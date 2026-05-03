volodimir zelenszkij andrej babis ukrajna

Ennek nem fog örülni Brüsszel: Babis új neveket dobott be – rajtuk múlhat az ukrajnai háború sorsa

2026. május 03. 22:38

Váratlant húzott a cseh kormányfő.

null

A kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő vasárnap Jerevánban, miután tárgyalt az ukrán államfővel. „Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek érdeke, hogy Ukrajnában béke legyen. Csehország szintén ezt szeretné. Jelenleg azonban az a probléma, hogy ki közvetítsen a harcoló felek között” – mondta Babis, aki az Európai Politikai Közösséghez tartozó országok állam-, illetve kormányfőinek hétfőn kezdődő találkozójára érkezett Jerevánba. 

Az ukrajnai helyzetet bonyolítja – ismerteti a CTK hírügynökség Jerevánból Babis nyilatkozatát – hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg a Hormuzi-szorosban kialakult válsággal van elfoglalva. Mindezek ellenére van esély a béke megteremtésére Ukrajnában – jegyezte meg Babis. Úgy vélte, hogy a béketárgyalásokba a közép-ázsiai országok vezetői, vagy a török államfő is bekapcsolódhatnának. 

Világos, hogy Ukrajna aligha tudja elfogadni azokat a feltételeket, melyeket Putyin elnök elképzel. Tárgyalásokra azonban már eddig is sor került. Ezeket folytatni kellene, de egyelőre arra várnak, hogy száll be ezekbe az amerikai fél” 

– idézte a cseh hírügynökség Babis szavait. 

A cseh miniszterelnök szerint miután Oroszország nem fogadja el az európai vezetők bekapcsolódását a konfliktus megoldásába, beszállhatna ebbe esetleg a Türk Államok Szervezete. Recep Tayyip Erdogan török elnök szerinte jó kapcsolatokat ápol Trumppal, míg a közép-ázsiai országok vezetői jó kapcsolatokat tartanak fenn Moszkvával és Washingtonnal is – mutatott rá Babis

A cseh kormányfőnek tavaly decemberi hivatalba lépése óta ez az első találkozója az ukrán elnökkel. Babis és Zelenszkij legutóbb 2019-ben találkoztak. 

Babis újságíróknak elmondta, hogy június végén a lengyelországi Gdanszkban részt vesz az Ukrajna újjáépítésével foglalkozó konferencián, ahol várthatóan újra tárgyal Zelenszkijjel. 
(MTI)

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kobi40
2026. május 04. 00:34
Babis lép Orbán szerepkörébe?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!