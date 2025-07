Letámadtak egy svéd papot, amiért visszautasította a szivárványszínű miseruhát

Håkan Persson, a svédországi Markaryd plébánosa a közösségi médiában fejezte ki nemtetszését az új, szivárványszínű, LMBT-barát miseruhák bevezetésével kapcsolatban, amelyek a Svéd Egyház progresszív irányvonalának jelképévé váltak – írta meg a The European Conservative. A lelkész kijelentette, hogy a Västerås egyházmegye kezdeményezésére tervezett új kazula és stóla nem kerülhet be Markaryd templomába, amíg ő tölti be a plébánosi tisztséget.

A svéd baloldali média azonnal támadásba lendült, intoleráns kisebbségellenes szándékkal vádolta a papot, és azzal, hogy diszkriminálja az LMBT-közösséget. Persson ezzel szemben azt állítja, csupán az egyházi liturgikus szabályokat tartja szem előtt, és továbbra is mindenkit szívesen fogad a templomban

kivéve azokat, akik politikai divatok és szexuális irányultságok alapján akarják meghatározni az egyházi öltözetet.

Szerinte a Svéd Egyház rendelkezik olyan miseruhákkal, amelyek az egyházi év rendjéhez igazodnak, és ezek használata kötött. A fehér, piros, zöld és lila színek meghatározott liturgikus időszakokhoz tartoznak, minden ettől eltérő szín használata a hivatalos előírásokkal ellentétes.

A közösségi médiában ezzel szemben rengetegen kiálltak a pap mellett. Egy felhasználó szerint végre egy pap, akinek van bátorsága kiállni. Mások támogatásukról biztosították Perssont, és azt írták, sokan gondolkodnak hasonlóan. Többen hangsúlyozták, hogy a templom őrizze meg a hagyományait, és ne váljon a politikai üzenetek eszközévé. Volt, aki értetlenül állt a botrány előtt, és úgy vélte, a lelkész mindössze határozott véleményt fogalmazott meg a liturgia politikai befolyásolása ellen. Egy hozzászóló úgy fogalmazott, hogy a kereszt minden embert magában foglal, és az egyházat meg kell óvni a politikától.

A Svéd Egyház hivatalos tájékoztatása szerint a szivárványszínű miseruhák másfél év alatt készültek el, különös figyelmet fordítva az arányokra, formákra és színekre – ugyanakkor a liturgikus megfelelőség szempontja láthatóan háttérbe szorult.

Cecilia Redner, az egyházmegye egyik munkatársa szerint természetes lépés volt olyan miseruha megalkotása, amely kifejezi az emberi sokféleséget a szertartások során. A két felkért szabó, Anette Andersson és Eva-Lena Lidström azt reméli, hogy a ruhadarabokat sok templom kölcsönkéri majd, hogy olyan vallási eseményeken használják, ahol az egyenlő emberi méltóság üzenete áll a középpontban.

A Svéd Egyház évek óta Európa egyik legprogresszívebb felekezete, még a skandináv evangélikus hagyományokon belül is. A „társadalmi változások” élére állt: támogatja a nemek közti egyenlőséget, a transzneműek jogait, és 2009 óta meleg párok esküvőjét is lehetővé teszi.

Nyitókép forrása: Åke Paulsson / Church of Sweden