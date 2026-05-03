Old Trafford Manchester United Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Szoboszlai „eltévesztette a házszámot” – az angolok szerint lehet, hogy ezt nem kellett volna (VIDEÓ)

2026. május 03. 22:19

A Liverpool vasárnap rangadót veszített a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik a Manchester United elleni mérkőzés után az ellenfél szurkolóinak mutogatott.

Szoboszlai Dominik úgy vonult le az Old Trafford gyepéről a Manchester Uniteddel szemben 3–2-re elveszített angol bajnoki rangadó után, hogy az őt és csapatát vélhetően froclizó hazai szurkolóknak a mezén lévő Premier League-logót mutogatta, utalva ezzel arra, hogy a bajnoki címvédő egyelőre a Liverpool, az MU-nál pedig csak álmodozhatnak arról, hogy ismét megnyerik az angol első osztályt.

  • „Tudja, melyik csapat ellen játszott?” – tette fel a költői kérdést egy drukker az ESPN közösségi oldalán. 
  • „Vicces, hogy ezt pont a Manchester United ellen csinálta” – írta egy másik. 
  • „Neked egy bajnoki címed van, a Unitednek húsz” – szúrt vissza egy harmadik. 
  • „Lehet, azt gondolta, az Arsenal ellen játszott” – viccelődött egy negyedik, célozva arra, hogy az Ágyúsok az MU-nál is régebben, 2004-ben nyertek legutóbb bajnokságot.

 

Szoboszlai egyébként góllal és gólpasszal zárta a Manchester United elleni mérkőzést, ezzel Rayan Cherki (Manchester City) és Jarrod Bowen (West Ham United) után a harmadik PL-játékos lett ebben az idényben, aki minden sorozatot figyelembe véve eljutott legalább tíz találatig és ugyanennyi asszisztig.

Nyitókép: Darren Staples / AFP

Manchester United–Liverpool 3–2 – a mérkőzés összefoglalója

yalaelnok
2026. május 03. 23:27
ez egy valóban intergalaktikus jelentőségű esemény volt köszönjük
