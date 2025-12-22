Erről ennyit: számok bizonyítják, hogy a szankciók ellenére is rekordot döntött az orosz LNG-export

A hétvégén közzétett vámügyi adatok szerint az Oroszországból érkező LNG-gáz szállítmányai több mint kétszeresére, 1,6 millió tonnára nőttek a múlt hónapban az egy évvel korábbihoz képest – számolt be róla a Bloomberg. A lap kiemelte, hogy az ugrás miatt Oroszország megelőzte Ausztráliát, és Katar után Kína legnagyobb beszállítója lett.

Oroszország azért fordult Ázsia legnagyobb gázpiacához, hogy ellensúlyozza a csökkenő európai megrendeléseket.

Mint ismert, korábban az Európai Unió országai évtizedeken keresztül voltak Moszkva legnagyobb felvásárlói. Ez viszont az orosz-ukrán háború kezdetével véget is ért. Az oroszoknak csökkenteniük kellett az árakat, hogy növeljék termékük vonzerejét. A lap információi szerint, az onnan származó LNG volt a legolcsóbb a 12 kínai beszállító közül, és körülbelül 10 százalékkal mozgott az átlagárak alatt a vámadatok szerint.