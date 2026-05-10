Magyar Péter szembenézést sürget, nagyon helyes: nézzünk is szembe a tényekkel!

433 nap, azaz 14 hónap az átlag, mármint Kiskunhalason, az ottani medián tényleges várakozási idő pedig 311 nap. Az országos átlag 294 nap –

összehasonlításképpen a boldog sógoroknál a linzi kórházakban pillanatnyilag közel két évet kell várni, de szerencsére van a tartományban olyan település, ahol csak 98 napot; Gyulán a NEAK szerint jelenleg 86 nap az átlag. A lehető legtöbb sikert az új miniszternek, dr. Hegedűs Zsoltnak ahhoz, hogy ígérete szerint másfél éven belül „6-7 év helyett” maximum 6 hónapra csökkentse ezeket a várólistákat, de azért rögzítsük, hogy az a bizonyos 6-7 év egyetlen Vas megyei kórházra volt érvényes 2024 adott időpillanatában; tavaly év végén a HVG már 4,5 éves várakozási időt említett szélsőséges példaként, míg a Forbes ugyanakkor a „Döbbenetes: ha ma jelentkezel térdprotézisre az állami egészségügyben, 2026 októberéig kell várnod” címmel „sokkolt”.

Mindeközben azt a Válasz Online is elismerte, hogy a szürkehályog-műtéteknél drasztikus javulás következett be

(e téren Magyarország az OECD rangsorában is a legjobbak közé került) – a 2010-es cikkben még 3 hónap és 2 év közötti várakozási idő szerepel, ma az átlag 46 nap. Ausztriában nemrég volt hír, hogy stájer betegek Burgenlandba „menekülnek” szürkehályogműtétért, Grazban ugyanis erre átlagosan 71 hetet kell várni, míg Burgenlandban „csak” 4-5 hónapot. Ettől még persze messze nem válik a magyar egészségügy az osztrákok álmává, az azonban sejthető, hogy a tömegesen hazacsábítani tervezett orvosokat meglehetősen nagy erőkkel fogják marasztalni a rájuk támaszkodó nyugati ellátórendszerek. De bízzunk benne, hogy ennek ellenére simán hazacuccolnak.

Lépjünk tovább. Gazdaság. Még 2025 végén volt a HVG-nek egy cikke a következő felvezetéssel: „Jövedelmek: Románia bő 130 százalékos javulást ért el, a lengyelek dupláztak, Magyarországnak 61 százalék jutott – Románia utcahosszal vezeti a mezőnyt, de a magyarok előtt vannak a lengyelek és a szlovákok is”. Mindezek alapján mit gondolunk, 2010 és 2024 között hányadik legnagyobb volt EU-szerte a magyarországi reáljövedelem-növekedés?