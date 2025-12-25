Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pihenés filmezés karácsony

Ezért nincs karácsony Kevin nélkül – levezették, hogyan lett ünnepi rituálé a tévézés

2025. december 25. 14:36

Ismerős dallamok szólnak, visszatérnek a jól bevált receptek, ugyanazokat a történeteket meséljük el – és ugyanazokat a filmeket nézzük.

2025. december 25. 14:36
null

Már gyerekkori emlékeinkben is hamarabb felvillannak a csillogó szaloncukrok és a nagymama bejglije, mint a karácsonyfára akasztott legszebb díszek – írja az Index.

Az ünnephez azonban nemcsak ízek és illatok, hanem egy másik, legalább ennyire meghatározó elem is hozzátartozik: a karácsonyi tévéműsorok világa. Évről évre gondoskodnak arról, hogy az ünnepi hangulat ne csak a fa körül, hanem a képernyő előtt is újraéledjen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

A karácsony a meghittség, a hagyomány és az ismétlés ideje. Ismerős dallamok szólnak, visszatérnek a jól bevált receptek, ugyanazokat a történeteket meséljük el – és ugyanazokat a filmeket nézzük. A televízió, amely kezdetben pusztán technikai újdonságként jelent meg az otthonokban, idővel a kultúra alakítójává vált, különösen az ünnepi időszakban. De mikor vált természetessé, hogy a karácsony nemcsak a fa körül, hanem a képernyő előtt is zajlik?

Ezt is ajánljuk a témában

A jelenség gyökerei jóval messzebbre nyúlnak vissza, mint gondolnánk. 

Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora szerint a televízió és a karácsony kapcsolata egészen a médium korai időszakáig vezethető vissza. Európában és a tengerentúlon a karácsonyhoz kötődő televíziózás már több mint száz éve megjelent, és a 20. század közepére vált széles körben elterjedtté. Magyarországon az 1950-es évek végén, a kísérleti adásokat követően kezdett igazán meghonosodni a tévézés, az ünnepi műsorok pedig már ekkor kiemelt szerepet kaptak.

Nemcsak a műsorok, hanem a reklámok is hamar az ünnepi televíziózás részévé váltak. 

A Coca-Cola első karácsonyi reklámjai ebből az időszakból származnak, ahogyan a brit uralkodók karácsonyi televíziós beszédei is. A karácsony így már korán egyszerre lett kulturális és médiatörténeti esemény.

Idővel a televízió nem csupán jelen volt az ünnepen, hanem maga is rituálévá vált. 

Aczél Petra szerint a „karácsonyi tévézés” ma is fogalom, még ha talán pontosabb lenne már „karácsonyi streamingről” beszélni. 

Ennek oka, hogy a karácsony maga is egy történet, amelyet évről évre újrajátszunk – és ezt teszi a média is. A jól ismert, szeretett tartalmak újra és újra visszatérnek.

Ennek egyik legismertebb példája a Reszkessetek, betörők!. Magyarországon 1994-ben mutatták be, és még 2024-ben is az egyik legnézettebb karácsonyi tartalom volt. Az ismétlés azonban nem unalmat szül, hanem biztonságérzetet ad: a nézők nemcsak véletlenül botlanak bele ezekbe a filmekbe, hanem tudatosan keresik is őket. Az Igazából szerelem például sokaknál kötelező ünnepi program, akkor is, ha már számtalanszor látták.

A professzor szerint ez a működésmód a történetmesélés ősi logikájára épül. 

Ahogyan gyerekként újra és újra ugyanazt a mesét kérjük, mert ismerős hangulatokat és érzéseket idéz fel, úgy térünk vissza ezekhez a régi-új filmekhez is.

A karácsonyi tévézés egyik legnagyobb sajátossága, hogy ritkán magányos tevékenység. A közös leülés a képernyő elé szinte minden családban ismerős élmény: a kanapén összebújva, az ezerszer látott film előtt, nassolnivalóval a kézben, akár hangosan kommentálva vagy előre mondva a poénokat telik az este.

Ugyanakkor a közösségi élménynek megvannak a maga korlátai. Bár ilyenkor együtt fogyasztunk médiát, valójában sokszor inkább egymás mellett, mint egymással szórakozunk. Egy beszélgetés vagy egy társasjáték személyesebb, intenzívebb és aktuálisabb élményt nyújthat. 

A karácsonyi tévézés mégis megmarad biztos pontnak: egy közös rituálénak, amely évről évre keretet ad az ünnepnek.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Pixabay

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2025. december 25. 15:57 Szerkesztve
A technológia "nagyszerű" vívmányai mind a liberalizmus által ki- és feltatlált, elterelő hadműveletek. Megtörni a személyes kapcsolatok varázsát,beékelődni két aktív lélek közé - hogy két passzív lélekképződményt hozzanak létre. 'Hogy az ember egy pillanatra se maradhasson EGYÜTT szeretteivel. Még a pozitív eredményt hozható egyedüllét jogától is megfosztják az embert.
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 25. 15:40
Ez valamikor 2000ben, de max 2010ben volt utoljara igy A 40 alatti generacio sose nez TV-t, ha van is TVje az csak netflixre van meg playstationre
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!