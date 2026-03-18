Hivatalosan is kiadták a figyelmeztetést: fogy az idő, ez a 10 legnagyobb hiba, amit magyarok milliói követhetnek el

Mint írták, sokan úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet – amely március 15-étől érhető el – minden adatot tartalmaz, azonban ez nem minden jövedelemtípusra igaz.

Különösen az ingatlan bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.

De gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt. Például családi kedvezményt, az első házasok kedvezményét vagy személyi kedvezményt, így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.

Továbbá a nem rendszeres bevételek – például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem – gyakran kimaradnak vagy hibásan kerülnek feltüntetésre – húzták alá.

A kommünikéből az is kiderült, hogy meglepően gyakori adminisztratív hiba, hogy a visszatérítéshez megadott bankszámlaszámot elírják, ami késleltetheti a kifizetést.