volodimir zelenszkij rusztem umerov kirill dmitrijev orosz-ukrán háború donald trump

Kivételes fejlemény a háború befejezéséről! Olyat mondott Zelenszkij, aminek Orbán is örülhet

2025. december 22. 06:54

Az ukrán elnök szerint már a béke időzítéséről tárgyalnak.

2025. december 22. 06:54
A Kárpáthír szerint konstruktívnak nevezte az amerikai féllel folytatott floridai tárgyalásokat vasárnap esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij, aki jelenleg az ukrán delegációt vezető Rusztem 

Umerov jelentésére vár a békefolyamat részleteiről és időzítéséről, 

hiszen a tárgyalócsoport vasárnap ismét találkozott Donald Trump megválasztott amerikai elnök képviselőivel.

Hozzáteszik: a munka középpontjában a háború lezárását, a biztonsági garanciákat és az ország újjáépítését rögzítő dokumentumok kidolgozása áll. „Részletesen végigmegyünk minden ponton, és van konstruktivitás az amerikai fél részéről. Ez fontos” – fogalmazott az államfő.

Zelenszkij hangsúlyozta: 

már nemcsak az elvekről, hanem a döntések végrehajtásának lehetséges időkereteiről, a „timingról” is egyeztetnek.

Emlékeztetnek: a diplomáciai nagyüzem több szálon fut Miamiban. Kirill Dmitrijev, a Kreml képviselője a hírek szerint december 20–21-én szintén a városban tartózkodik, hogy Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, Trump vejével tárgyaljon az amerikai „béketervről”.

Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások „közelednek az eredményhez”,

 írják.

Nyitókép: MTI/AP/Omar Havana

 

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

