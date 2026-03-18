Most érkezett: eltalálta egy lövedék az iráni atomerőművet, nukleáris katasztrófa küszöbére kerültünk

Lövedék csapódott be kedden este az Irán déli részén található bushehri atomerőműnél, amely az ország egyetlen működő nukleáris létesítménye. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerdán az X-en közölte, hogy az incidens nem járt sem személyi sérüléssel, sem anyagi kárral.
A szervezet főigazgatója, Rafael Grossi ismét visszafogottságra szólította fel az érintett feleket, figyelmeztetve arra, hogy a közel-keleti konfliktus eszkalációja növeli egy esetleges nukleáris baleset kockázatát. A bushehri létesítmény Irán egyetlen működő atomerőműve, ezer megawattos kapacitása ugyanakkor az ország villamosenergia-szükségletének csak kisebb részét fedezi.
Az incidens nem járt közvetlen következményekkel, ugyanakkor rávilágít a térségben zajló konfliktus nukleáris biztonságot érintő kockázataira, ezért a nemzetközi szervezet ismét a feszültség csökkentését sürgeti.
A nyitókép illusztráció. Fotó: HMAD AL-RUBAYE / AFP
