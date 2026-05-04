Elképesztő balsors: négy játékos is fejsérülést szenvedett – a Chelsea fiataljáért aggódik most mindenki

Aztán a második félidőben ismét összefejelt két játékos, ezúttal a Chelsea oldaláról Robert Sánchez kapus és a Nottinghambe csereként beállt Morgan Gibbs-White. Itt is nagy volt az ijedség, de szerencsére mindkét futballista a saját lábán hagyta el a pályát.

Tovább tart a Chelsea mélyrepülése

A hazaiakat nemcsak Derry súlyosnak tűnő fejsérülése lombozhatta le, hanem csapatuk teljesítménye is, hiszen a Forest is legyőzte őket. A vendégek már a 2. percben megszerezték a vezetést, a 15. perc után pedig már kétgólos előnyben voltak. A Derryvel szemben elkövetett szabálytalanság miatt a Chelsea büntetőt végezhetett el, de Cole Palmer lapos lövését Matz Sels kivédte.

A szünet után a Nottingham a harmadik gólt is megszerezte, ezzel is dőlt a mérkőzés. A találatot kellett vonalazni, de nem volt les. Aztán a 73. percben Joao Pedro betalált, de itt is a vonalazgatásból a londoni Kékek jöttek ki rosszabbul.

A legvégén, a 93. percben azonban megtört a jég, Joao Pedro háttal a kapunak, káprázatos mozdulattal a hálóba lőtt, megtörve ezzel a Chelsea hosszú bajnoki góltalanságát. 1–3