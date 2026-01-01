Ft
Változatos időjárással indít 2026: mutatjuk, meddig maradhat meg a szilveszterkor lehullott hó

2026. január 01. 09:04

Reggel még többfelé borongós idő várható, de a nap folyamán fokozatosan változik az időjárás.

2026. január 01. 09:04
null

A HungaroMet előrejelzése szerint a reggeli órákban még zömmel erősen felhős lesz az ég, azonban nyugat, délnyugat felől fokozatosan felszakadozik és vékonyodik a felhőzet, így a nap további részében napos, fátyolfelhős időre lehet számítani, ami előrevetíti az éjszaka folyamán az ország több helyén is hullott hó elolvadását.

Reggel még helyenként előfordulhat hószállingózás vagy gyenge havazás, de ezek legkésőbb a déli órákra megszűnnek majd.

A délnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik, amelyek a hideg levegő mellett az érzékelt hőmérsékletet is befolyásolhatják.

A nappali csúcsértékek általában 0 és +6 fok között alakulnak, míg késő estére a hőmérséklet -4 és +3 fok közé csökken.

Az előrejelzés szerint a nappal folyamán a nyugat-déli területeken várható a legtöbb napsütés, miközben az északi és keleti vidékeken a felhőzet hosszabb ideig megmaradhat.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt / MTI

