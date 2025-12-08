Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Liverpool Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Csattanós választ adott Slot Szalahnak: Szoboszlaiék edzője kirakta a keretből a Liverpool legendáját

2025. december 08. 17:44

Beigazolódtak az angol sajtóinformációk: Mohamed Szalah nem utazott el Milánóba. Az egyiptomi nem lett az Inter–Liverpool Bajnokok Ligája-rangadóra utazó keretnek a tagja.

2025. december 08. 17:44
null

Nemrég beszámoltunk róla, hogy egy nappal az Inter–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt a Rousing The Kop angol újságírója kifakadt Mohamed Szalah hétvégi nyilatkozatán. Az egyiptomi megromlott kapcsolatáról beszélt Arne Slot vezetőedzővel, aki állítása szerint a busz elé lökte őt azzal, hogy a padon kell végigülnie a meccseket.

Inter–Liverpool
Inter–Liverpool: Szalah és Szoboszlai jól érezte magát együtt. Fotó: MTI/AP/Jon Super

Ezt is ajánljuk a témában

A cikk írója, Freddie Dorman szerint Szalah ezzel hülyét csinált Szoboszlai Dominikből, aki pár perccel korábban még azt nyilatkozta a Leeds elleni döntetlen után, hogy dolgoznak a problémák megoldásán, de ami az öltözőben zajlik, az nem tartozik a nyilvánosságra. A szerző odáig ment, hogy a Liverpool legendájának bocsánatot kellene kérnie honfitársunktól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk
Tovább a cikkhezchevron

Ehhez képest a hétfő délelőtti edzésen, melyet a milánói BL-meccs helyszínére való indulás előtt tartottak még a liverpooli edzőközpontban, Szoboszlai és Szalah nagyon jól érezte magát együtt, fotók tanúsítják, hogy közösen nevetgéltek – mármint a tréning első 15 percében, ugyanis ilyenkor az UEFA csak ennyi időre engedi be a sajtót, azt nem tudni, hogy mi történt később.

Inter–Liverpool: Szalah nem utaztott Milánóba

Azt már mi is pedzegettük előző írásunkban, hogy Szalah büntetést fog kapni nyilatkozatáért, és végül a sajtóinformációk be is igazolódtak: 

a 33 éves klasszis nem lett az Inter elleni BL-rangadó keretének tagja, így nem utazott el a csapattal Milánóba.

Azt, hogy ennek mi a valódi oka, talán csak a hétfői esti sajtótájékoztatón tudjuk meg Arne Slottól (de lehet, még ott sem), viszont annyi bizonyos, hogy Szalah már egyébként is csak a héten tagja a liverpooli keretnek, ugyanis december közepén csatlakozik az Afrika-kupára készülő egyiptomi válogatotthoz. Az ominózus interjúban meg is jegyezte, könnyen lehet, hogy a most szombati, Brighton elleni bajnoki lesz az utolsó meccse az Anfield Roadon – már ha akkor egyáltalán a holland tréner benevezi.

A Liverpool utazó keretében egyébként természetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van.

A 19 fős lista: Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky. 

Nyitókép: Paul ELLIS / AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!