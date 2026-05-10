Magyar Péter szembenézést sürget, nagyon helyes: nézzünk is szembe a tényekkel!

A második legnagyobb volt, a HVG ugyanis az idézett címben a 2004-hez viszonyított növekedést nézte – csak a szöveg későbbi részében ismerte el, hogy a 2010 utáni időszakban Magyarországot csupán Románia előzte;
az a Románia, ahol pillanatnyilag 9 százalékos az infláció (Magyarországon 2,1 százalék). A kormányváltás időpontjában történelmi csúcson az ország devizatartaléka, épp ezüstérmet érő szintű a GDP-növekedés – a HVG azt írja, „brutálisat nőtt a magyar kiskereskedelmi forgalom”, hozzátéve, hogy „az ipar kimondottan jól teljesített”. „Viszlát infláció! Fellendült a magyar gazdaság” – hirdeti az RTL, szakértőket idézve, akik szerint a mostani adatok „egy pozitív trend kezdetét jelzik”. A korábban Magyar Péter által hivatkozott „Okoshír” azt emeli ki, hogy a számok „javuló szegénységi mutatókat és élénkülő lakáspiacot jeleznek”, megemlítve, hogy a gyermekes családok körében „a veszélyeztetett kategóriába tartozók száma több százezerrel csökkent az elmúlt másfél évtizedben”.
„Magyarország 2024-ben az Európai Unió legmagasabb üzleti beruházási rátáját produkálta.
A vállalkozások a hozzáadott értékük 28,4 százalékát fordították fejlesztésekre, szemben a 22,4 százalékos uniós átlaggal” – sorolja a portál.
A 2022-es választások óta a GDP-arányos államadósság némileg csökkent (2010 óta meg pláne, 83,8 százalékról a covidos megugrás ellenére 74,6 százalékra), miközben az elmúlt négy évben bezzegék közül Lengyelország 51 százalékról 59,7-ra növelte adósságát, Románia pedig 48,6-ról 59,3-ra. Az aktuális magyar deficit valóban csúnyán néz ki, a költségvetés fejnehéz voltával együtt is, de az is tény, hogy Magyarországon az informálisan megemelt aktuális hiánycél 5 százalék, míg az agyondicsért Lengyelországban tavaly 7,3 százalék jött össze (előtte 6,4, az idei hiánycélt pedig már 6,8 százalékra emelték), amivel csak azért nem uniós bajnokok, mert Románia tavaly 7,9 százalékot produkált – esetükben ez fejlődés a 2024. évi 9,3 százalékos hiányhoz képest.