Orbán Viktor tizenöt év után adott interjút: most az egész világ megismeri Magyarország álláspontját

Az interjú jelentős része a migrációról szólt. A miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarország földrajzi helyzete miatt különösen érzékeny a délről érkező nyomásra, ezért az ország már egy évtizede kerítéssel és határvédelemmel reagált a bevándorlási hullámra.

A miniszterelnök azt is felidézte, hogy emiatt Magyarországot sok bírálat érte, miközben szerinte az idő végül az ő álláspontjukat igazolta.

Szóba került az is, miért marad Magyarország az Európai Unió tagja annak ellenére, hogy számos kérdésben nyílt vitában áll Brüsszellel. Orbán Viktor ezt részben civilizációs, részben gazdasági kérdésként írta le. A beszélgetés alapján világossá tette, hogy Magyarország kulturálisan a nyugati keresztény világhoz tartozik, miközben az uniót egyben olyan piacnak is tekinti, amelyre a magyar gazdaságnak szüksége van.

A béke, a biztonság és a nemzeti érdek

Hosszabban beszélt az orosz–ukrán háborúról is. Orbán Viktor ismét azt az álláspontot képviselte, hogy ez nem Magyarország háborúja, ezért szerinte nem a konfliktus elnyújtására, hanem a lezárására kellene törekedni. Elmondta azt is, hogy Magyarország humanitárius segítséget nyújtott az Ukrajnából érkezőknek, ugyanakkor nem támogatja azt az irányt, amely pénzzel, fegyverrel és politikai döntésekkel tovább mélyítené a háborút.