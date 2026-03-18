liter üzemanyag benzin piaci árak forint

Sokk a benzinkutaknál: szerdától a lélektani határt is átlépte a drágulás – ennyit kell fizetni a védett ár nélkül

2026. március 18. 07:16

Mostantól – a védett ár nélkül – irgalmatlan összegeket kellene kifizetni a benzinkutaknál.

2026. március 18. 07:16
null

Ahogy azt lapunk korábban megírta, az elmúlt napokban jelentős drágulás ment végbe az üzemanyagok piacán, ami a kutakon is egyre látványosabban megjelenik. A Holtankoljak friss adatai alapján több üzemanyagtípusnál is jelentős különbség alakult ki a piaci árak és a bevezetett védett ár között.

A védett ár jelenleg a 95-ös benzin esetében 595 forint/liter, a gázolajnál pedig 615 forint/liter, ennél magasabb áron a jogosult autósok nem tankolhatnak.

Ezzel szemben a piaci árak már jóval magasabb szinteken mozognak. A Holtankoljak összesítése szerint a 95-ös benzin átlagára már 611 forint körül, a gázolajé pedig 635 forint körül alakul, miközben a prémium üzemanyagok ára ennél is magasabb: a prémium dízel például közel 700 forint/liter szinten is megjelenik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Ez azt jelenti, hogy a különbség üzemanyagtípustól függően jelentősen szóródik:

  • a normál üzemanyagoknál jellemzően 20–40 forinttal magasabb a piaci ár,
  • a prémium termékeknél viszont a különbség elérheti a 60–80 forintot is literenként.

Összességében így adódik ki, hogy a jelenlegi helyzetben nagyjából 48 és 84 forint közötti különbség is kialakulhat a kutakon, attól függően, hogy ki milyen üzemanyagot tankol. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy miközben a kijelzőkön egyre magasabb árak jelennek meg, a védett ár továbbra is érezhetően alacsonyabb szinten tartja a fizetendő összeget. Egy átlagos tankolásnál ez már több ezer forintos eltérést is jelenthet.

Nyitókép forrása: Balogh Zoltán/MTI

***

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
optimista-2
2026. március 18. 08:08
Én már annak is örülnék, ha a kocsim fedélzeti számítógépe 8,3-8,6 liter fogyasztást mér, a bezinkúton számolt liter/kilométer rendre 10 literre jön ki. Szóval, ha ez a két szám megegyezne.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. március 18. 07:49
611 forint jelentéktelen 4-5 éve 640 forint volt a benzinár, és azóta kb 40%-kal nőttek a fizetések
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!