„Őszintén szólva, most nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni” – csalódottan, mégis büszkén értékelt a Fradi edzője

„Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, mindent beletettünk, de ezúttal egészen más volt az ellenfél minősége. Az első három kapott gól egyéni hibáinkból született, el kell ismerni, a negyedik viszont csodálatos volt. Összességében nem tudok rosszat mondani a játékosaimra, mindent megtettek a srácok, tovább akartak jutni. Az ellenfél költségvetése nem összehasonlítható a mienkkel, ez a különbség pedig kijött ezen a meccsen, de ezzel együtt nagyszerű menetelésen vagyunk túl, senki nem adott esélyt nekünk, hogy idáig eljussunk. Jövőre újra megpróbáljuk, hogy még tovább jussunk. Őszintén szólva, most nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni, csalódott vagyok, mert utálok veszíteni, de nem akarok elszakadni a valóságtól.

Mostantól a bajnokságra kell koncentrálnunk, a csapatnak pedig nagy tisztelet jár az idei nemzetközi szezon miatt”

– fogalmazott Robbie Keane.

„Az első meccs után többet reméltünk, amiben akkor jók voltunk, most attól távol voltunk. Az első félidőben kaptam egy rúgást, amikor elért az ellenfél, a második félidőben már eléggé éreztem, de nem ezen múlt. Tudtuk, hogy jó csapat a portugál, az első félidőben sokszor mögénk tudtak kerülni, nem koncentráltunk eléggé, és ezt meg is büntették.