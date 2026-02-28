Elhunyt Jesse Jackson, az amerikai közélet „bonyolult embere”

Kampányában természetesen a fekete szavazókat igyekezett megszólítani, de szlogenje volt az is, hogy „itt az ideje, hogy ne feketéről és fehérről beszéljünk, hanem azokról, akiknek van állása, és azoknak, akiknek nincs”. Itt tehát előkerült nála egy olyan üzenet, amely manapság Trump részéről is hangsúlyosan megjelenik: miszerint az amerikai politikának a munkásosztály problémáival kell foglalkoznia — bőrszíntől függetlenül. (Sokak szerint ez az egyik fő üzenet, amely Trumpot már kétszer a Fehér Házba juttatta.) Eközben az is tény, hogy Jackson képes volt King erősen szocializmusra hajazó üzeneteiből visszavenni, és már nem ostorozta általában a kapitalizmust, és azt sem gondolta, hogy az amerikai álom elérhetetlen a feketék számára: egyik fiával együtt kiadott egy self-help könyvet is arról, hogyan gazdagodjunk meg. Jackson egyébként forintban milliárdosként halt meg, igaz, jóval kevésbé tehetősen, mint a legtöbb amerikai politikus.

Jackson ironikus módon ma azért kap némi elismerést az amerikai jobboldal izolacionista részéről,

mert néhány erősen antiszemitizmus-gyanús megjegyzést is tett karrierje során, pl. 1983-ban New Yorkra „zsidóvárosként” (Hymietown) utalt. Később ezért elnézést kért, de mindig is megmaradt erősen Izrael-ellenes fekete vezetőnek, és ezen nyilván nem segített, hogy Louis Farrakhan, a szélsőséges Iszlám Nemzete nevű fekete mozgalom többször is kiállt személye mellett. Nyilvános nyilatkozataiban Jackson a párbeszédre és a „kétállami megoldásra” hivatkozott, de 1979-ben Jasszer Arafattal is találkozott és fotózkodott. A nap végén persze Jackson politikus volt, és képes volt tartani a Demokrata Párt fősodratának egyre inkább Izrael-kritikus, de azért az antiszemitizmustól távol maradó vonalát: nem szólított fel Izrael eltörlésére, elítélte az október 7-i támadásokat is. Persze ettől függetlenül megvédte Ilhan Omart, kiállt a bevándorlás korlátozása ellen, és rendszeresen támadta Trumpot. Ezen a téren is volt a részéről bőven ingadozás: 1999-ben még méltatta az üzletembert, napjainkra pedig arról beszélt, hogy ha Trump szerint egy bevándorlónak tudnia kell angolul, akkor ebből logikusan következik, hogy ma Jézus nem vándorolhatna be az Egyesült Államokba. Álláspontját váltogatta az abortusz terén is: baptista lelkészként kezdetben erősen abortusz-ellenes platformon politizált, majd ezen a téren is engedett. 1988-ban ismét elindult a demokrata elnökjelöltségért, ekkor második helyen végzett, 29%-kal.

Jesse Jackson rövid életrajza a magyar olvasó számára ismeretlen, különösnek tűnő világba, az amerikai fekete politikába kalauzolja el az olvasót.

Az egyes közéleti kérdésekre adott reakciók itt számunkra nem maguktól értetődők, és néha még az amerikai pártok közötti törésvonalakat is felülírják. A baptista lelkészből lett politikus kacskaringós karrierje azonban még a tapasztalt amerikai elemzőket is megdolgoztatja. Mint egy amerikai konzervatív folyóirat írta nekrológjában: a most elhunyt fekete vezető „bonyolult ember” volt. Jackson az egyik első meghatározó fekete politikus volt Amerikában, aki már Obama előtt megmutatta, hogy egy fekete is elképzelheti magát a Fehér Házban. Munkássága, függetlenül értékítéletünktől, forradalmi volt, de megosztó is: sokak számára inspiratív, mások számára pedig megbotránkoztató. Kétségtelen, hogy az amerikai politika egy letűnt korszaka utolsó mohikánjainak egyike távozott. Halála bizonyos értelemben legalább a legjobbat hozta ki a napjainkra végletesen megosztott amerikai közéletből: munkásságában még a jobboldali megszólalók is találtak méltatni valót, a legtöbb megemlékezés emelkedett hangvételű, tiszteletteljes — ezek az értékek pedig nagyon hiányzanak a közbeszédből, és talán nem csak a tengerentúlon.