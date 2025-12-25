Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bejgli Orbán Viktor karácsony

Eldöntötte Orbán Viktor, hogy mákos vagy diós (FOTÓ)

2025. december 25. 16:30

A miniszterelnök már a szegedi DPK-gyűlésen is beszélt a bejglikről.

2025. december 25. 16:30
null

Orbán Viktoréknál is előkerült a bejgli karácsonykor.

Ezt is ajánljuk a témában

A kormányfő már a szegedi DPK-gyűlésen is kifejtette, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

előbb mákos, aztán diós bejglit szokta enni. 

Orbán ugyanígy vélekedett ma is, amikor egy bejglis fotót posztolt a Facebookra.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2025. december 25. 16:49
zabalj be az osszesbol, mert a bortonben nincs ilyen
Válasz erre
0
0
fortissima
2025. december 25. 16:47
Túróst, egy nagy túróst ...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!