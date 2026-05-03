Nagy az ijedelem Angliában: kórházba vitték a legendát Szoboszlaiék rangadója előtt

Kórházba szállították a Manchester United–Liverpool angol bajnoki rangadó előtt Sir Alex Fergusont, mert rosszul lett az Old Trafford stadionban – számolt be róla a BBC és több más brit sajtótermék.

A legendás menedzser a hírek szerint nincs életveszélyben, csak elővigyázatosságból vitték el egy egészségügyi intézménybe, bár az állapotáról egyelőre nem adtak ki további információt.