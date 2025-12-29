Elszabadul a pokol Európában az év elején: Magyarországra is kiadták a figyelmeztetést

A 2026-os év első napjai markáns időjárási fordulatot hoznak Európa-szerte. A korábbi, nyugodt, anticiklonális időszakot egy hirtelen változás váltja fel: a kontinens északnyugati térségében egy ritka, mély alacsony nyomású képződmény – az úgynevezett meteorológiai „teknő” – alakult ki, amely a következő napokban kiterjedt csapadékrendszereket indít útjukra. A jelenség több európai ország időjárását is jelentősen befolyásolja – írja a Portfólió.

A legintenzívebb havazás Skandináviában, Franciaországban, Finnországban és a Pireneusok magasabban fekvő térségeiben várható, ugyanakkor a Kárpát-medence sem marad ki a kedvezőtlen hatásokból.