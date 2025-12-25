Ezért nincs karácsony Kevin nélkül – levezették, hogyan lett ünnepi rituálé a tévézés

A jelenség gyökerei jóval messzebbre nyúlnak vissza, mint gondolnánk.

Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora szerint a televízió és a karácsony kapcsolata egészen a médium korai időszakáig vezethető vissza. Európában és a tengerentúlon a karácsonyhoz kötődő televíziózás már több mint száz éve megjelent, és a 20. század közepére vált széles körben elterjedtté. Magyarországon az 1950-es évek végén, a kísérleti adásokat követően kezdett igazán meghonosodni a tévézés, az ünnepi műsorok pedig már ekkor kiemelt szerepet kaptak.

Nemcsak a műsorok, hanem a reklámok is hamar az ünnepi televíziózás részévé váltak.

A Coca-Cola első karácsonyi reklámjai ebből az időszakból származnak, ahogyan a brit uralkodók karácsonyi televíziós beszédei is. A karácsony így már korán egyszerre lett kulturális és médiatörténeti esemény.

Idővel a televízió nem csupán jelen volt az ünnepen, hanem maga is rituálévá vált.