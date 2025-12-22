Kivételes fejlemény a háború befejezéséről! Olyat mondott Zelenszkij, aminek Orbán is örülhet

Macron letette az asztalra Orbán javaslatát: Zelenszkij azonnal üzent a francia elnöknek
Az ukrán elnök szerint most az a legfontosabb, hogy a jelenlegi szövetségesi formátum egyben maradjon, és az Egyesült Államok közvetítői szerepe megmaradjon.
Az ukrán elnök szerint már a béke időzítéséről tárgyalnak.
A Kárpáthír szerint konstruktívnak nevezte az amerikai féllel folytatott floridai tárgyalásokat vasárnap esti videóüzenetében Volodimir Zelenszkij, aki jelenleg az ukrán delegációt vezető Rusztem
Umerov jelentésére vár a békefolyamat részleteiről és időzítéséről,
hiszen a tárgyalócsoport vasárnap ismét találkozott Donald Trump megválasztott amerikai elnök képviselőivel.
Hozzáteszik: a munka középpontjában a háború lezárását, a biztonsági garanciákat és az ország újjáépítését rögzítő dokumentumok kidolgozása áll. „Részletesen végigmegyünk minden ponton, és van konstruktivitás az amerikai fél részéről. Ez fontos” – fogalmazott az államfő.
Zelenszkij hangsúlyozta:
már nemcsak az elvekről, hanem a döntések végrehajtásának lehetséges időkereteiről, a „timingról” is egyeztetnek.
Emlékeztetnek: a diplomáciai nagyüzem több szálon fut Miamiban. Kirill Dmitrijev, a Kreml képviselője a hírek szerint december 20–21-én szintén a városban tartózkodik, hogy Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, Trump vejével tárgyaljon az amerikai „béketervről”.
Donald Trump korábban úgy nyilatkozott, az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalások „közelednek az eredményhez”,
írják.
Az amerikai elnök nem háborút, hanem tárgyalást akar: az amerikai kormány Floridában szervezhet átfogó egyeztetést.
„Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján...”
Figyelmeztetett az orosz elnök.
