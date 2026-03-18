Radnai Márk és a Tisza Párt kampányfőnökének ellentéte állhat a pécsi egyetemisták kiborulása mögött

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Majd az oroszok, a Kutyapárt és persze Gyurcsány lesznek a hibásak – csak éppen ők nem.
A fiatalok nem véletlenül panaszkodtak éppen az „óellenzékiekre”. A szocialista hátterű Tóth Péter által favorizált személyek térnyerése igencsak szúrhatja a szemét a Radnai-párti egyetemistáknak.
„Nem adjuk a szigetünket, nem adjuk a baráti társaságunkat, nem adjuk az elveinket és nem adjuk a hitünket sem” – írta múlt pénteken egy bejegyzésben a Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete, egyben arról is panaszkodva, hogy az óellenzék háza tájáról érkező személyek próbálják átvenni a szigetüket.
Az egyetemisták szerint mára odáig fajult a helyzet, hogy
gyakorlatilag utasításba kapják, hogy mit csináljanak, mikor és hol csinálják, de még azt is, hogy hova menjenek az autóikkal, amit ők maguk tankolnak.
Szerettük volna megtudni, hogy pontosan mi lehetett az egyetemisták elégedetlenségét kiváltó ok, ezért a Facebookon megkerestük a csoport adminisztrátorait, de nem akartak nyilatkozni lapunknak. Válaszukban inkább – a Tisza Párttól megszokott módon – propagandának nevezték lapunkat, és érdemben nem válaszoltak a kérdéseinkre (lenti képernyőkép).
Más, a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink viszont arról beszéltek lapunknak, hogy egy régóta éleződő konfliktus ronthatja a hangulatot Magyar Péterék közösségében. Többük szerint erre a Radnai Márk alelnök és Tóth Péter kampányfőnök között kialakult ellentétre utalhattak a pécsi egyetemisták is bejegyzésükben.
Információink szerint Radnai Márk, aki korábban egy darabig a Tisza Szigetekért felelt a párton belül, nem vette jó néven, hogy a Magyar Péter bizalmát elnyerő Tóth Péter kiszorítja őt a pártvezetésből.
Tóth Péter, aki a XIII. kerület szocialista polgármesterének, Tóth Józsefnek a fia, Radnai szerint ráadásul a régi MSZP holdudvarához köthető személyeket hozott be a pártba, akik egyre inkább meghatározzák a Tisza irányvonalát.
Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Baranya vármegyét teljesen leuralták a szocialista hátterű karakterek a Tisza Párton belül. Magyar Péter mind a négy jelöltjének van ugyanis valamilyen baloldali kötődése. Mindez pedig feltehetően Tóth Péter hatására alakult így.
A fiatal aktivisták bejegyzésében az is szerepelt, hogy nem egyedi az esetük, de csak ők mernek szót emelni nyilvánosan.
Tesszük ezt azért, mert máshogy nem jut el a hangunk oda, ahol ez ellen tenni tudnak”
– fogalmaztak.
Az egyetemisták posztjára egyébként rengeteg lájk, és támogató hozzászólás érkezett. A kommenteket olvasva úgy tűnik, Magyar Péter legtöbb támogatója valóban nekik ad igazat abban, hogy a Tisza szigeteknek meg kellene maradniuk alulról szerveződő közösségeknek, nem a pártközpontból irányított csoportként kellene működniük.
Például ezt az álláspontot hangoztatja többek között a szekszárdi Bikavér Ifjúsági Tisza Sziget kommentje is (lenti képernyőkép), amelyben azt írták:
Megértjük a frusztrációtokat – mi is tapasztaljuk, min mentek keresztül. Kitartunk azok mellett az emberek mellett, akik ezt az egészet elindították, mert hisszük, hogy velük le lehet váltani ezt a rendszert”.
Egyelőre nem lehet tudni, mi lesz a Pécsi Egyetemisták Tisza Szigete körül kialakult konfliktus kifutása. Egy biztos: Magyar Péternek biztosan nem jön jól, ha a pártvezetésen belül kiéleződő nézeteltéréseket a nyilvánosság előtt kell próbálnia megoldani.
Nyitókép forrása: Facebook