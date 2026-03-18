Tragédia a Fekete-tengeren: elsüllyedt egy román vontatóhajó, nem volt túlélő

Elsüllyedt egy vontatóhajó szerda reggel Romániában a fekete-tengeri Midia kikötőben, a legénység tagjai közül senkit nem sikerült élve kimenteni – írja a HVG.

A kikötői hatóság közlése szerint valószínűleg öten tartózkodtak a felborult, a román média által az Astana nevű hajóként azonosított jármű fedélzetén. Egyiküket a mentőegységek eszméletlen állapotban húzták ki a vízből, de már nem sikerült újraéleszteni, a mentőorvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát. A többi eltűnt személyt egyelőre nem találták meg, de a hatóságok attól tartanak, hogy ők is életüket vesztették.