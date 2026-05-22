Magyar Péter a Mol üzemében történt robbanásról: A megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, valamint Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója hamarosan a helyszínre érkeznek.
„Tiszaújvárosban a Mol, Olefin-1 veszélyes üzemében ma reggel robbanás történt a karbantartás utáni újraindításkor. Az elsődleges információk alapján
egy ember életét vesztette, 7 fő súlyos égési sérülést szenvedett”
– közölte Magyar Péter a délelőtti, tiszaújvárosi robbanás kapcsán. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta,
a megsérült csővezetéken jelenleg fáklyaszerű égés van.
A Katasztrófavédelmi Mobil Labor a helyszínre érkezett, méréseket végez, eddig veszélyes anyag határérték feletti koncentrációt nem mért, az üzem oltása folyamatban van.
További információkkal a rövidesen a helyszínre érkező gazdasági és energetikai miniszter, Kapitány István és a Mol elnök-vezérigazgatója, Hernádi Zsolt fognak szolgálni”
– tudatta a kormányfő, aki az elhunyt családjának őszinte részvétét fejezte ki, a sérülteknek mielőbbi jobbulást kíván.
Nyitókép: Tiszaújvárosi Krónika