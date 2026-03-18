Oroszország külügyminisztériuma kimondta: eljött a tűzszünet ideje

Oroszország hivatalosan is tűzszünetre szólította fel Pakisztánt és Afganisztánt, miután a kabuli hatóságok szerint mintegy 400 ember vesztette életét egy, a fővárost ért támadás következtében – írja a News.ru-ra hivatkozva a Portfolio.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, majd arra szólította fel a tálib vezetést és Iszlámábádot, hogy hagyjanak fel a harcokkal, és tárgyalások útján rendezzék politikai és katonai konfliktusaikat.