A közlekedés jövője Budapesten – két hét és itt a Transport Research Arena 2026! (X)

Május 18-21. között rendezik meg a Transport Research Arena közlekedéstudományi konferenciát, ahol lenyűgöző innovációk és a jövőnket formáló ötletek kerülnek reflektorfénybe.
Európa legrangosabb közlekedéssel foglalkozó eseménye a Transport Research Arena, melyet kétévente más-más helyszínen rendeznek meg: Lisszabon és Dublin után 2026-ban Budapestre esett a választás. Május 18-21. között elismert közlekedéstudományi szakértők és kutatók érkeznek Magyarországra, hogy betekintést engedjenek a nem túl távoli jövőbe, ahol az önvezető járművek mellett más izgalmas fejlesztések is meghatározzák majd mindennapjainkat.
A mesterséges intelligencia sok más terület mellett a közlekedésre is óhatatlanul hatást gyakorol, az AI-ban rejlő lehetőségeket a közösségi közlekedés, az okosvárosok, valamint a logisztika terén egyaránt ki tudják használni a szereplők. Erről is szó lesz a TRA 2026-on, ahol összesen közel 500 előadás keretében boncolgatják szakértők a „Re-Generation in Transport” központi témához kapcsolódó területeket, úgymint a biztonság, a környezeti és pénzügyi fenntarthatóság, a megújulás, amit a rohamosan fejlődő és változó világunk elkerülhetetlenné tesz.
4 plenáris ülés, 12 stratégiai, valamint több mint 70 tudományos és műszaki szekcióülés ad keretet az eseményeknek. A fentiek mellett szóba kerül, hogy reális cél és valóban környezettudatos lépés-e az elektromos járművekre való átállás, vagy más válthatja le a jelenlegi üzemanyagokat, ahogy az is, hogy a balesetek hogyan előzhetők meg az okosvárosok és az önvezető autók elterjedésével.
A rendezvény 3000 résztvevője több mint 1000 kutatási anyagot ismerhet meg élő prezentációk és poszterkiállítás formájában, és 30.000 m2-en látogathat standokat, kiállítókat, akik mind-mind egyedi, előremutató ötletekkel érkeznek az eseményre. Vezetett látogatások keretében a látogatók betekinthetnek olyan kulcsfontosságú szolgáltatások hátterébe, mint a 4-es metró, a FUTÁR rendszer, vagy a HungaroControl légiirányító központja.
A Transport Research Arena keretében adják át a TRA Visions Awards díjat is azon fiatal kutatóknak, akik innovatív ötleteikkel megoldást nyújtanak a közlekedés jelenleg fennálló problémáira, illetve olyan tapasztalt szakértőknek, akik évek kemény munkájával hozzájárultak a tudomány előremozdításához.
A rendezvényre regisztrálni a traconference.eu oldalon lehet, ahol további információk is olvashatók a programról.
