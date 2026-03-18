Elképesztő sztori: feleslegesen bontották le Párizst, nagy pofára esés lett a vége

„Ez nem Belgrád, Budapest vagy Varsó, hanem az EU kirakatfővárosa” – Magyarországgal példálóznak az Afrika-kupa után
Ez nem Lengyelország, nem Magyarország, ez az unió magja, a mintademokrácia.
Az Afrikai Labdarúgó Szövetség példátlan módon elvette a döntőben balhézó Szenegál ANK-győzelmét, és odaadta helyette a vesztes Marokkónak. A párizsi polgárok kezdhetnek is rettegni?
Emlékezetes közjátékok után még emlékezetesebb balhé kísérte januárban az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjét: az előbb a hajrában a pályáról levonuló, majd negyedórás rögtönzött sztrájk után visszatérő és hosszabbításban nyerő Szenegál sikere után az afrikai bevándorlók szokás szerint lángba borították Párizs utcáit „ünneplés”gyanánt. Ráadásul most kiderült: sok hűhó semmiért...
Ez nem Lengyelország, nem Magyarország, ez az unió magja, a mintademokrácia.
Mint ismert, az Afrika-kupa marokkói fináléja hatalmas káoszba fulladt, miután a rendes játékidő ráadásában a bíró tizenegyest ítélt a hazaiaknak, erre
a szenegáli játékosok tiltakozásul levonultak a pályáról.
Csak mintegy negyedórás közjáték után lehetett elvégezni a büntetőt, ám a torna gólkirálya, Brahim Díaz flegma panenkázása végül a kapus kezében landolt, a hosszabbításban pedig Szenegál Pape Gueye találatával megnyerte a döntőt, és 2021 után másodszor ülhetett fel a kontinens trónjára.
Ám az Afrikai Labdarúgó Szövetség fellebbviteli bizottsága most semmisnek mondta ki a január 18-i döntő végeredményét, és
a pályát negyedórára elhagyó Szenegál helyett a zöld asztalnál Marokkót hirdette ki győztesnek.
Az elsőfokú ítélet korábban még helyben hagyta a pályán elért 1–0-s végeredményt – a két csapat játékosaira és tisztviselőire kiszabott jó egymillió dolláros büntetés és eltiltások mellett –, ám az újabb döntés értelmében már hivatalosan Marokkó tekintendő az ANK győztesének. A minden ízében abszurd történet valószínűleg itt sem ér véget: a szenegáliak most a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordulhatnak majd.
