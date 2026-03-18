Marokkó Szenegál Afrika-kupa

Elképesztő sztori: feleslegesen bontották le Párizst, nagy pofára esés lett a vége

2026. március 18. 10:37

Az Afrikai Labdarúgó Szövetség példátlan módon elvette a döntőben balhézó Szenegál ANK-győzelmét, és odaadta helyette a vesztes Marokkónak. A párizsi polgárok kezdhetnek is rettegni?

null

Emlékezetes közjátékok után még emlékezetesebb balhé kísérte januárban az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjét: az előbb a hajrában a pályáról levonuló, majd negyedórás rögtönzött sztrájk után visszatérő és hosszabbításban nyerő Szenegál sikere után az afrikai bevándorlók szokás szerint lángba borították Párizs utcáit „ünneplés”gyanánt. Ráadásul most kiderült: sok hűhó semmiért...

Szenegáli fieszta Marokkóban, a csapatkapitány Sadio Manéval a csúcson – a lefújás után még örültek a játékosok... (Fotó: Franck Fife/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

A zöld asztalnál megsemmisítették a döntő végeredményét

Mint ismert, az Afrika-kupa marokkói fináléja hatalmas káoszba fulladt, miután a rendes játékidő ráadásában a bíró tizenegyest ítélt a hazaiaknak, erre 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

a szenegáli játékosok tiltakozásul levonultak a pályáról.

Csak mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt, ám a torna gólkirálya, Brahim Díaz flegma panenkázása végül a kapus kezében landolt, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt, és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára.

Ám az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága most semmisnek mondta ki a január 18-i döntő végeredményét, és 

a pályát negyedórára elhagyó Szenegál helyett a zöld asztalnál Marokkót hirdette ki győztesnek. 

Az elsőfokú ítélet korábban még helyben hagyta a pályán elért 1–0-s végeredményt – a két csapat játékosaira és tisztviselőire kiszabott jó egymillió dolláros büntetés és eltiltások mellett –, ám az újabb döntés értelmében már hivatalosan Marokkó tekintendő az ANK győztesének. A minden ízében abszurd történet valószínűleg itt sem ér véget: a szenegáliak most a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordulhatnak majd.

SEYLLOU / AFP

* * *

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-2
2026. március 18. 11:53
Ilyen az , amikor elszabadulnak a majmok!
petergy
•••
2026. március 18. 10:55 Szerkesztve
Nem valami friss hír márciusban a januári esemény. Annyiban azonban szokványos, hogy Európa gyönyörű városa Párizs, újra lángokban állt. Most komolyan, meddig tűrik még ezt a libernyák párizsiak?
Öreg Palóc
2026. március 18. 10:44
Ezért nem nézi senki, semmibe ezt az afrikai szart.....
neszteklipschik
•••
2026. március 18. 10:44 Szerkesztve
Páris, egykoron a "fény városa" mára afrikai dzsungel lett, meg iszlám hódoltsági terület. Nesze neked, "haladó" Nyugat! Szekunder szégyen...de az igénytelen nyugatrománok ezt szeretik... 🤮🤮🤮
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!