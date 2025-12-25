Eldöntötte Orbán Viktor, hogy mákos vagy diós (FOTÓ)

Későn felfedezett klasszikus és egy igazi téli csoda – 5 kiváló karácsonyi film a streamingen

Természetesen ezt a karácsonyt sem ússzuk meg Kevin nélkül, de a streamingszolgáltatók kínálatában számtalan más alkotást találni, amely megteremtheti az ünnepi hangulatot. Öt kiváló és igencsak eltérő hangulatú filmet ajánlunk.