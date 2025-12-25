Ft
Ft
3°C
-3°C
Ft
Ft
3°C
-3°C
12. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gianni annoni ünnep szeretet ajándék karácsony

Az ajándékok sokszor elveszítik valódi jelentésüket, mert inkább kötelességből, mint szeretetből választják őket

2025. december 25. 11:56

A vásárlásra ösztönző visszaszámlálások inkább egy meghosszabbított black fridayt idéznek, mintsem a lelki elmélyülés és a csend időszakát. A modern karácsony igazi kihívása talán az, hogy megtanuljunk választani. Gianni Annoni írása.

2025. december 25. 11:56
null
Annoni Gianni
Annoni Gianni

A karácsonyi hangulat valami mélyen érzelmeset hordoz magában: a várakozás élményét, a gyermekkori emlékekhez való visszatérést, az emberi melegség keresését egy olyan időszakban, amikor a hideg arra ösztönöz, hogy menedéket keressünk a szeretteinkkel. A katolikus hagyományban a karácsony tele van jelképekkel és spiritualitással. Sok olasz családban ez a jellemzője ma is megvan: gondosan felépítik a betlehemet, a vacsorák és az éjféli mise fontos családi és baráti találkozási pontnak számítanak, a vallási szertartások összekötik a nemzedékeket. 

Azonban egyértelmű átalakuláson megy keresztül a karácsony, az ünnep kezdi elveszíteni vallási szerepét, és egyre inkább a kereskedelmi dimenzió uralja. 

Számos ellentmondást is felszínre hoz: miközben mindenki melegséget keres, sokan inkább magányt élnek át; miközben a béke és a nagylelkűség gondolata kerül előtérbe, az előkészületek miatti rohanás gyakran ingerültséget és stresszt szül. A kereskedelemben dolgozók számára ez az év legmegterhelőbb időszaka, távol minden ünnepi hangulattól. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
Tovább a cikkhezchevron

A kirakatok már novemberben átalakulnak, az akciók mind agresszívebbek, a vásárlásra ösztönző visszaszámlálások inkább egy meghosszabbított black fridayt idéznek, mintsem a lelki elmélyülés és a csend időszakát. A karácsonyfákat már november közepén felállítják, a karácsonyi vásárok is november közepétől nyílnak, a reklámok pedig arra ösztönöznek, hogy „valami különlegeset” vegyünk ismerőseinknek. Így az ajándékok sokszor elveszítik valódi jelentésüket, mert inkább kötelességből, mint szeretetből választják őket. Erre jön még rá a tökéletes vacsorák megszervezésétől való szorongás, ami miatt a konyhában töltött idő is inkább kötelezettséggé válik. 

Pedig néha elég egy apró gesztus, amely visszahozza az ünnep lényegét: egy otthon készült sütemény, egy kézzel készített apróság vagy egy leírt üzenet. Egyszerű cselekedetek, amelyek többet jelentenek bármely drága tárgynál.

Számos olasz város igyekszik visszahozni ezt a szellemiséget őszinte szolidaritási kezdeményezésekkel: vacsorát szerveznek a rászorulóknak, élelmiszergyűjtést tartanak, jótékony céllal ajándékokat árusítanak a helyi boltokban. Ezek mind azt erősítik, hogy a karácsony közösségi alkalom, amelyben nem az számít, mennyit költünk, hanem hogy mennyire veszünk részt mások életében. Sok család új, fenntarthatóbb és hitelesebb hagyományokat alakít ki: kevesebb ajándékot adnak, több időt töltenek együtt, és nagyobb figyelmet fordítanak a valódi kapcsolatokra. 

A modern karácsony igazi kihívása talán az, hogy megtanuljunk választani. Eldönteni, mit őrzünk meg és mit engedünk el. Egészségesen mérlegelni, hogy a bevásárlókosarat töltjük meg, vagy inkább az otthonunkat közös élményekkel. Emlékeztetni magunkat arra, hogy a kereskedelmi felszín alatt még mindig ott vannak az emlékek, a szeretet, a várakozás. Mert minden változás ellenére a karácsony ma is egy szelíd felhívás: lassítsunk, és ismerjük fel a másikban életünk fontos darabját. Boldog karácsonyt és meghitt ünnepet kívánok kedves olvasóimnak!

Nyitókép: Shutterstock

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
T. Péter
•••
2025. december 25. 13:00 Szerkesztve
(3) Neked is boldog karácsonyt és meghitt ünnepet kívánunk. És mindenkinek, vallásától és hagyományaitól függetlenül, mert vallásosak csak sokadik sorban vagyunk (ha egyáltalán), egymás közelségében élő emberek viszont mindannyian, egyként.
Válasz erre
0
0
T. Péter
2025. december 25. 12:59
(2) Türelmesek vagyunk, Gianni. Elfogadjuk, toleráljuk, hogy ilyenkor a sajtó egy része úgy tesz, mintha a karácsonynak kizárólag a vallási interpretációja lenne valós, fontos, sőt, gyakorlatilag kizárólagos. De akkor sem az. Az ember társas lény, családja van, szereti őket, barátait, ismerőseit is — ez pár millió évvel régebben gyökerező dolog, mintsem bármelyik vallás szimbolikája. Éppúgy, mint ahogy a karácsony is jóval régebbi, annak ellenére, hogy az elmúlt évszázadokban valóban sokat megtett az egykor uralkodó szerepben levő vallás, hogy kisajátítsa. Sebaj, nincs gond, türelmesek vagyunk. De azért nem lenne ártalmas néha végiggondolni. Ahogy azt is, hogy alapvetően természetesen igaz, amit írsz. Csak fel kellene ismerned, hogy a várakozás élményét, a gyerekkori emlékekhez való visszatérést, és az emberi melegség keresését nem szükséges mindenáron, mindenki számára, minden erővel öszekötnöd a vallási szereppel. Létezik az anélkül is.
Válasz erre
0
0
T. Péter
2025. december 25. 12:59
(1) "Azonban egyértelmű átalakuláson megy keresztül a karácsony, az ünnep kezdi elveszíteni vallási szerepét" Nyilvánvaló. A karácsony csak a vallásosak számára bír vallási szereppel, a többieknek nem. Természetesen nekik is jelent, semmivel sem kevesebbet, csak éppen teljesen mást. És ahogy a vallás szerepe évtizedről évtizedre csökken, nem meglepő, hogy az ünnepek vallási szerepe is csökken. Semmi probléma ezzel: a vallásos őrizze csak meg a maga számára a karácsony vallási szerepét. De aki nem, az nem fogja, tehát a vallásosnak sincs túl sok értelme azon keseregnie, hogy _mások_ számára mit jelent.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!