Ft
Ft
15°C
5°C
Ft
Ft
15°C
5°C
03. 18.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 18.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Fradi Braga

„Őszintén szólva, most nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni” – csalódottan, mégis büszkén értékelt a Fradi edzője

2026. március 18. 19:01

Véget ért a Fradi nemzetközi kupamenetelése. A Braga–FTC találkozó után Robbie Keane vezetőedző és a csapat kulcsemberei értékeltek.

null

Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros 4–0-ra kikapott a portugál Braga otthonában, így az első meccsen megszerzett kétgólos előny ellenére 4–2-es összesítéssel a nyolcaddöntőben búcsúzott a labdarúgó Európa-ligától. A Braga–FTC találkozóval véget ért a szezonban a magyar bajnok nemzetközi kupaszereplése.

Braga–FTC
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Braga–FTC: edzői értékelések

A lefújás után az M4 Sport kamerái előtt a találkozó főszereplői értékeltek. A Fradi edzője, Robbie Keane és a csapat játékosai, Gróf Dávid, Toon Raemaekers és Júlio Romao is elmondta a véleményét a nyolcaddöntő visszavágójáról.

„Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, mindent beletettünk, de ezúttal egészen más volt az ellenfél minősége. Az első három kapott gól egyéni hibáinkból született, el kell ismerni, a negyedik viszont csodálatos volt. Összességében nem tudok rosszat mondani a játékosaimra, mindent megtettek a srácok, tovább akartak jutni. Az ellenfél költségvetése nem összehasonlítható a mienkkel, ez a különbség pedig kijött ezen a meccsen, de ezzel együtt nagyszerű menetelésen vagyunk túl, senki nem adott esélyt nekünk, hogy idáig eljussunk. Jövőre újra megpróbáljuk, hogy még tovább jussunk. Őszintén szólva, most nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni, csalódott vagyok, mert utálok veszíteni, de nem akarok elszakadni a valóságtól.

Mostantól a bajnokságra kell koncentrálnunk, a csapatnak pedig nagy tisztelet jár az idei nemzetközi szezon miatt”

– fogalmazott Robbie Keane.

„Az első meccs után többet reméltünk, amiben akkor jók voltunk, most attól távol voltunk. Az első félidőben kaptam egy rúgást, amikor elért az ellenfél, a második félidőben már eléggé éreztem, de nem ezen múlt. Tudtuk, hogy jó csapat a portugál, az első félidőben sokszor mögénk tudtak kerülni, nem koncentráltunk eléggé, és ezt meg is büntették.

Néha olyan érzésem volt, mintha úton lennénk, le voltunk maradva.

A nemzetközi menetelés zárása rosszul sikerült, ez néhány napig biztosan zavari fog bennünket, de összességében büszkék lehetünk, nagy dolgot vittünk véghez” – értékelt a Fradi kapusa, Gróf Dávid.

„Tudtuk, hogy így fognak játszani, de gólokat ajándékoztunk nekik. Ugyanazt próbáltuk csinálni, mint az első meccsen, de úgy látszik, nem álltunk észen, hibáztunk és ezt kihasználták. Csalódottak vagyunk a mostani eredmény miatt, de büszkék lehetünk rá, hogy meddig jutottunk a sorozatban” – mondta a védelem egyik oszlopa, Toon Raemaekers.

„Az első negyedórában rengeteg hibát követtünk el, tudtuk, hogy az a legfontosabb időszak, de ilyen a futball, nem tudtuk megoldani. A végéig küzdöttünk, de hiába próbáltunk meg játszani, nem jött össze. Jó csapat a Braga és ezt kihasználták. Ilyen szinten nem lehet ilyen hibákat elkövetni” – jelentette ki a belső középpályásként pályára lépő Júlio Romao a találkozó lefújása után.

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
•••
2026. március 18. 19:52 Szerkesztve
A lényeg, hogy a vonalas afro kipcsak tempó maradjon a nemzethy madjarfodbalka nagycsapatánál. Nem véletlen, hogy a megjelent a fekete BLM-csík a rajongói zászlókban Ilyet még az MTK se tud...
Válasz erre
0
1
bekeev-2025
2026. március 18. 19:12
Fú de szoptak a falábúak. Mocskos állampárt csürhéje.
Válasz erre
0
7
zakar zoltán béla
2026. március 18. 19:03
Nem baj,majd újra magyar lesz.
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!