Bevásárlok, főzök és boldog vagyok

És itt még a következőkről olvashat, aki előfizet a felesleges szemétre:

»Erről szól még a cikk: Mármint még a kereskedők közül sem tesz jót mindenkinek. Elképzelték, mi lenne, ha nem is lenne. És úgy tűnik, senki nem dőlne a kardjába. A legérdekesebb az, hogy a január nyugisabb és kedélyesebb hónap, mint az ünnepi december.«

S persze a Telex sem maradhat le:

»Karácsonykor kiöltözünk. Ez legalább annyira evidens, mint az, hogy karácsonykor fát állítunk, ajándékozunk, bejglit zabálunk és pezsgőzünk – gondoltam, amíg tíz évvel ezelőtt be nem állítottam a párom családjához december 25-én, rettenetesen túlöltözve. Mint akkor kiderült számomra, az, hogy az ünnepekkor a legszebb ruháinkba kell bújnunk, korántsem univerzális szabály. A szerkesztőségben végzett mini-közvélemény-kutatás is arra az eredményre jutott, ahány család, annyi szokás, sőt olyan kolléga is akadt, aki egyenesen »teljesen megdöbbentő tevékenységnek« nevezte a karácsonyi kiöltözést. Hol az igazság?«

Folytathatnám, de minek? Ennyi bőven elég. Bekukkantottunk abba a világba, ahol minden rossz, szörnyű, fárasztó, felesleges, elhibázott – a karácsony is. Ami jobb lenne, ha nem is lenne. Ez az a világ, ahol »újra kell gondolni« a bibliai történetet. Mert abban a világban mindig, mindent újra kell gondolni, hogy azután mindig minden értelmetlenné váljon, vagyis megfeleljen az újragondolt igényeknek.