Fényes nappal késeltek halálra egy nőt Európa egyik legnépszerűbb üdülőhelyén (VIDEÓ)

A hatóságok szerint véletlenszerű utcai gyilkosságról van szó.
Életét vesztette egy nő egy brutális utcai késes támadásban Barcelonában, három kilométerre a Camp Nou stadiontól, az FC Barcelona otthonától – írja a DailyMail. A hatóságok szerint az eset egy forgalmas utcán történt a szombat délelőtti órákban, amikor a támadó egy nagy méretű késsel többször megszúrta áldozatát.
A támadás a Sant Joan de Déu kórház közelében, egy lakóövezetben történt, ahol a járókelők szemtanúi voltak az erőszakos jelenetnek. A beszámolók szerint a nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett a mellkasán, hasán és nyaki területen, és a helyszínen életét vesztette. A támadás során egy 50 éves férfi is megsérült miután beavatkozott, de állapota nem súlyos.
A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és rövid időn belül elfogta a feltételezett elkövetőt egy közeli városrészben.
A hatóságok jelenlegi információi szerint a támadásnak nem volt ismert előzménye, és egyelőre azt vizsgálják, hogy az eset véletlenszerű volt-e. Több forrás is úgy tudja, hogy a támadás során a férfi minden előjel nélkül rontott rá a nőre.
Josep LAGO / AFP