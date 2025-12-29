Von der Leyen ettől ledobja a láncot: Magyarország kulcsszereplővé vált, mostantól befolyásolhatja az EU-t

Erről ennyit: számok bizonyítják, hogy a szankciók ellenére is rekordot döntött az orosz LNG-export
Moszkva azért fordult Ázsia legnagyobb gázpiacához, hogy ellensúlyozza a csökkenő európai megrendeléseket.
A német lap cikke szerint Magyarország regionális energetikai együttműködései révén képes befolyásolni az uniós energiapiacot, mivel a Török Áramlat vezetéket üzemeltető South Stream Transport a székhelyét Budapestre helyezi át.
Magyarország kulcsszereplővé vált az orosz gáz EU-ba irányuló tranzitjában, mivel a Török Áramlat vezetéket üzemeltető South Stream Transport a székhelyét Budapestre helyezi át – írja a Berliner Zeitung.
A cikk kiemeli:
Magyarország nemcsak fogyasztóként, hanem elosztóközpontként is meghatározóvá válik, közös vállalatot alapított Szerbiával, és regionális energetikai együttműködései révén képes befolyásolni az uniós energiapiacot.
Az elemzés szerint 2027 után sem tűnik el teljesen az orosz gáz Európából – csak kevésbé lesz látható és jogilag nehezebben támadható formában marad jelen.
Nyitókép: AFP/Jonathan Raa
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.