A filmipar nemcsak az állami támogatások elosztásáról szól, hanem sokkal többről – Káel Csaba a Mandinernek

Az önt érő leggyakoribb kritika a filmtámogatási rendszerrel kapcsolatos: azt róják fel, hogy politikai alapon ítélik oda a támogatásokat. Tegyük rendbe a kurzusfilmek közkedvelt vádját!

A Nemzeti Filmintézet 2020 óta több mint 90 egész estés mozifilmet és 300 televíziós alkotást támogatott, ebből 37 első rendezés, az Inkubátor programban pedig 21 film készülhetett el ugyanezen időszakban. Az indulástól kezdve azt képviseltük, hogy ahhoz, hogy a nézőket visszacsaljuk a magyar filmekhez, olyan tartalmakat kell létrehozni, amilyenekkel azonosulni tudnak, amelyek az életükről, a sorsukról szólnak. Ezek lehetnek történelmi témájú filmek, akár nagyobb történelmi események, akár egyéni emberi sorsok ábrázolása, másrészt a jelenünk és témái filmre vitele. Büszkén mondhatom, hogy számos hiánypótló alkotás született, kezdve a Hadiktól, a Magyar passiótól a Most vagy soha!, a Semmelweis filmekig, a közelmúlt témáiból pedig ott a Mesterjátszma, a Blokád vagy a Kádár-rendszerben zajló Eltörölni Frankot. Fontosak nekünk az irodalmi adaptációk is, amelyek felhívják a figyelmet irodalmi értékeinkre. Ilyen például Enyedi Ildikótól A feleségem története, a Tündérkert, a Csongor és Tünde vagy a televíziós filmek közül az Ida regénye, a Frici & Aranka. Célunk volt az is, hogy szélesebb spektrumban és különböző műfajokban szülessenek alkotások, ne csak játékfilmek, hanem például dokumentumfilmek is: A nemzet aranyai, Katinka, Bereményi kalapja, Kurtág-töredékek, hogy csak párat említsünk. És akkor nem beszéltünk még az animációs filmekről. Az utóbbi hat év sokkal több animációt produkált, mint a megelőző húsz – a Toldit vagy a Kék Pelikant emelném ki –, és két év alatt jelentős szakmai konszenzussal létrejött egy animációs stratégia, amely korábban nem volt Magyarországon. Az Annecyi nemzetközi animációsfilm-fesztiválon – az ágazat Oscarján – a száztizenegy éves magyar animáció mint díszvendég hatalmas sikert aratott.

Számos olyan produkció is részesült állami támogatásban, amelynek alkotói korántsem rokonszenveztek az aktuális kormánnyal, s ennek hangot is adtak.

Hogy mennyire nem nézzük az alkotók politikai szimpátiáját, arra egy jó példa a közelmúltból: a Véletlenül írtam egy könyvet című népszerű családi filmet ugyanaz a producerpáros, Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás hozta tető alá, mint a Tavaszi szél című kampányfilmet. Vagy említhetném Deák Kristófot is, akinek Az unoka című filmjét támogatta a Nemzeti Filmintézet, vagy Enyedi Ildikó és Nemes Jeles László filmrendezőket is.

Mit szól ahhoz a kritikához, hogy a korábbiakhoz képest kevésbé van jelen a magyar film a nemzetközi fesztiválokon?

A magyar filmek az utóbbi időben évente átlagosan kétszázötven külföldi filmfesztiválon szerepeltek, és hatvan-hetven rangos díjat nyertek el. 2020 óta negyvennégy NFI-támogatással készült magyar filmet hívtak meg A kategóriás nemzetközi fesztiválokra, ezek tizennégy díjat és elismerést kaptak. Soha nem volt még két magyar alkotás versenyben a velencei filmfesztiválon, mint tavaly, amikor Enyedi Ildikó Csendes barátja és Nemes Jeles László Árva című filmje is indult. A fesztiváljelenlét mellett ráerősítettünk a külföldi forgalmazásra is, az NFI World Sales csapata 2025-ben nyolcvankét országba adott el magyar filmeket és sorozatokat,

rekordáron értékesítette például a Hunyadi sorozatot a Netflixnek, a Kék Pelikant pedig a japán piacra.

A nézettségi adatok számháborúja az utóbbi időszakot is végigkísérte. Hogyan értékeli a számokat?

A Hunyadi az előző időszak legnézettebb televíziós sorozata lett epizódonként átlagosan 1 millió nézővel.

A 2024 decemberében bemutatott Hogyan tudnék élni nélküled? mozinézettsége négy évtizedes rekordot döntött meg: több mint 1 millióan látták itthon,

és rekordideig, több mint egy éven át volt műsoron. Kiemelkedő siker volt a Semmelweis, a 350 ezer mozinéző után a tévépremier révén 400 ezer nézőt ültetett a képernyők elé. A rendszer- változás óta bemutatott legsikeresebb családi film lett az előbb említett Véletlenül írtam egy könyvet, több mint 160 ezren nézték meg a mozikban. És hogy egy másik műfajból is mondjunk példát: a háromszoros olimpiai bajnok vízilabda- aranycsapat történetét feldolgozó, A nemzet aranyai című alkotás 100 ezer nézőt vonzott a mozikba, ami kiemelkedő dokumentumfilmes teljesítmény.

A magyar film ügyének máig egyik rákfenéje a forgalmazás kérdése. Történt bármi előrelépés ezen a téren?

Nem is igazán a magyar filmek forgalmazása a nagy kérdés, hanem általában az európai filmeké. Azért van ilyen gyenge állapotban az európai film az amerikaihoz képest, mert a 450 milliós európai piacról kevés pénzt tud csak behozni, a disztribúciós hálózatai gyengék, nincs jelentős mozihálózata, közös streamingplatformja. A piaci bevételek növelése nélkül az állami büdzsék nem tudják kielégíteni a növekvő tartaloméhséget. Idehaza jó néhány dolgot elkezdtünk a forgalmazás terén, csak kevés szó esik róla. Megerősítettük a filmes marketingkommunikációt, egy sor újítást vezettünk be: a kétlépcsős, gyártás alatti és az utáni marketingtámogatás rendszerét. Létrehoztuk Európa első nemzeti streamingcsatornáját, a Filmiót, ahol a felújított régi alkotások mellett premierek is nézhetők. Szerettük volna kiterjeszteni a régióban, tárgyaltunk a csehekkel, a lengyelekkel, az osztrákokkal egy közép-európai streamingcsatornáról, de ez már a következő vezetésre marad. Széles körű kampányt folytattunk a magyar filmek népszerűsítéséért, életre hívtuk a filmklubok rendszerét, s útjára indítottuk a Magyar mozgókép fesztivált a balatoni régióban, emellett szinte az összes hazai fesztivált rendszeresen támogattuk. A magyar film napja egyhetes rendezvénnyé nőtte ki magát, a klasszikusfilm-maraton pedig mára Európa harmadik legnagyobb fesztiválja lett a lyoni és a bolognai után.

