Trump felveszi a kesztyűt – az amerikai elnök mesteri húzása mattot adhat Zelenszkijéknek

Miközben az európai politikai elit egy része továbbra is a háborús logikában gondolkodik, Donald Trump kormányzata elszántan folytatja béketörekvéseit, mesteri húzással ültetné egy asztalhoz a szemben álló feleket, hogy véget vessen az üzengetésnek – írja a Bloomberg.

Volodimir Zelenszkij közlése szerint az Egyesült Államok felajánlotta, hogy Floridában közös tárgyalásokat tart Ukrajna és Oroszország részvételével.

A háromoldalú egyeztetés az amerikai–ukrán tárgyalások eredményétől függ, amelyek pénteken kezdődtek meg, és amelyek kimenetele meghatározza, létrejöhet-e a szélesebb formátumú találkozó.