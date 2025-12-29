Ft
csapadék időjárás magyarország európa

Elszabadul a pokol Európában az év elején: Magyarországra is kiadták a figyelmeztetést

2025. december 29. 20:07

Nem várt időjárással indul 2026.

2025. december 29. 20:07
null

A 2026-os év első napjai markáns időjárási fordulatot hoznak Európa-szerte. A korábbi, nyugodt, anticiklonális időszakot egy hirtelen változás váltja fel: a kontinens északnyugati térségében egy ritka, mély alacsony nyomású képződmény – az úgynevezett meteorológiai „teknő” – alakult ki, amely a következő napokban kiterjedt csapadékrendszereket indít útjukra. A jelenség több európai ország időjárását is jelentősen befolyásolja – írja a Portfólió

A legintenzívebb havazás Skandináviában, Franciaországban, Finnországban és a Pireneusok magasabban fekvő térségeiben várható, ugyanakkor a Kárpát-medence sem marad ki a kedvezőtlen hatásokból. 

Magyarország fölé délnyugati áramlással enyhébb, ám kifejezetten nedves légtömegek érkeznek, amelyek számottevő csapadékot hozhatnak az ország nagy részén.

A prognózisok szerint elsősorban a nyugati és délnyugati országrészekben lehet intenzívebb esőzésre számítani, de a középső és keleti területeken is kialakulhatnak záporok, helyenként havas esővel keverve. A szakértők január 2. és 5. közé teszik a csapadékos időszak csúcspontját, amikor a legtöbb eső és hó hullhat.

Összességében területi átlagban 20–50 milliméter csapadék érkezhet Magyarországra, ám a Dunántúl magasabban fekvő térségeiben az 50 millimétert is meghaladó mennyiség sem kizárt.

Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Alessandro Della Valle

