Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
háború robert fico volodimir zelenszkij orbán donald trump ukrajna orbán viktor

Orbán Viktor mindenkit meglepett: „Ukrajnának joga van a háborúhoz” (VIDEÓ)

2026. március 16. 10:29

A kormányfő szerint a konfliktus azért tart még mindig, mert az európai országok támogatják Ukrajnát.

Orbán Viktor szerint Ukrajna folytatni kívánja a háborút, és ebben az európai országok támogatása is szerepet játszik. A magyar miniszterelnök Facebook-videójában magyarázta el, hogyha az európai államok nem állnának Kijev mögött, már megkezdődhettek volna a béketárgyalások.

A kormányfő arról beszélt, hogy Európa hozzájárul ahhoz, hogy tovább tart az orosz–ukrán háború. Megfogalmazása szerint az európai támogatás nélkül Ukrajna nem tudná folytatni a harcokat, így már régen létrejöhetett volna a tűzszünet.

A kérdés azután került ismét a politikai viták középpontjába, hogy Donald Trump korábbi amerikai elnök kijelentette: 

Volodimir Zelenszkij felelős azért, hogy a háború még mindig tart. 

Eközben Robert Fico szlovák miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij több „vörös vonalat” is átlépett, például amikor Orbán Viktort megfenyegette.

A magyar miniszterelnök szerint a béke legnagyobb akadálya az, hogy Ukrajna folytatni akarja a háborút.

„Azt mindannyian tudjuk, hogy a békének van akadálya. Az ukránok folytatni akarják a háborút. Ehhez joguk van, bár veszélybe sodorják ezzel egész Európát, de mégiscsak az ő országuk, az ő szabadságharcuk” – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő szerint azonban a konfliktus azért tart még mindig, mert az európai országok támogatják Ukrajnát.

Ami ennél nagyobb gond, hogy az európaiak ebben támogatják őket, mert ha az európaiak nem állnának az ukránok mögött, ők sem tudnák folytatni a háborút. Már régen tárgyalások lennének. Tűzszünet és béke”

 – hangsúlyozta.

„Valójában Európa veri a háború tüzét az amerikaiakkal szemben is. Ha ők jobb belátásra térnének, megérkezne a béke” – zárta gondolatait a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
2026. március 16. 12:05
Az orkok folytatják az oroszok "gyengítését". Az iráni háború után ők következnek. A jenkik pótolják az elhasznált hadianyagot és kezdődhet az orosz kincsek megszerzése. Is. Épül a globalista egypólusú világhatalom.
dodek4b
2026. március 16. 12:04 Szerkesztve
Az U. seregnek még az alsó gatyája is amcsi , mit akarnak ezek ugrállni ? Nézzenek már tükörbe ! A saját katonai tehetségük 0.0 ! Ha túl messzire mennek , akkor a végén semmilyük sem marad , ez több mint 50 % realitás !
patikus-3
2026. március 16. 11:45
Valójában Európa veri a háború tüzét az amerikaiakkal szemben is. Micsinál...?! Viktor elfelejtett magyarul?
csulak
2026. március 16. 11:36
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!