinek igazodnia kell.

Mi volt még? Ja, meghirdette a totális államot, amiben mindenkinek mindenhol politizálni kell. Illetve nem politizálni kell, hanem hitet tenni a kormánypárt kampányszlogenjei mellett: szeretnek ebben az emberséges és működő szeretetországban élni gróf Németújvári gróf Batthyány Lajos Ferenc József doktor örököse, doktor Mádl Ferenc doktor keresztfia, doktor Erőss Pál doktor unokája szerető vezénylése alatt.

Ez az elvárás a Szovjetunió legsötétebb évtizedeibe repít minket. Ott volt jellemző, hogy amikor két idegen ember szóba elegyedett, miközben várt a jegyre adott vodkára, Sztálin elvtárs zsenialitását és a Szovjetunió dicsőségéről csacsogtak. Nálunk ez kiegészül a munkatársakkal, a családtagokkal, az összes társas kapcsolattal.” 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 34 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zoroaster61
2026. május 10. 12:33
A történelemben mindannyiszor, amikor egy pszihopata került egy ország élére, annak mindig borzalmas következményei lettek. Isten óvja Magyarországot!
Hesperia
2026. május 10. 12:27
Rettenet, de Ambrózy tökéletes látleletet adott. Rettenet... és a sok okos magyar, aki mindig mindent jobban tudott eddig, most így fog élni egy ideig. Én nagyon remélem, hogy nem "8-12-16" évig... Ha a Jóisten megsegít, talán négy évig sem... Egy reményünk van: hogy mielőbb eljön az ébredés.
StresszTeszt
2026. május 10. 12:20
Várjuk meg, hogy mit ír erről az Új Napi Igeforrás, a Vadhajtások! Az ilyen Ambrózy-féléknek már a jobboldalon belül is reszeltek ...
Obsitos Technikus
2026. május 10. 12:19
"Mi tiszarista ifjak indulunk, mert bennünk a pájinka végre"
