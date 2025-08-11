Ft
08. 11.
hétfő
Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

Donald Trump bejelentette, hogy Oroszországba utazik – majd következett a nagy fordulat

2025. augusztus 11. 19:19

Indulás előtt fontos lesz tisztázni a tárgyalások helyszínét.

2025. augusztus 11. 19:19
null

Donald Trump augusztus 15-én találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy tárgyaljon az ukrajnai háború lezárásáról. A TASZSZ szerint a helyszín váratlanul megváltozott: korábban Alaszka is felmerült, amely szimbolikus lett volna az állam orosz eredete miatt, ám végül lehet, hogy nem amerikai földön kerül sor a megbeszélésre. 

Trump bejelentette: pénteken Oroszországba utazik a találkozóra.

A SkyNews szerint a sajtótájékoztatón Trump megerősítette, hogy Oroszországba utazik, majd később pontosított:

nagyon tiszteletteljesnek tartottam, hogy Oroszország elnöke a mi országunkba érkezik, ahelyett, hogy mi mennénk az övébe, vagy egy harmadik fél által látogatott helyre”.

Ez alapján tehát az amerikai elnök egyszerűen összekeverte a korábban megnevezett helyszínt, és tévesen Oroszországot mondott.

A TASZSZ azt sem tartja kizártnak, hogy az amerikai elnök esetleg félreértette a helyzetet és rosszul fogalmazott.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI, Maxim Shemetov / AFP

templar62
2025. augusztus 11. 20:22
" Filippinél találkozunk . ".
templar62
2025. augusztus 11. 20:15
Elmarad a tali .
counter-revolution
2025. augusztus 11. 19:24
Ezt Putyinról mondta az ellensége, vagyis Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke: "Putyin hihetetlenül aprólékos és jól informált, és ha vele tárgyalsz, nincs nála semmilyen papír, összefoglaló vagy segédanyag. Minden a fejében van. Tudja kívülről. Amikor vele volt dolgom, nekem is meg kellett tanulnom az anyagot. Egy volt hírszerző tisztről beszélünk, akinek alap volt, hogy minden a fejében van, és nem lehetnek nála dokumentumok, ha elfogják. Kijelenthetem, ha vele tárgyaltam, mindent tudnom kellett. Mert ő is tudott rólam mindent." Amikor ugyanezen az eseményen Trump esetleges hasonló képességeiről kérdezték, akkor elkezdett röhögni.
