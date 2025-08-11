Donald Trump bejelentette, hogy Oroszországba utazik – majd következett a nagy fordulat

Donald Trump augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy tárgyaljon az ukrajnai háború lezárásáról. A TASZSZ szerint a helyszín váratlanul megváltozott: korábban Alaszka is felmerült, amely szimbolikus lett volna az állam orosz eredete miatt, ám végül lehet, hogy nem amerikai földön kerül sor a megbeszélésre.

Trump bejelentette: pénteken Oroszországba utazik a találkozóra.

A SkyNews szerint a sajtótájékoztatón Trump megerősítette, hogy Oroszországba utazik, majd később pontosított:

nagyon tiszteletteljesnek tartottam, hogy Oroszország elnöke a mi országunkba érkezik, ahelyett, hogy mi mennénk az övébe, vagy egy harmadik fél által látogatott helyre”.

Ez alapján tehát az amerikai elnök egyszerűen összekeverte a korábban megnevezett helyszínt, és tévesen Oroszországot mondott.

A TASZSZ azt sem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök esetleg félreértette a helyzetet és rosszul fogalmazott.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI, Maxim Shemetov / AFP