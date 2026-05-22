háború migrációkutató intézet forradalmi gárda ali khamenei mojtaba khamenei irán európa

Iráni patthelyzet: az egész világ a háború lezárására vár – szakértőt kérdeztünk

2026. május 22. 12:14

Már 44 napja tart az ideiglenes tűzszünet, de az iráni háborút nem tudják lezárni az amerikaiak. Az iráni helyzetről kérdeztük Sayfo Omart, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjét.

Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Már hosszabb idő telt el az ideiglenes tűsszünet megkötése óta, mint amilyen hosszú volt az iráni háború. Egyelőre azonban nincs jele annak, hogy véget érhet a patthelyzet, amit a Hormuzi-szoros blokádja hozott létre. Az amerikai-iráni tárgyalások sehogy se haladnak előre. A háború elején az amerikai és izraeli hadművlet egyik fő célpontja az iráni rezsim vezetői voltak: sikeresen likvidálták Ali Khameneit, valamint a rezsim több fontos katonai vezetőjét is. A nagy kérdés az volt, hogy ezek után ki veszi át az irányítást az országban. Az amerikaiak a sajtóbeszámolók szerint egy kevésbé keményvonalas vezető hatalomra kerülésében reménykedtek, de ez nem valósult meg. A rezsim ugyanis nem inogott meg, és a lefejezése után egyszerűen új fejeket növesztett. Irán vezetéséről és a rezsim helyzetéről Sayfo Omart, az MCC Migrációkutató Intézetének kutatási vezetőjét kérdeztük.

Mojtaba Khamenei iráni legfelsőbb vezető posztere, a háború kitörése óta egyszer sem jelent meg nyilvánosan. Fotó: AFP
Mojtaba Khamenei iráni legfelsőbb vezető posztere, a háború kitörése óta egyszer sem jelent meg nyilvánosan. Fotó: AFP

***

Ki ma Irán tényleges vezetője?

Formálisan Irán vezetője ma a legfőbb vezető, Mojtaba Khamenei, aki 2026 márciusában követte apját, Ali Khameneit. De az iráni rendszerben nem úgy működik a hatalom, hogy van egyetlen ember, aki egyedül dönt mindenről. Több erőpólus van: ott van a síita klérus, a legfőbb vezető hivatala, az elnök és a kormány, a parlament, az Őrök Tanácsa, a Szakértők Gyűlése, az igazságszolgáltatás, és persze a Forradalmi Gárda.

A lényeg az, hogy Irán strukturálisan két szinten működik. Az egyik a látható, állami intézményrendszer: elnök, minisztériumok, parlament, bíróságok. A másik pedig a forradalmi-biztonsági rendszer, amelynek központi szereplője a Forradalmi Gárda. 

Ennek gyakorlatilag minden fontos állami funkcióra megvan a maga tükörképe: van katonai, hírszerzési, gazdasági, külpolitikai és ideológiai súlya is.

Mit lehet tudni a legfelsőbb vezető állapotáról?

Iránban ma nem az a legfontosabb kérdés, hogy ki ül a legfelsőbb székben, hanem hogy ki gyakorolja ténylegesen a hatalmat. 

Formálisan Mojtaba Khamenei a legfőbb vezető, de az állapotáról nincs megbízható, független információ és a világgal Ahmad Vahidi-n, a Forradalmi Gárda parancsnokán keresztül kommunikál. Sejthetjük tehát, hogy ki mozgatja valójában a szálakat.

Kinek nagyobb a hatalma az iráni rezsimen belül: a Forradalmi Gárdának vagy a vallási vezetőknek?

Korábban úgy nézett ki a rendszer, hogy az ajatollahnak volt egy gárdája. Most egyre inkább úgy néz ki, hogy a Gárdának van ajatollahja. Amikor Ali Khamenei ajatollahot a február 28-i csapásban megölték, a Szakértők Gyűlése viszonylag gyorsan a fiát, Mojtaba Khameneit választotta utódnak. Neki nem volt olyan súlyos vallási vagy államvezetői múltja, mint az apjának, viszont régóta jó informális kapcsolatai voltak a Forradalmi Gárdával. Ezért sokan már akkor úgy értelmezték, hogy a Forradalmi Gárda volt a királycsináló.

A vallási vezetők továbbra is fontosak, mert ők adják a rendszer legitimációját. 

De válságban nem az számít igazán, ki mondja ki a vallási formulát, hanem hogy kinél van a fegyver, a hírszerzés, a pénz, az olajbevétel és az utcai mozgósítás képessége. Ezekben pedig ma a Forradalmi Gárda áll erősebben.

A Forradalmi Gárda már a háború előtt is több volt katonai szervezetnél. Nagyjából 190 ezer aktív tagja van, tartalékokkal együtt körülbelül 600 ezer ember mozgósítható körülötte, és hozzá kapcsolódik a Baszidzs félkatonai hálózata is. Emellett jelen van az olajexportban, az építőiparban, az infrastruktúrában, a távközlésben, a pénzügyi és szankciókerülő hálózatokban, vagyis nemcsak fegyveres erő, hanem gazdasági és politikai birodalom is.

Ki dönthet arról, hogy lesz-e megegyezés az amerikaiakkal?

Erről formálisan a legfőbb vezető dönthet, tehát Mojtaba Khamenei és a körülötte lévő legfelsőbb biztonsági-politikai kör. De a gyakorlatban ez nem egyszemélyes döntés. Egy amerikaiakkal kötött megállapodáshoz kell a Forradalmi Gárda beleegyezése, kell a Nemzetbiztonsági Tanács, kell a külügyi apparátus, és kell a vallási-politikai elit jóváhagyása is. A kulcskérdés most az, hogy a Forradalmi Gárda mit enged. Mert ha egy alku veszélyezteti az ő katonai, gazdasági vagy regionális érdekeiket, akkor azt meg tudják torpedózni. Ha viszont a rendszer túlélése múlik rajta, akkor ők is rábólintanak.

Meddig él túl Irán a jelenlegi patthelyzetben?

Akár évekig is. A rezsim túlélésre van berendezkedve. A polgári tiltakozást leverték és megerősítették az elnyomó biztonsági apparátust, vagyis a Forradalmi Gárdát és a Baszidzsot. Emellett az országnak több, mint négy évtizedes gyakorlata van a szankciók kijátszásában, ami most persze nehezebb mint korábban de nem lehetetlen. A Hormuzi-blokád megnehezíti az olajkivitelt és az áruimportot, de itt is vannak kiskapuk. Épp a közelmúltban Pakisztán hat folyosót nyitott meg Irán irányába a kieső áruforgalom pótlására. 

Irán nem holnap omlik össze, de minél tovább tart a deadlock, annál inkább a Forradalmi Gárda logikája erősödik: kevesebb politika, több biztonsági állam.

bakafant-28
2026. május 22. 12:34
A fogalmatlan,sárgafejű barmot kell eltakarítani!A jelenlegi vallási vezető nyilván szívesen tárgyal majd a tömeggyilkossal,aki az apját is megölte.És aki már megkötött,és iráni részről betartott békeszerződést rúgott fel,hogy a zsidóknak tetsző kapca lehessen...
