Lehet gyűlöletből, unalomból, poénból a Tiszára húzni az ikszet – de ami utána jön, azért vállalni kell a felelősséget mindazoknak, akik így tettek

Aztán hallottam Orbánt 1989-ben a Hősök terén, amikor hazaküldte az oroszokat. Ott voltam 2002. április 13-án a Kossuth téren, amikor az első fordulós vereség után először mozdult együtt a nemzeti-polgári oldal, és értette meg mindenki, hogy nincs egyedül.

A szeretet és összefogás ereje talán nem mindig adja ki az abszolút többséget, de ez lett a legnagyobb egy irányba húzó értékalapú közösség, a magyar történelem főutcája, amelyik a kudarcokból is tud táplálkozni. Akkor Medgyessy (hol van ma már, mire vitte?) és Kovács László („Merjünk kicsik lenni!” mondásán kívül mást nem tett hozzá az ország sorsához) legyőzte Orbánt. Majd még egyszer, 2006-ban, a reggel, délben meg este hazudozó Gyurcsánynak trükkök százaival sikerült. Mire jutottak az akkori győztesek, mit adtak nekünk?

Miért gondolja bárki, hogy a később miniszterelnök-jelöltként megbukott Gergő vagy az előző Péter után ez a Péter jobb lesz?

A forradalom évfordulóján hatalmas kormánypárti demonstráció; nem tipikus. Az igazán nagy tüntetéseket az elégedetlen ellenzék szokta felmutatni mindenütt. De mi nem vagyunk tipikus nép, sőt elsősorban nem vagyunk forradalmiak sem. Mindig is szuverenitáspártiak voltunk. A hatalommal úgy alapjában nincs bajunk – a legnagyobb kultusz a királyokat övezi Szent Istvántól Mátyásig –, csak a megszálló, ellenséges kormányzattal.

A nemzet történetében az egyén élete csak rövid epizód; akkor gimnazistaként, egyetemistaként a tömeg közepén skandáltam, szavaltam, énekeltem – ma már az unokámmal, messze a tömegtől, a Tisza-szobor tövéből figyeltük a távoli kivetítőt. Mennyi szimbólum: a honvesztő Károlyié a gyáván legyilkolt Tisza István szobrának helyére került, majd visszazökkent a történelem kereke, és ismét Tisza István áll az országház északi végénél. És micsoda különbség van Tisza és Tisza között! A jelenlegi miniszterelnök minden idők leghosszabban regnáló magyar kormányfője, de ha összeadjuk Kálmánt és Istvánt, akkor Tisza még egy évvel többet kapott.