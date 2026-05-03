Szoboszlai „eltévesztette a házszámot” – az angolok szerint lehet, hogy ezt nem kellett volna (VIDEÓ)

„Nem a következő idényre koncentrálok” – Szoboszlai a Manchester United elleni vereség után
Nem tudja, hogy mit hoz a jövő a Liverpool számára.
A Liverpool vasárnap rangadót veszített a Premier League-ben. Szoboszlai Dominik a Manchester United elleni mérkőzés után az ellenfél szurkolóinak mutogatott.
Szoboszlai Dominik úgy vonult le az Old Trafford gyepéről a Manchester Uniteddel szemben 3–2-re elveszített angol bajnoki rangadó után, hogy az őt és csapatát vélhetően froclizó hazai szurkolóknak a mezén lévő Premier League-logót mutogatta, utalva ezzel arra, hogy a bajnoki címvédő egyelőre a Liverpool, az MU-nál pedig csak álmodozhatnak arról, hogy ismét megnyerik az angol első osztályt.
A szurkolók szerint a magyar válogatott csapatkapitánya „eltévesztette a házszámot”, és saját magát nevettette ki azzal, hogy egy olyan klubbal élcelődött, amely elsőként jutott el 20 bajnoki címig az angol élvonalban.
Szoboszlai egyébként góllal és gólpasszal zárta a Manchester United elleni mérkőzést, ezzel Rayan Cherki (Manchester City) és Jarrod Bowen (West Ham United) után a harmadik PL-játékos lett ebben az idényben, aki minden sorozatot figyelembe véve eljutott legalább tíz találatig és ugyanennyi asszisztig.
