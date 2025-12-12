Európa magára marad: sem Kína, sem India nem akarja Ukrajnát támogatni

A december elején megjelent új amerikai Nemzetbiztonsági Stratégia csak futólag tér ki az ukrajnai háborúra. Ebből is látszik, Washington célja világos:

a konfliktus lezárása és a „stratégiai stabilitás” helyreállítása Oroszországgal.

A dokumentum ugyanakkor meglepően kemény hangot üt meg Európával szemben: az amerikai elemzés szerint a kontinens több országát „instabil kisebbségi kormányok” vezetik, amelyek irreális elvárásokat fogalmaznak meg, és ezzel éppen a békét nehezítik.