Ft
Ft
25°C
12°C
Ft
Ft
25°C
12°C
05. 22.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 22.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
mdf herényi károly országgyűlési képviselő önkormányzat önkormányzati választás antall józsef

Herényi Károly üzent a polgármestereknek: Ne engedjenek a hergelt politikai nyomásnak!

2026. május 22. 10:06

A volt MDF-es országgyűlési képviselő egy esetleges előrehozott önkormányzati választásról fejtette ki véleményét.

2026. május 22. 10:06
null

„Lehet társadalmi nyomást gyakorolni az új miniszterelnökre, rendszerváltást és előrehozott önkormányzati választásokat követelve, de 

ez az újraépülő jogállami elveket derékba törné, a miniszterelnököt és a parlamentet Orbán kormányához és kétharmadához tenné hasonlatossá”

– fogalmazott Herényi Károly annak kapcsán, hogy a kormánypárti oldalon több ízben is felmerült az előrehozott önkormányzati választások gondolata.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A volt MDF-es országgyűlési képviselő – aki jelenleg Balatonföldvár alpolgármestere – a Népszavában arról írt, hogy „az önkormányzatok a választók akarata szerint ma is törvényes felhatalmazás alapján működnek. Mandátumuk a választói akarat és a hatályos jogrend szerint a következő önkormányzati választásig, 2029-ig szól. 

Aki a választói akaratot megkérdőjelezi, ellene tesz, ellene agitál, az jogot és törvényt sért”

– szögezte le.

Herényi ezért arra biztatja a több mint 15 ezer önkormányzati képviselőt és a 3200-nál is nagyobb számban dolgozó polgármestert, hogy „legyenek hűek esküjükhöz,

ne engedjenek a hergelt politikai nyomásnak!

Ezzel nemcsak saját státuszukat és esküjüket védik, hanem a 36 éve sikeresen működő önkormányzati rendszert is.”

Az egykori MDF-es az írásában felidézte, némely hírportálok értesülése szerint egyes Tisza Szigetek aktivistái – felbuzdulva a párt kétharmados sikerén – előrehozott önkormányzati választásokról vizionálnak. 

Ha jobb dolguk nincs, tegyék. De ha valaki a demokratikus államrend és a jogállamiság működésével legalább alapfokon tisztában van, az ilyesmin nem töri a fejét

– vélekedett.

Herényi Károly ezután emlékeztetett, Antall József 1990-ben, a megválasztását követő beszédében a következő nemzeti jövőképet vázolta. „Egy alkotmányos jogállamban a demokrácia két egyenrangú pilléren nyugszik. Az egyik pillér az országgyűlés, a másik, vele egyenrangú pillér az önkormányzatok sokasága. Az országgyűlés a teljes nemzet politikai akaratának megtestesítője. 

A szubszidiaritás elve alapján működő önkormányzatok a helyi, a lokális akarat végrehajtói. 

Mindkettő választópolgárok általi politikai felhatalmazása egyenrangú.”

Balatonföldvár alpolgármestere úgy folytatta, a két pillér működése azonban normális országokban teljesen más. Amíg a parlamentben a többség választja a kormányfőt és a kormánytagokat – tehát a választói szándék csak áttételesen valósul meg –, addig az önkormányzati választásokon a helyi polgárok külön választanak képviselőket és polgármestereket. 

Amíg az országgyűlési választásokon a pártszimpátia dominál, addig az önkormányzati választásokon a pártszimpátia háttérbe szorul, sokkal inkább a jelöltek egyéni felkészültsége a fontos.

„1990-ben, az MDF kormány megalakulásakor – és egészen 1990 késő őszéig – a tanácsi rendszer működtette a 3200 települést. Az országgyűlés nyáron megalkotta az önkormányzatokról szóló törvényt, és ennek alapján zajlott ősszel az önkormányzati választás. Antall Józsefnek eszébe sem jutott feloszlatni, felfüggeszteni a tanácsokat, sőt Horváth Balázs akkori belügyminiszter a választásokig tartó együttműködésre kérte a tanácselnököket” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy sok tanácselnököt – az ő településén is – később polgármesterré választottak. Végezetül kijelentette: „Voltak akkor is, akik úgy kommunistáztak, ahogy ma sokan fideszeznek, de a józan többség nem a gerjesztett hangulat, hanem az esze és a meggyőződése szerint választott.”

Nyitókép: Herényi Károly/Facebook

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2026. május 22. 11:54
De ki a bánatot érdekel, hogy mi a véleménye bármiről is ennek a politikai kaméleonnak. Írjon még egy kiadványt a hót komcsi és kádárista cenzor Lendvai Ildikó barátosnőjével..!
Válasz erre
0
0
nyúlgerinc
2026. május 22. 11:43
Nekem úgy tűnik, ez a deli emdéefes legény félti az állását...
Válasz erre
2
0
Amerigo
2026. május 22. 11:28
Mi van? Herényi félti a stallumát, vagy a kanmajom el akarja venni a féregirtó papirját? Pedig herényi úr már kiszállt, nem irt férgeket?
Válasz erre
2
0
zakar zoltán béla
2026. május 22. 11:27
formaegy Ibolyka most készül a Balaton átúszásra a Sió csatornán.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!