Hivatalosan is kiadták a figyelmeztetést: fogy az idő, ez a 10 legnagyobb hiba, amit magyarok milliói követhetnek el

Pedig jelentősen csökkenthető a tévedések száma.

A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése ma már egyszerűbb, mint évekkel korábban, mégis sok adózó követ el olyan hibákat, amelyek késedelmet vagy anyagi hátrányt okozhatnak. 

A Niveus közleménye szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

  • a bevallási tervezet ellenőrzés nélküli elfogadása, 
  • a kedvezmények kihasználásának elmulasztása, 
  • valamint a több jövedelemforrás vagy speciális élethelyzet hibás kezelése. 

Néhány perc alapos ellenőrzés és a legfontosabb adminisztratív lépések betartása azonban jelentősen csökkentheti a hibák és az utólagos korrekciók kockázatát – hívták fel a figyelmet.

Mint írták, sokan úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet – amely március 15-étől érhető el – minden adatot tartalmaz, azonban ez nem minden jövedelemtípusra igaz. 

Különösen az ingatlan bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.

De gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt. Például családi kedvezményt, az első házasok kedvezményét vagy személyi kedvezményt, így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.

Továbbá a nem rendszeres bevételek – például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem – gyakran kimaradnak vagy hibásan kerülnek feltüntetésre – húzták alá.

A kommünikéből az is kiderült, hogy meglepően gyakori adminisztratív hiba, hogy a visszatérítéshez megadott bankszámlaszámot elírják, ami késleltetheti a kifizetést.

A Niveus rámutaott, hogy 

sokan az utolsó pillanatra hagyják a beadást, ami növeli a hibázás esélyét és az adminisztratív problémák kockázatát.

Valamint a munkahelyváltás vagy párhuzamos foglalkoztatás esetén is könnyen eltérés lehet a levont adó és a tényleges kötelezettség között, ezért fontos az igazolások ellenőrzése.

Megjegyezték, hogy az ingatlan eladásából származó jövedelem adózása összetett szabályokhoz kötött, ezért gyakran hibásan vagy hiányosan kerül be a bevallásba, de az is lehet, hogy nem is gondolnak rá.

Akárcsak az egyéni vállalkozók bevallása, ami jóval összetettebb, ezért a költségelszámolás hibái könnyen eltérésekhez vezethetnek.

A Niveus közleménye szerint arról is sokan megfeledkeznek, hogy az adó 1+1 százalékáról külön kell rendelkezni, vagy nem jelölik meg helyesen a kedvezményezettet.

Sőt, a munkáltatói igazolások ellenőrzésének elmulasztása hiányos vagy pontatlan bevallást eredményezhet – zárták a felsorolást.

Alább egy checklistát is talál az adóbevallása ellenőrzéséhez:

•    Nézzük át a bevallási tervezet minden adatát, ne fogadjuk el automatikusan.
•    Ellenőrizzük a munkáltatói igazolásokat (M30), és hasonlítsuk össze a tervezettel.
•    Gyűjtsük össze az összes jövedelemhez kapcsolódó dokumentumot (külföldi, ingatlan, befektetés stb.).
•    Ellenőrizzük, hogy minden jogos kedvezményt érvényesítettünk-e.
•    Nézzük át a bankszámlaszámot és személyes adatokat elírások szempontjából.
•    Több munkáltató esetén különösen figyeljünk az eltérésekre.
•    Ha volt ingatlanügylet vagy vállalkozói jövedelem, ellenőrizzük a részletszabályokat.
•    Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a beadást.
•    Rendelkezzünk az adó 1+1 százalékáról.
•    Bizonytalan esetben kérjünk szakértői segítséget..
•    Ha az adózó speciális élethelyzetben van (külföldi munkavégzés, több jövedelemtípus, vállalkozás), különösen érdemes részletesen átnézni a bevallást vagy szakértővel egyeztetni.

Nyitókép: illusztráció, MTVA/Faludi Imre

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

