Változatos időjárással indít 2026: mutatjuk, meddig maradhat meg a szilveszterkor lehullott hó

A HungaroMet előrejelzése szerint a reggeli órákban még zömmel erősen felhős lesz az ég, azonban nyugat, délnyugat felől fokozatosan felszakadozik és vékonyodik a felhőzet, így a nap további részében napos, fátyolfelhős időre lehet számítani, ami előrevetíti az éjszaka folyamán az ország több helyén is hullott hó elolvadását.

Reggel még helyenként előfordulhat hószállingózás vagy gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek majd.