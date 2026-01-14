Egykori liverpooli ellenlábasa szomorította Szalaht, kiesett Egyiptom – ez Szoboszlaira is hatással lehet

Csattanós választ adott Slot Szalahnak: Szoboszlaiék edzője kirakta a keretből a Liverpool legendáját
Pályára lép-e még egyáltalán a Liverpoolban?
Hiába a fogadkozások, Egyiptom nem tudott visszavágni a nagy rivális Szenegálnak az Afrika-kupa elődöntőjében. Az egykori liverpooli csapattársak közül a felrúgásáért nemes bosszút vevő, győztes gólt szerző Sadio Mané örülhetett.
Igazi csúcsrangadóra került sor az Afrikai Nemzetek Kupája első szerda esti elődöntőjében, ahol a 2021-es győztes Szenegál találkozott a torna történetének rekordbajnokával, a hétszeres aranyérmes Egyiptommal. A presztízsösszecsapást még pikánsabbá tette a két egykori liverpooli csapattárs, Sadio Mané és Mohamed Szalah különcsatája, akik Mané távozása előtt annak ellenére alkottak rendkívül eredményes támadóegységet a Mersey partján (Roberto Firminóval kiegészülve), hogy közben a pályán kívül köztudottan nem szívlelték egymást.
Az egyiptomiaknak éppenséggel lett volna miért revansot venniük a nagy riválison, hiszen a 2022-es vb-selejtezőn pont egy Szenegál elleni emlékezetes incidens miatt nem jutottak ki végül a világbajnokságra. Akkor a mindent eldöntő tizenegyespárbaj során
a szenegáli drukkerek rendkívül sportszerűtlen módon, lézerrel vakítottak el több egyiptomi játékost – köztük Szalaht is –, a Liverpool sztárja mellett további három társa ki is hagyta a maga büntetőjét.
Ezúttal sem volt feszültségektől mentes a találkozó, Szalah egy ízben fel is rúgta Manét, komolyabb tömegjelenetet kirobbantva. Ez azonban nem zavarta meg a szenegáliakat, akik végig jobban és veszélyesebben játszottak, a szaúdi al-Naszr csapatában Cristiano Ronaldo oldalán játszó Sadio Mané pedig a 78. percben nemes bosszút vett: nagy góllal lőtte tovább válogatottját a fináléba, Szenegál így a Marokkó–Nigéria összecsapás győztesével vívja a döntőt vasárnap.
Ezzel egyúttal az is eldőlt, hogy az egyiptomi játékosok idő előtt térhetnek vissza klubcsapataikhoz, így Mohamed Szalah a Liverpoolhoz. Ez újfent érdekes helyzetet teremthet, hiszen
nagy kérdés, a visszaérkezése után Arne Slot mennyire számít majd rá a kezdőcsapatban (főleg az Afrika-kupa előtt kirobbantott balhéja tükrében), s ha számít, hogyan alakul a Vörösök felállása. Mint ismert, az egyiptomi távollétében például Szoboszlai Dominik és Jeremie Frimpong is játszott a jobbszélen,
a Pool azonban változatlanul hullámzó teljesítményt nyújt, így nagy szüksége lenne egy jó formában lévő Szalahra – mondjuk egy olyanra, aki az Afrika-kupa öt meccse alatt négy góllal és egy gólpasszal járult hozzá csapata meneteléséhez...
Ezt is ajánljuk a témában
Pályára lép-e még egyáltalán a Liverpoolban?
Nyitókép: AFP/Sébastien Bozon