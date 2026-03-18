„Őszintén szólva, most nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni” – csalódottan, mégis büszkén értékelt a Fradi edzője

Ez egy másik Fradi és egy másik Braga volt: a portugálok kiütéssel fordítottak, és továbbjutottak
Esélye sem volt a magyar csapatnak.
Véget ért a Fradi nemzetközi kupamenetelése. A Braga–FTC találkozó után Robbie Keane vezetőedző és a csapat kulcsemberei értékeltek.
Mint arról beszámoltunk, a Ferencváros 4–0-ra kikapott a portugál Braga otthonában, így az első meccsen megszerzett kétgólos előny ellenére 4–2-es összesítéssel a nyolcaddöntőben búcsúzott a labdarúgó Európa-ligától. A Braga–FTC találkozóval véget ért a szezonban a magyar bajnok nemzetközi kupaszereplése.
A lefújás után az M4 Sport kamerái előtt a találkozó főszereplői értékeltek. A Fradi edzője, Robbie Keane és a csapat játékosai, Gróf Dávid, Toon Raemaekers és Júlio Romao is elmondta a véleményét a nyolcaddöntő visszavágójáról.
„Tudtuk, hogy nagyon nehéz meccs lesz, mindent beletettünk, de ezúttal egészen más volt az ellenfél minősége. Az első három kapott gól egyéni hibáinkból született, el kell ismerni, a negyedik viszont csodálatos volt. Összességében nem tudok rosszat mondani a játékosaimra, mindent megtettek a srácok, tovább akartak jutni. Az ellenfél költségvetése nem összehasonlítható a mienkkel, ez a különbség pedig kijött ezen a meccsen, de ezzel együtt nagyszerű menetelésen vagyunk túl, senki nem adott esélyt nekünk, hogy idáig eljussunk. Jövőre újra megpróbáljuk, hogy még tovább jussunk. Őszintén szólva, most nem igazán tudtunk helyzetbe kerülni, csalódott vagyok, mert utálok veszíteni, de nem akarok elszakadni a valóságtól.
Mostantól a bajnokságra kell koncentrálnunk, a csapatnak pedig nagy tisztelet jár az idei nemzetközi szezon miatt”
– fogalmazott Robbie Keane.
„Az első meccs után többet reméltünk, amiben akkor jók voltunk, most attól távol voltunk. Az első félidőben kaptam egy rúgást, amikor elért az ellenfél, a második félidőben már eléggé éreztem, de nem ezen múlt. Tudtuk, hogy jó csapat a portugál, az első félidőben sokszor mögénk tudtak kerülni, nem koncentráltunk eléggé, és ezt meg is büntették.
Néha olyan érzésem volt, mintha úton lennénk, le voltunk maradva.
A nemzetközi menetelés zárása rosszul sikerült, ez néhány napig biztosan zavari fog bennünket, de összességében büszkék lehetünk, nagy dolgot vittünk véghez” – értékelt a Fradi kapusa, Gróf Dávid.
„Tudtuk, hogy így fognak játszani, de gólokat ajándékoztunk nekik. Ugyanazt próbáltuk csinálni, mint az első meccsen, de úgy látszik, nem álltunk észen, hibáztunk és ezt kihasználták. Csalódottak vagyunk a mostani eredmény miatt, de büszkék lehetünk rá, hogy meddig jutottunk a sorozatban” – mondta a védelem egyik oszlopa, Toon Raemaekers.
„Az első negyedórában rengeteg hibát követtünk el, tudtuk, hogy az a legfontosabb időszak, de ilyen a futball, nem tudtuk megoldani. A végéig küzdöttünk, de hiába próbáltunk meg játszani, nem jött össze. Jó csapat a Braga és ezt kihasználták. Ilyen szinten nem lehet ilyen hibákat elkövetni” – jelentette ki a belső középpályásként pályára lépő Júlio Romao a találkozó lefújása után.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
