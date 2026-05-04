Nottingham Forest Nottingham fejsérülés videó sérülés Premier League Chelsea

Elképesztő balsors: négy játékos is fejsérülést szenvedett – a Chelsea fiataljáért aggódik most mindenki

2026. május 04. 18:42

Szörnyű napja volt a londoniaknak. A Chelsea fiatal angol középpályása súlyosnak tűnő fejsérülést szenvedett, a csapat pedig újra kikapott, és így már biztosan nem lesz BL-résztvevő.

A Chelsea hazai pályán 3–1-es vereséget szenvedett az Európa-liga-elődöntője miatt tartalékosan felálló Nottingham Foresttől az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 35. fordulójának hétfői játéknapján. A mérkőzésen négy fejsérülés is történt, az egyik ráadásul súlyosnak tűnik.

A Chelsea- és a Nottingham-játékosok is egyből jelezték, hogy jöjjenek be az orvosok, mert nagy a baj (Fotó: Adrian Dennis/AFP)
A Chelsea- és a Nottingham-játékosok is egyből jelezték, hogy jöjjenek be az orvosok, mert nagy a baj (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Az első félidő hajrájában a Chelsea felnőtt csapatában első bajnokiján játszó 18 éves Jesse Derry fejelt össze a Forest szintén fiatal játékosával, Zach Abbott-tal. Előbbi már a levegőben elvesztette az eszméletét. Azonnal érkezett hozzá a segítség, az orvosok hosszú percekig ápolták őt, oxigént is kapott, majd hordágyon, nyakmerevítőben vitték le a pályáról. Derry ezt megelőzően két FA-kupa-meccsen játszott.

Abbott a saját lábán hagyta el a pályát, de őt is le kellett cserélni.

A második félidőben is összefejelt két játékos... (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

Aztán a második félidőben ismét összefejelt két játékos, ezúttal a Chelsea oldaláról Robert Sánchez kapus és a Nottinghambe csereként beállt Morgan Gibbs-White. Itt is nagy volt az ijedség, de szerencsére mindkét futballista a saját lábán hagyta el a pályát.

Tovább tart a Chelsea mélyrepülése

A hazaiakat nemcsak Derry súlyosnak tűnő fejsérülése lombozhatta le, hanem csapatuk teljesítménye is, hiszen a Forest is legyőzte őket. A vendégek már a 2. percben megszerezték a vezetést, a 15. perc után pedig már kétgólos előnyben voltak. A Derryvel szemben elkövetett szabálytalanság miatt a Chelsea büntetőt végezhetett el, de Cole Palmer lapos lövését Matz Sels kivédte.

A szünet után a Nottingham a harmadik gólt is megszerezte, ezzel is dőlt a mérkőzés. A találatot kellett vonalazni, de nem volt les. Aztán a 73. percben Joao Pedro betalált, de itt is a vonalazgatásból a londoni Kékek jöttek ki rosszabbul.

A legvégén, a 93. percben azonban megtört a jég, Joao Pedro háttal a kapunak, káprázatos mozdulattal a hálóba lőtt, megtörve ezzel a Chelsea hosszú bajnoki góltalanságát. 1–3

A hazai csapat legutóbb március 4-én nyert bajnokit, azóta csak vereséget számlál a PL-ben.


A Chelsea legutóbbi hat bajnokija

  • Chelsea–Newcastle United 0–1
  • Everton–Chelsea 3–0
  • Chelsea–Manchester City 0–3
  • Chelsea–Manchester United 0–1
  • Brighton & Hove Albion–Chelsea 3–0
  • Chelsea–Nottingham Forest 1–3

Sorozatban hatodik bajnokiját bukta el a 9. helyen álló londoni gárda, de most legalább összejött neki a gól.

A vereséggel viszont eldőlt, hogy már nem érhet oda az ötödik helyre, így biztosan lemarad a Bajnokok Ligájáról.

Ugyanakkor az FA-kupát még bezsebelheti, ha a döntőben legyőzi a Manchester Cityt.

Nyitókép: Adrian Dennis/AFP

