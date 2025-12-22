Ft
12. 22.
hétfő
moszkva bloomberg európai unió orosz-ukrán háború oroszország

Erről ennyit: számok bizonyítják, hogy a szankciók ellenére is rekordot döntött az orosz LNG-export

2025. december 22. 10:12

Moszkva azért fordult Ázsia legnagyobb gázpiacához, hogy ellensúlyozza a csökkenő európai megrendeléseket.

2025. december 22. 10:12
A hétvégén közzétett vámügyi adatok szerint az Oroszországból érkező LNG-gáz szállítmányai több mint kétszeresére, 1,6 millió tonnára nőttek a múlt hónapban az egy évvel korábbihoz képest – számolt be róla a Bloomberg. A lap kiemelte, hogy az ugrás miatt Oroszország megelőzte Ausztráliát, és Katar után Kína legnagyobb beszállítója lett.

Oroszország azért fordult Ázsia legnagyobb gázpiacához, hogy ellensúlyozza a csökkenő európai megrendeléseket.

Mint ismert, korábban az Európai Unió országai évtizedeken keresztül voltak Moszkva legnagyobb felvásárlói. Ez viszont az orosz-ukrán háború kezdetével véget is ért. Az oroszoknak csökkenteniük kellett az árakat, hogy növeljék termékük vonzerejét. A lap információi szerint, az onnan származó LNG volt a legolcsóbb a 12 kínai beszállító közül, és körülbelül 10 százalékkal mozgott az átlagárak alatt a vámadatok szerint.

Kiemelték azt is, hogy a teljes kínai import több mint egy év után először mutatott éves növekedést, miután a gyenge kereslet mérsékelte az igényeket. Kína még augusztusban kezdte meg a behozatalt az oroszországi szankcionált Arctic LNG 2 üzemből a távoli Beihai terminálján keresztül. 

Az ország február óta nem importál amerikai LNG-t, ami részben a kereskedelmi konfliktusoknak és a gyenge keresletnek köszönhető.

A nagyobb hazai vállalatok is egyre inkább diverzifikálják forrásaikat, miközben megpróbálják a szerződéses mennyiségeket a globális piacokon értékesíteni, ami könnyebb az amerikai szerződések számára, amelyek általában nem tartalmaznak célállomási záradékokat.

Leonyid Mihelson, a Novatek PJSC milliárdos vezérigazgatója már októberben jelezte, hogy az orosz cseppfolyósított földgáz más piacokra talál, miután az Európai Unió 2027-től betiltja az importot.

 Az EU által október elején megerősített tilalom „példátlan áremelkedésekhez” vezet, és az európai fogyasztók fogják a legtöbbet fizetni – mondta akkor Mikhelson. Hozzátették, a Novatek Oroszország legnagyobb LNG-termelője.

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Sem van der Wal / ANP MAG / AFP

 

Összesen 4 komment

sersem
2025. december 22. 10:43
Az új világrend alakul. Három szereplő marad a pályán. USA nyugaton, oroszok közepén, utána a sárgák. Eurázsia határai még képlékenyek Ukrajnában, de Európa úgy látszik, önmaga szállt ki a versenyből.
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2025. december 22. 10:33
Nincs mese, szankciózni kell kínát is. Csak bele kell rúgni az ajtóba, aztán összedől az is, vagy valami ilyesmi...
Válasz erre
1
0
elcapo-2
2025. december 22. 10:30
Az EU tökön szúrta magát. Pár év és könyörögni fognak a ruszki nyersanyagért , vagy közvetítőkön keresztül megveszik majd.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. december 22. 10:16
Mivel Szibériától északra az orosz atomjégtörő flottával lehet hajózni, meg sorra épülnek az orosz-kínai határon át a csövek és vezetékek, bambalénán kívül ki várt mást? Akik az EU-t elvágják az orosz nyersanyagtól és piactól, azok Kínának adják mindezt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!