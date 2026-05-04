A közlekedés jövője Budapesten – két hét és itt a Transport Research Arena 2026! (X)

Európa legrangosabb közlekedéssel foglalkozó eseménye a Transport Research Arena, melyet kétévente más-más helyszínen rendeznek meg: Lisszabon és Dublin után 2026-ban Budapestre esett a választás. Május 18-21. között elismert közlekedéstudományi szakértők és kutatók érkeznek Magyarországra, hogy betekintést engedjenek a nem túl távoli jövőbe, ahol az önvezető járművek mellett más izgalmas fejlesztések is meghatározzák majd mindennapjainkat.

A mesterséges intelligencia sok más terület mellett a közlekedésre is óhatatlanul hatást gyakorol, az AI-ban rejlő lehetőségeket a közösségi közlekedés, az okosvárosok, valamint a logisztika terén egyaránt ki tudják használni a szereplők. Erről is szó lesz a TRA 2026-on, ahol összesen közel 500 előadás keretében boncolgatják szakértők a „Re-Generation in Transport” központi témához kapcsolódó területeket, úgymint a biztonság, a környezeti és pénzügyi fenntarthatóság, a megújulás, amit a rohamosan fejlődő és változó világunk elkerülhetetlenné tesz.