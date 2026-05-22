Herényi Károly üzent a polgármestereknek: Ne engedjenek a hergelt politikai nyomásnak!

Balatonföldvár alpolgármestere úgy folytatta, a két pillér működése azonban normális országokban teljesen más. Amíg a parlamentben a többség választja a kormányfőt és a kormánytagokat – tehát a választói szándék csak áttételesen valósul meg –, addig az önkormányzati választásokon a helyi polgárok külön választanak képviselőket és polgármestereket.

Amíg az országgyűlési választásokon a pártszimpátia dominál, addig az önkormányzati választásokon a pártszimpátia háttérbe szorul, sokkal inkább a jelöltek egyéni felkészültsége a fontos.

„1990-ben, az MDF kormány megalakulásakor – és egészen 1990 késő őszéig – a tanácsi rendszer működtette a 3200 települést. Az országgyűlés nyáron megalkotta az önkormányzatokról szóló törvényt, és ennek alapján zajlott ősszel az önkormányzati választás. Antall Józsefnek eszébe sem jutott feloszlatni, felfüggeszteni a tanácsokat, sőt Horváth Balázs akkori belügyminiszter a választásokig tartó együttműködésre kérte a tanácselnököket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy sok tanácselnököt – az ő településén is – később polgármesterré választottak. Végezetül kijelentette: „Voltak akkor is, akik úgy kommunistáztak, ahogy ma sokan fideszeznek, de a józan többség nem a gerjesztett hangulat, hanem az esze és a meggyőződése szerint választott.”