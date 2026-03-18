romániában fekete - tenger kikötő hajó baleset

Tragédia a Fekete-tengeren: elsüllyedt egy román vontatóhajó, nem volt túlélő

2026. március 18. 18:14

Egykori futballista volt a kapitány.

2026. március 18. 18:14
Elsüllyedt egy vontatóhajó szerda reggel Romániában a fekete-tengeri Midia kikötőben, a legénység tagjai közül senkit nem sikerült élve kimenteni – írja a HVG.

A kikötői hatóság közlése szerint valószínűleg öten tartózkodtak a felborult, a román média által az Astana nevű hajóként azonosított jármű fedélzetén. Egyiküket a mentőegységek eszméletlen állapotban húzták ki a vízből, de már nem sikerült újraéleszteni, a mentőorvosok kénytelenek voltak megállapítani a halál beálltát. A többi eltűnt személyt egyelőre nem találták meg, de a hatóságok attól tartanak, hogy ők is életüket vesztették.

Az Agerpres hírügynökség szerint a vontatóhajó a KMG Rompetrol által üzemeltetett Midia Marine Terminal tulajdonában áll. A hajó egy olajszállító tartályhajó kirakodását segítő manővereket végzett a Midia kikötőben, amikor egyelőre ismeretlen okok miatt felborult és elsüllyedt – írja a lap.

Román sajtóértesülések szerint a hajó kapitánya Sorin Tufan egykori labdarúgó volt, aki azután lett tengerész, hogy 1994-ben a Steaua Bucaresti játékosaként visszavonult.

A Hotnews.ro hírportál megkeresésére a román védelmi minisztérium közölte: a baleset okainak és körülményeinek kivizsgálására ügyészségi eljárás indult.

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2026. március 18. 20:00
Jó, hogy nincs tengerünk... Mi még kevésbé vagyunk tengeri nemzet, mint a román.
Bitrex®
2026. március 18. 19:26
Kikötőben elsüllyed, és nincs túlélő? Mindenki részeg volt?
tikkadt-szocske
2026. március 18. 18:39
A hajók mostanában nem szoktak maguktól elsüllyedni, jéghegy sincs arrafelé, ütközést sem jelentettek.
borsos-2
2026. március 18. 18:26
Tuti az ukik mancsa van a dologban.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!