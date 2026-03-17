Megszólalhat az ég az ország több pontján: váratlanul jönnek az ijesztő jelenségek

Az északias szél többfelé élénk lesz és a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között várható.

Mi vár ránk a hét második felében?

Szerdán a nap első felében még sok lesz a felhő, és helyenként zápor is kialakulhat. Később északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet, így egyre több helyen kisüt a nap. Az északkeleti légmozgás továbbra is élénk, helyenként erős szél kísérheti. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok lehet.

Csütörtökön változó felhőzet mellett több órás napsütésre van kilátás, csapadék nem valószínű. A reggel hűvös, nagyjából 3 fokos lehet, délutánra pedig 14 fok köré melegszik a levegő.

Pénteken továbbra is változékony felhőzet jellemzi az időjárást, a csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul. Az északkeleti szél már gyengébb lesz.