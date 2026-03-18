marija zaharova tűzszünet afganisztán pakisztán oroszország

Oroszország külügyminisztériuma kimondta: eljött a tűzszünet ideje

2026. március 18. 15:35

Hamarosan az ENSZ emberei is megjelenhetnek a támadások sújtotta térségben.

Oroszország hivatalosan is tűzszünetre szólította fel Pakisztánt és Afganisztánt, miután a kabuli hatóságok szerint mintegy 400 ember vesztette életét egy, a fővárost ért támadás következtében – írja a News.ru-ra hivatkozva a Portfolio.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, majd arra szólította fel a tálib vezetést és Iszlámábádot, hogy hagyjanak fel a harcokkal, és tárgyalások útján rendezzék politikai és katonai konfliktusaikat.

Ezt is ajánljuk a témában

A beszámolók szerint a pakisztáni légierő nemrég lebombázott egy Kabulban működő drogrehabilitációs központot, amely korábban – 2021 előtt – amerikai katonai bázisként szolgált. Az eset után a tálibok az ENSZ-hez fordultak, és független vizsgálatot kértek az ügy kivizsgálására.

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
orokkuruc-2
2026. március 18. 16:57
És még csak meg sem említik az piszkos rohadt angolokat, amik MINDIG úgy rajzolták meg a határokat, hogy BIZTOSAN konfliktusforrás legyen.
yalaelnok
2026. március 18. 16:54
ezt majd eldöntik az érintett felek ez se, és az se hatná meg a pakikat, ha én ebben a hozzászólásban szólítanám fel őket a tűzszünetre
StresszTeszt
2026. március 18. 16:44
TÖK JÓ! Akkor fejezzék be a támadást. ENNYI.
canadian-deplorable
2026. március 18. 16:06
Nem tudom, hogy Oroszország egyáltalán miért hiszi, hogy ehhez köze van. Nincs elég bajuk? A másik kérdés az, hogy ez a két félen kívül kit érdekel?
