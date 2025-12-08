Csattanós választ adott Slot Szalahnak: Szoboszlaiék edzője kirakta a keretből a Liverpool legendáját

Ebben most mindenki egyetért: hülyét csináltak Szoboszlaiból Liverpoolban
Beigazolódtak az angol sajtóinformációk: Mohamed Szalah nem utazott el Milánóba. Az egyiptomi nem lett az Inter–Liverpool Bajnokok Ligája-rangadóra utazó keretnek a tagja.
Nemrég beszámoltunk róla, hogy egy nappal az Inter–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt a Rousing The Kop angol újságírója kifakadt Mohamed Szalah hétvégi nyilatkozatán. Az egyiptomi megromlott kapcsolatáról beszélt Arne Slot vezetőedzővel, aki állítása szerint a busz elé lökte őt azzal, hogy a padon kell végigülnie a meccseket.
Nem ezt érdemli a magyar játékos.
A cikk írója, Freddie Dorman szerint Szalah ezzel hülyét csinált Szoboszlai Dominikből, aki pár perccel korábban még azt nyilatkozta a Leeds elleni döntetlen után, hogy dolgoznak a problémák megoldásán, de ami az öltözőben zajlik, az nem tartozik a nyilvánosságra. A szerző odáig ment, hogy a Liverpool legendájának bocsánatot kellene kérnie honfitársunktól.
Ehhez képest a hétfő délelőtti edzésen, melyet a milánói BL-meccs helyszínére való indulás előtt tartottak még a liverpooli edzőközpontban, Szoboszlai és Szalah nagyon jól érezte magát együtt, fotók tanúsítják, hogy közösen nevetgéltek – mármint a tréning első 15 percében, ugyanis ilyenkor az UEFA csak ennyi időre engedi be a sajtót, azt nem tudni, hogy mi történt később.
Azt már mi is pedzegettük előző írásunkban, hogy Szalah büntetést fog kapni nyilatkozatáért, és végül a sajtóinformációk be is igazolódtak:
a 33 éves klasszis nem lett az Inter elleni BL-rangadó keretének tagja, így nem utazott el a csapattal Milánóba.
Azt, hogy ennek mi a valódi oka, talán csak a hétfői esti sajtótájékoztatón tudjuk meg Arne Slottól (de lehet, még ott sem), viszont annyi bizonyos, hogy Szalah már egyébként is csak a héten tagja a liverpooli keretnek, ugyanis december közepén csatlakozik az Afrika-kupára készülő egyiptomi válogatotthoz. Az ominózus interjúban meg is jegyezte, könnyen lehet, hogy a most szombati, Brighton elleni bajnoki lesz az utolsó meccse az Anfield Roadon – már ha akkor egyáltalán a holland tréner benevezi.
A Liverpool utazó keretében egyébként természetesen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott van.
A 19 fős lista: Alisson, Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Bradley, Jones, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha, Lucky.
