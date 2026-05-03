Ennek nem fog örülni Brüsszel: Babis új neveket dobott be – rajtuk múlhat az ukrajnai háború sorsa

A kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő vasárnap Jerevánban, miután tárgyalt az ukrán államfővel. „Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek érdeke, hogy Ukrajnában béke legyen. Csehország szintén ezt szeretné. Jelenleg azonban az a probléma, hogy ki közvetítsen a harcoló felek között” – mondta Babis, aki az Európai Politikai Közösséghez tartozó országok állam-, illetve kormányfőinek hétfőn kezdődő találkozójára érkezett Jerevánba.

Az ukrajnai helyzetet bonyolítja – ismerteti a CTK hírügynökség Jerevánból Babis nyilatkozatát – hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg a Hormuzi-szorosban kialakult válsággal van elfoglalva. Mindezek ellenére van esély a béke megteremtésére Ukrajnában – jegyezte meg Babis. Úgy vélte, hogy a béketárgyalásokba a közép-ázsiai országok vezetői, vagy a török államfő is bekapcsolódhatnának.