háború egyesült államok kijev donald trump oroszország

Trump felveszi a kesztyűt – az amerikai elnök mesteri húzása mattot adhat Zelenszkijéknek

2025. december 21. 14:25

Az amerikai elnök nem háborút, hanem tárgyalást akar: az amerikai kormány Floridában szervezhet háromoldalú egyeztetést Ukrajna és Oroszország részvételével, amelyhez akár európai delegációk is csatlakozhatnak.

2025. december 21. 14:25
Miközben az európai politikai elit egy része továbbra is a háborús logikában gondolkodik, Donald Trump kormányzata elszántan folytatja béketörekvéseit, mesteri húzással ültetné egy asztalhoz a szemben álló feleket, hogy véget vessen az üzengetésnek – írja a Bloomberg. 

Volodimir Zelenszkij közlése szerint az Egyesült Államok felajánlotta, hogy Floridában közös tárgyalásokat tart Ukrajna és Oroszország részvételével.

A háromoldalú egyeztetés az amerikai–ukrán tárgyalások eredményétől függ, amelyek pénteken kezdődtek meg, és amelyek kimenetele meghatározza, létrejöhet-e a szélesebb formátumú találkozó.

Zelenszkij újságíróknak elmondta: amennyiben a floridai egyeztetés megvalósul, nem zárható ki az európai képviselők részvétele sem, mivel jelenleg is tartózkodnak európai delegáltak Floridában. 

Az Egyesült Államok jelezte, hogy külön találkozót tart az orosz képviselőkkel, és úgy értelmezem, hogy felajánlották az Ukrajna–USA–Oroszország formátumot, és mivel Európa részéről is vannak jelen képviselők, valószínűleg Európa is csatlakozhat”

– fogalmazott az ukrán elnök.

Az ukrán delegációt a tárgyalásokon Rusztam Umerov vezeti, miközben az amerikai oldalon Steve Witkoff és Jared Kushner korábban Berlinben folytattak intenzív egyeztetéseket Kijev és európai partnerei képviselőivel. A hétvégén Witkoff és Kushner Floridában találkozott Kirill Dmitriev orosz megbízottal is. Marco Rubio, aki egyben Trump ideiglenes nemzetbiztonsági tanácsadója, jelezte: elképzelhető, hogy ő is részt vesz egyes megbeszéléseken.

Trump korábban utalt arra, hogy Ukrajnának területi engedményeket kellene tennie, ezt azonban Zelenszkij következetesen elutasítja.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: Kijev és partnerei nem területek vagy erőforrások felosztásáról akarnak megállapodni, hanem „stabil és tartós békéről, valamint megbízható biztonsági garanciákról”. 

Ukrajna azt is tudni akarja, milyen elrettentő csomag és szankciós mechanizmus lépne életbe, ha Oroszország a háború lezárása után ismét támadna. 

Az Egyesült Államok által kidolgozott, Oroszországgal egyeztetett 28 pontos béketerv részeként az ukrán elnökválasztás megtartása is felmerült, amelyhez Zelenszkij szerint tűzszünetre vagy a háború lezárására van szükség.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Jimmykutya
2025. december 21. 16:32
Csak a hülye nem látja, hogy az EU "érintett" vetetői és alkalmazottai valamint az ukrán vezetők főleg zselé szoros kapcsolata valami hatalmas svindlit takarnak. Minek kellene az EU vezetőinek a tárgyalásokba bekapcsolódni? Mert a szajrét védeni kell. Amit képviselnek nem az ukrán és az európai népekről, hanem a saját zsebükről szól. Megfelelelő retorziót követően el kellene felejteni őket.
csulak
2025. december 21. 15:54
nem banom, csak egyezenek meg !
Agricola
2025. december 21. 15:51
Egy a jelszónk: Tartós Béke!
optimista-2
2025. december 21. 15:37
Kívánom, hogy még egy évig húzza-halassza a Zöld varangy. Utána már csak az lesz a kérdés, hogy az ukrán nyelvet ki őrizze a bunkerban lévő hangszalagokon, mert élő ukrán alig marad
