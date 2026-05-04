Három alelnököt jelöl az Országgyűlésben a Tisza Párt

Körvonalazódik a lista: ők lehetnek a tiszás bizottsági elnökök
A 14 elnöki és 36 alelnöki poszt: Magyar Péter pártja közel 150 tagot ad a különböző testületekbe.
Egyre több tisztség várományosa válik ismertté.
Magyar Péter leendő miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy pártja három alelnöki pozícióra tesz javaslatot a Magyar Országgyűlésben. A jelöltek a következők:
Ahogy korábban beszámoltunk róla, körvonalazódni látszik a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben működő bizottságok delegáltjainak névsora. A lapunk által megismert lista szerint végül 20 bizottság alakul, melyek közül 14-ben a Tisza adja az elnököt, négyben a Fidesz, míg a KDNP és a Mi Hazánk Mozgalom egy-egy elnököt ad.
