Az ajándékok sokszor elveszítik valódi jelentésüket, mert inkább kötelességből, mint szeretetből választják őket

A karácsonyi hangulat valami mélyen érzelmeset hordoz magában: a várakozás élményét, a gyermekkori emlékekhez való visszatérést, az emberi melegség keresését egy olyan időszakban, amikor a hideg arra ösztönöz, hogy menedéket keressünk a szeretteinkkel. A katolikus hagyományban a karácsony tele van jelképekkel és spiritualitással. Sok olasz családban ez a jellemzője ma is megvan: gondosan felépítik a betlehemet, a vacsorák és az éjféli mise fontos családi és baráti találkozási pontnak számítanak, a vallási szertartások összekötik a nemzedékeket.

Azonban egyértelmű átalakuláson megy keresztül a karácsony, az ünnep kezdi elveszíteni vallási szerepét, és egyre inkább a kereskedelmi dimenzió uralja.

Számos ellentmondást is felszínre hoz: miközben mindenki melegséget keres, sokan inkább magányt élnek át; miközben a béke és a nagylelkűség gondolata kerül előtérbe, az előkészületek miatti rohanás gyakran ingerültséget és stresszt szül. A kereskedelemben dolgozók számára ez az év legmegterhelőbb időszaka, távol minden ünnepi hangulattól.