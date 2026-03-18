Így reagált a Fradi elnöke, Kubatov Gábor a zöld-fehérek európai kupabúcsújára

„Őszintén szólva, most nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni” – csalódottan, mégis büszkén értékelt a Fradi edzője
Véget ért a Fradi nemzetközi kupamenetelése. A Braga–FTC találkozó után Robbie Keane vezetőedző és a csapat kulcsemberei értékeltek.
A klub első embere sokaknak fejezte ki a köszönetét.
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros 4–0-ra kikapott a portugál Braga otthonában, így az első meccsen megszerzett kétgólos előny ellenére 4–2-es összesítéssel a nyolcaddöntőben búcsúzott a labdarúgó Európa-ligától. A Braga–FTC találkozóval véget ért a szezonban a magyar bajnok nemzetközi kupaszereplése.
Véget ért a Fradi nemzetközi kupamenetelése. A Braga–FTC találkozó után Robbie Keane vezetőedző és a csapat kulcsemberei értékeltek.
A lefújás után a klub elnöke, Kubatov Gábor azonnal posztolt a közösségi oldalán, ahol sokaknak fejezte ki a köszönetét.
„Én személyesen köszönöm, hogy ennek az öt évtizede nem látott sikernek a részese lehettem, hiszen 51 év után nyertünk ismét nemzetközi kupapárharcot tavasszal.
Köszönöm ezt a fantasztikus utazást a játékosoknak, az edzői stábnak, és minden munkatársnak, aki segített.
Köszönöm a szurkolóinknak, akik mindig, mindenhova elkísérték a csapatot” – fogalmazott Kubatov Gábor.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás
