Erről ennyit: számok bizonyítják, hogy a szankciók ellenére is rekordot döntött az orosz LNG-export

Moszkva azért fordult Ázsia legnagyobb gázpiacához, hogy ellensúlyozza a csökkenő európai megrendeléseket.
A hétvégén közzétett vámügyi adatok szerint az Oroszországból érkező LNG-gáz szállítmányai több mint kétszeresére, 1,6 millió tonnára nőttek a múlt hónapban az egy évvel korábbihoz képest – számolt be róla a Bloomberg. A lap kiemelte, hogy az ugrás miatt Oroszország megelőzte Ausztráliát, és Katar után Kína legnagyobb beszállítója lett.
Oroszország azért fordult Ázsia legnagyobb gázpiacához, hogy ellensúlyozza a csökkenő európai megrendeléseket.
Mint ismert, korábban az Európai Unió országai évtizedeken keresztül voltak Moszkva legnagyobb felvásárlói. Ez viszont az orosz-ukrán háború kezdetével véget is ért. Az oroszoknak csökkenteniük kellett az árakat, hogy növeljék termékük vonzerejét. A lap információi szerint, az onnan származó LNG volt a legolcsóbb a 12 kínai beszállító közül, és körülbelül 10 százalékkal mozgott az átlagárak alatt a vámadatok szerint.
Kiemelték azt is, hogy a teljes kínai import több mint egy év után először mutatott éves növekedést, miután a gyenge kereslet mérsékelte az igényeket. Kína még augusztusban kezdte meg a behozatalt az oroszországi szankcionált Arctic LNG 2 üzemből a távoli Beihai terminálján keresztül.
Az ország február óta nem importál amerikai LNG-t, ami részben a kereskedelmi konfliktusoknak és a gyenge keresletnek köszönhető.
A nagyobb hazai vállalatok is egyre inkább diverzifikálják forrásaikat, miközben megpróbálják a szerződéses mennyiségeket a globális piacokon értékesíteni, ami könnyebb az amerikai szerződések számára, amelyek általában nem tartalmaznak célállomási záradékokat.
Leonyid Mihelson, a Novatek PJSC milliárdos vezérigazgatója már októberben jelezte, hogy az orosz cseppfolyósított földgáz más piacokra talál, miután az Európai Unió 2027-től betiltja az importot.
Az EU által október elején megerősített tilalom „példátlan áremelkedésekhez” vezet, és az európai fogyasztók fogják a legtöbbet fizetni – mondta akkor Mikhelson. Hozzátették, a Novatek Oroszország legnagyobb LNG-termelője.
