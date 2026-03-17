Megszólalhat az ég az ország több pontján: váratlanul jönnek az ijesztő jelenségek

2026. március 17. 07:20

Nem kegyelmez az időjárás.

Kedden nagyrészt erősen felhős vagy borult idő valószínű, délelőtt északnyugaton lehet napsütés, majd délután északkelet felől némileg vékonyodik a felhőzet. Elszórtan várható eső, zápor, jégdarazápor, a nyugati határnál az ég is megdörrenhet – derült ki a HungaroMet előrejelezéseiből.

Hozzátettek, hogy az északi, északkeleti szél többfelé élénk, a nap első felében a Nyugat-Dunántúlon, majd estétől néhol északkeleten erős lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósan borult vagy csapadékos részeken ennél pár fokkal hűvösebb maradhat az idő. Késő estére 3 és 8 fok közé hűl le a levegő.

Éjjel kelet felől egyre nagyobb területen vékonyodik a felhőzet, de nagyrészt marad az erősen felhős, főleg délnyugaton borult idő. 

Eközben nyugatra helyeződik a csapadék súlypontja: hazánk nyugati, délnyugati felén szórványosan valószínű eső, zápor.

 Az északias szél többfelé élénk lesz és a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között várható.

Mi vár ránk a hét második felében?

Szerdán a nap első felében még sok lesz a felhő, és helyenként zápor is kialakulhat. Később északkelet felől szakadozni kezd a felhőzet, így egyre több helyen kisüt a nap. Az északkeleti légmozgás továbbra is élénk, helyenként erős szél kísérheti. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 14 fok lehet.

Csütörtökön változó felhőzet mellett több órás napsütésre van kilátás, csapadék nem valószínű. A reggel hűvös, nagyjából 3 fokos lehet, délutánra pedig 14 fok köré melegszik a levegő.

Pénteken továbbra is változékony felhőzet jellemzi az időjárást, a csúcshőmérséklet 14 fok körül alakul. Az északkeleti szél már gyengébb lesz.

Szombaton a felhők és napos időszakok válthatják egymást, és elszórtan zápor is kialakulhat. A keleti, északkeleti szél időnként megélénkül, néhol erős szél is előfordulhat. Délután 10 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk – számolt be róla a Köpönyeg.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Marius Bulling / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
auditorium
2026. március 17. 08:41
Miért jó rettegésben tartani egy országot ? Legyen az meteorológia, környezetvédelem vagy egészségügy, nem beszélve az állandó drónos riasztásokról, élelmiszerhamisitásokról, erőszakról, cégek, bankok bezárásáról ? Akkor ne csodálkozzon a MÉDIA, ha a lakosság pesszimista és a fiatalok elvándorolnak, ahol esetleg még rosszabb a helyzet, de nem irják-mondják.
bagoly-29
2026. március 17. 08:14
Miért kell hazudni? Nézem a radar képet az Időképen, csak az ÉK-i részen vannak apró felhő szórványok, semmi félelmetes jelenség, sehol!
bandee1
2026. március 17. 08:10
Megszólalhat az ég az ország több pontján: váratlanul jönnek az ijesztő jelenségek 2026. március 17. 07:20 Nem kegyelmez az időjárás. HATALMAS VIHAROK JÖNNEK - ITT A VILÁGVÉGE ÍME PÁR MEGYE, AHOL ÁTVÉSZELHETI AZ ÍTÉLETNAPOT BRUTÁLIS ÉGI TOMBOLÁS LESZ - AZ EMBEREK FEJVESZTVE FOGNAK MENEKÜLNI EZT NEM LÁTTUK JÖNNI! AZ EGET TELJESEN ELTAKARÓ DÉMONI SÖTÉTSÉG ÉRKEZIK HAZÁNKBA
monicagellert
2026. március 17. 07:32
Ez természetes időjárás vagy geoengineering?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!