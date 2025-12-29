Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
török áramlat von der leyen gáz magyarország eu

Von der Leyen ettől ledobja a láncot: Magyarország kulcsszereplővé vált, mostantól befolyásolhatja az EU-t

2025. december 29. 11:14

A német lap cikke szerint Magyarország regionális energetikai együttműködései révén képes befolyásolni az uniós energiapiacot, mivel a Török Áramlat vezetéket üzemeltető South Stream Transport a székhelyét Budapestre helyezi át.

2025. december 29. 11:14
null

Magyarország kulcsszereplővé vált az orosz gáz EU-ba irányuló tranzitjában, mivel a Török Áramlat vezetéket üzemeltető South Stream Transport a székhelyét Budapestre helyezi át – írja a Berliner Zeitung.

A cikk kiemeli:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország nemcsak fogyasztóként, hanem elosztóközpontként is meghatározóvá válik, közös vállalatot alapított Szerbiával, és regionális energetikai együttműködései révén képes befolyásolni az uniós energiapiacot.

Az elemzés szerint 2027 után sem tűnik el teljesen az orosz gáz Európából – csak kevésbé lesz látható és jogilag nehezebben támadható formában marad jelen.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Jonathan Raa

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
haxima
2025. december 29. 11:29
Hogy a picsába lehet, hogy ilyen szörnyen ostoba emberek vezessenek országokat meg kontinenseket? Ha törökből jön, akkor az nem orosz gáz. Ha indiából jön akkor az nem orosz olaj. De komolyan. Kocsmából jövök, de nem ittam bort, hanem fröccsöt. Tehát nem lehetek részeg, kérem vissza a jogsimat
Válasz erre
3
0
simakutya
2025. december 29. 11:27
Sanszos a LUK-OIL megvásárlása is a mol részéről, nem csak a NIS.Vélhetőleg au oroszok nem mondanak nemet ha a MOL nyerné a tendert. Ők döntik el kinek adják el ,az unió megnézheti!Eddig Magyarország rendelkezik korlátlan mentességgel az amcsi szankciók alól. Ez a nyugati vállalatokat is arra ösztönzi hogy ide telepítsék az üzemeiket.
Válasz erre
7
0
Hohokam
2025. december 29. 11:16
.... plusz a MOL megveszi a NIS-ben is az orosz részt....
Válasz erre
2
0
nyugalom
2025. december 29. 11:16
Ursika egy buta szőke aljas!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!