Sokk a benzinkutaknál: szerdától a lélektani határt is átlépte a drágulás – ennyit kell fizetni a védett ár nélkül

Senki ne dőljön be: épp csak egy pillanatra lélegezhetünk fel, utána jön a fekete leves
Hamarosan újabb lehűlés érkezik, helyenként hajnali fagyok következnek.
Mostantól – a védett ár nélkül – irgalmatlan összegeket kellene kifizetni a benzinkutaknál.
Ahogy azt lapunk korábban megírta, az elmúlt napokban jelentős drágulás ment végbe az üzemanyagok piacán, ami a kutakon is egyre látványosabban megjelenik. A Holtankoljak friss adatai alapján több üzemanyagtípusnál is jelentős különbség alakult ki a piaci árak és a bevezetett védett ár között.
A védett ár jelenleg a 95-ös benzin esetében 595 forint/liter, a gázolajnál pedig 615 forint/liter, ennél magasabb áron a jogosult autósok nem tankolhatnak.
Ezzel szemben a piaci árak már jóval magasabb szinteken mozognak. A Holtankoljak összesítése szerint a 95-ös benzin átlagára már 611 forint körül, a gázolajé pedig 635 forint körül alakul, miközben a prémium üzemanyagok ára ennél is magasabb: a prémium dízel például közel 700 forint/liter szinten is megjelenik.
Ez azt jelenti, hogy a különbség üzemanyagtípustól függően jelentősen szóródik:
Összességében így adódik ki, hogy a jelenlegi helyzetben nagyjából 48 és 84 forint közötti különbség is kialakulhat a kutakon, attól függően, hogy ki milyen üzemanyagot tankol. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy miközben a kijelzőkön egyre magasabb árak jelennek meg, a védett ár továbbra is érezhetően alacsonyabb szinten tartja a fizetendő összeget. Egy átlagos tankolásnál ez már több ezer forintos eltérést is jelenthet.
Nyitókép forrása: Balogh Zoltán/MTI
***
