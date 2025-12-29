Von der Leyen ettől ledobja a láncot: Magyarország kulcsszereplővé vált, mostantól befolyásolhatja az EU-t

Magyarország nemcsak fogyasztóként, hanem elosztóközpontként is meghatározóvá válik, közös vállalatot alapított Szerbiával, és regionális energetikai együttműködései révén képes befolyásolni az uniós energiapiacot.

Az elemzés szerint 2027 után sem tűnik el teljesen az orosz gáz Európából – csak kevésbé lesz látható és jogilag nehezebben támadható formában marad jelen.