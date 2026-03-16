Orbán Viktor mindenkit meglepett: „Ukrajnának joga van a háborúhoz” (VIDEÓ)

Orbán Viktor szerint Ukrajna folytatni kívánja a háborút, és ebben az európai országok támogatása is szerepet játszik. A magyar miniszterelnök Facebook-videójában magyarázta el, hogyha az európai államok nem állnának Kijev mögött, már megkezdődhettek volna a béketárgyalások.

A kormányfő arról beszélt, hogy Európa hozzájárul ahhoz, hogy tovább tart az orosz–ukrán háború. Megfogalmazása szerint az európai támogatás nélkül Ukrajna nem tudná folytatni a harcokat, így már régen létrejöhetett volna a tűzszünet.