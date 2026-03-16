Orbán Viktor mindenkit meglepett: „Ukrajnának joga van a háborúhoz” (VIDEÓ)

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Orbán Viktor szerint Ukrajna folytatni kívánja a háborút, és ebben az európai országok támogatása is szerepet játszik. A magyar miniszterelnök Facebook-videójában magyarázta el, hogyha az európai államok nem állnának Kijev mögött, már megkezdődhettek volna a béketárgyalások.
A kormányfő arról beszélt, hogy Európa hozzájárul ahhoz, hogy tovább tart az orosz–ukrán háború. Megfogalmazása szerint az európai támogatás nélkül Ukrajna nem tudná folytatni a harcokat, így már régen létrejöhetett volna a tűzszünet.
A kérdés azután került ismét a politikai viták középpontjába, hogy Donald Trump korábbi amerikai elnök kijelentette:
Volodimir Zelenszkij felelős azért, hogy a háború még mindig tart.
Eközben Robert Fico szlovák miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij több „vörös vonalat” is átlépett, például amikor Orbán Viktort megfenyegette.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Európai Bizottság elnöke attól fél, hogy az olajblokád miatt Orbán nyeri a választást.
A magyar miniszterelnök szerint a béke legnagyobb akadálya az, hogy Ukrajna folytatni akarja a háborút.
„Azt mindannyian tudjuk, hogy a békének van akadálya. Az ukránok folytatni akarják a háborút. Ehhez joguk van, bár veszélybe sodorják ezzel egész Európát, de mégiscsak az ő országuk, az ő szabadságharcuk” – fogalmazott Orbán Viktor.
A kormányfő szerint azonban a konfliktus azért tart még mindig, mert az európai országok támogatják Ukrajnát.
Ami ennél nagyobb gond, hogy az európaiak ebben támogatják őket, mert ha az európaiak nem állnának az ukránok mögött, ők sem tudnák folytatni a háborút. Már régen tárgyalások lennének. Tűzszünet és béke”
– hangsúlyozta.
„Valójában Európa veri a háború tüzét az amerikaiakkal szemben is. Ha ők jobb belátásra térnének, megérkezne a béke” – zárta gondolatait a miniszterelnök.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor