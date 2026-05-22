Lánczi András: Adjunk választójogot az óvodásoknak!

Helyben vagyunk, szerintem az óvodásoknak is jár a szavazati jog. A nyugati liberális pedagógia egyik irányzata, hogy már a kisgyerekeket is miniatűr felnőttnek kell tekinteni.

Emberek, tehát megilleti őket minden olyan jog, amely az érettebb korúakat.

Nem, nem a nyilvánvalót akarom mondani. Mik hangoznak el egy felső középosztálybeli budai családban, ezek után nyilvánvaló. De mi is a politikai lázadók dühének és bosszújának a forrása? A személyes, közvetlen számonkérés alapja, hogy az előző kormány tönkretett, sőt elvett tizenhat évet az életükből. Ennél önzőbb, egyoldalúbb és rövidlátóbb érvet nehéz lenne kitalálni. Mit szóljon az, aki már az ötvenes években is élt, s az akkori rezsim negyven-ötven évet vett el tőle – nem beszélve azokról, akiket meggyilkoltak politikai okokból.