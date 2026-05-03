Szoboszlai „eltévesztette a házszámot” – az angolok szerint lehet, hogy ezt nem kellett volna (VIDEÓ)

Szoboszlai Dominik úgy vonult le az Old Trafford gyepéről a Manchester Uniteddel szemben 3–2-re elveszített angol bajnoki rangadó után, hogy az őt és csapatát vélhetően froclizó hazai szurkolóknak a mezén lévő Premier League-logót mutogatta, utalva ezzel arra, hogy a bajnoki címvédő egyelőre a Liverpool, az MU-nál pedig csak álmodozhatnak arról, hogy ismét megnyerik az angol első osztályt.