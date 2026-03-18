Sokk a benzinkutaknál: szerdától a lélektani határt is átlépte a drágulás – ennyit kell fizetni a védett ár nélkül

Ahogy azt lapunk korábban megírta, az elmúlt napokban jelentős drágulás ment végbe az üzemanyagok piacán, ami a kutakon is egyre látványosabban megjelenik. A Holtankoljak friss adatai alapján több üzemanyagtípusnál is jelentős különbség alakult ki a piaci árak és a bevezetett védett ár között.

A védett ár jelenleg a 95-ös benzin esetében 595 forint/liter, a gázolajnál pedig 615 forint/liter, ennél magasabb áron a jogosult autósok nem tankolhatnak.

Ezzel szemben a piaci árak már jóval magasabb szinteken mozognak. A Holtankoljak összesítése szerint a 95-ös benzin átlagára már 611 forint körül, a gázolajé pedig 635 forint körül alakul, miközben a prémium üzemanyagok ára ennél is magasabb: a prémium dízel például közel 700 forint/liter szinten is megjelenik.