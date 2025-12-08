Csattanós választ adott Slot Szalahnak: Szoboszlaiék edzője kirakta a keretből a Liverpool legendáját

Inter–Liverpool: Szalah nem utaztott Milánóba

Azt már mi is pedzegettük előző írásunkban, hogy Szalah büntetést fog kapni nyilatkozatáért, és végül a sajtóinformációk be is igazolódtak:

a 33 éves klasszis nem lett az Inter elleni BL-rangadó keretének tagja, így nem utazott el a csapattal Milánóba.

Azt, hogy ennek mi a valódi oka, talán csak a hétfői esti sajtótájékoztatón tudjuk meg Arne Slottól (de lehet, még ott sem), viszont annyi bizonyos, hogy Szalah már egyébként is csak a héten tagja a liverpooli keretnek, ugyanis december közepén csatlakozik az Afrika-kupára készülő egyiptomi válogatotthoz. Az ominózus interjúban meg is jegyezte, könnyen lehet, hogy a most szombati, Brighton elleni bajnoki lesz az utolsó meccse az Anfield Roadon – már ha akkor egyáltalán a holland tréner benevezi.