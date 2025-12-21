Trump felveszi a kesztyűt – az amerikai elnök mesteri húzása mattot adhat Zelenszkijéknek

Az Egyesült Államok jelezte, hogy külön találkozót tart az orosz képviselőkkel, és úgy értelmezem, hogy felajánlották az Ukrajna–USA–Oroszország formátumot, és mivel Európa részéről is vannak jelen képviselők, valószínűleg Európa is csatlakozhat”
– fogalmazott az ukrán elnök.
Az ukrán delegációt a tárgyalásokon Rusztam Umerov vezeti, miközben az amerikai oldalon Steve Witkoff és Jared Kushner korábban Berlinben folytattak intenzív egyeztetéseket Kijev és európai partnerei képviselőivel. A hétvégén Witkoff és Kushner Floridában találkozott Kirill Dmitriev orosz megbízottal is. Marco Rubio, aki egyben Trump ideiglenes nemzetbiztonsági tanácsadója, jelezte: elképzelhető, hogy ő is részt vesz egyes megbeszéléseken.
Trump korábban utalt arra, hogy Ukrajnának területi engedményeket kellene tennie, ezt azonban Zelenszkij következetesen elutasítja.
Az ukrán elnök hangsúlyozta: Kijev és partnerei nem területek vagy erőforrások felosztásáról akarnak megállapodni, hanem „stabil és tartós békéről, valamint megbízható biztonsági garanciákról”.