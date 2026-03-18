Radnai Márk és a Tisza Párt kampányfőnökének ellentéte állhat a pécsi egyetemisták kiborulása mögött

Szerettük volna megtudni, hogy pontosan mi lehetett az egyetemisták elégedetlenségét kiváltó ok, ezért a Facebookon megkerestük a csoport adminisztrátorait, de nem akartak nyilatkozni lapunknak. Válaszukban inkább – a Tisza Párttól megszokott módon – propagandának nevezték lapunkat, és érdemben nem válaszoltak a kérdéseinkre (lenti képernyőkép).

Más, a Tisza belső ügyeire rálátó forrásaink viszont arról beszéltek lapunknak, hogy egy régóta éleződő konfliktus ronthatja a hangulatot Magyar Péterék közösségében. Többük szerint erre a Radnai Márk alelnök és Tóth Péter kampányfőnök között kialakult ellentétre utalhattak a pécsi egyetemisták is bejegyzésükben.

Információink szerint Radnai Márk, aki korábban egy darabig a Tisza Szigetekért felelt a párton belül, nem vette jó néven, hogy a Magyar Péter bizalmát elnyerő Tóth Péter kiszorítja őt a pártvezetésből.

Tóth Péter, aki a XIII. kerület szocialista polgármesterének, Tóth Józsefnek a fia, Radnai szerint ráadásul a régi MSZP holdudvarához köthető személyeket hozott be a pártba, akik egyre inkább meghatározzák a Tisza irányvonalát.