Ft
Ft
22°C
8°C
Ft
Ft
22°C
8°C
05. 03.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 03.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
késeléses támadás gyilkoság európa

Fényes nappal késeltek halálra egy nőt Európa egyik legnépszerűbb üdülőhelyén (VIDEÓ)

2026. május 03. 21:23

A hatóságok szerint véletlenszerű utcai gyilkosságról van szó.

2026. május 03. 21:23
null

Életét vesztette egy nő egy brutális utcai késes támadásban Barcelonában, három kilométerre a Camp Nou stadiontól, az FC Barcelona otthonától – írja a DailyMail. A hatóságok szerint az eset egy forgalmas utcán történt a szombat délelőtti órákban, amikor a támadó egy nagy méretű késsel többször megszúrta áldozatát.

A támadás a Sant Joan de Déu kórház közelében, egy lakóövezetben történt, ahol a járókelők szemtanúi voltak az erőszakos jelenetnek. A beszámolók szerint a nő súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett a mellkasán, hasán és nyaki területen, és a helyszínen életét vesztette. A támadás során egy 50 éves férfi is megsérült miután beavatkozott, de állapota nem súlyos.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A rendőrség gyorsan a helyszínre érkezett, és rövid időn belül elfogta a feltételezett elkövetőt egy közeli városrészben.

A hatóságok jelenlegi információi szerint a támadásnak nem volt ismert előzménye, és egyelőre azt vizsgálják, hogy az eset véletlenszerű volt-e. Több forrás is úgy tudja, hogy a támadás során a férfi minden előjel nélkül rontott rá a nőre.

Az elkövető elfogásáról készült videót ITT tudja megtekinteni. 

Josep LAGO / AFP


 

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
egonsamu-2
2026. május 03. 21:54
Spanyolország néhány napja büszkén jelentette, hogy rekordszámú 500.000 migránsnak adtak spanyol állampolgárságot. Így ezek már spanyolként kerülnek a bünügyi nyilvántartásba.....
Válasz erre
2
0
tikkadt-szocske
2026. május 03. 21:42
Az ifjú Muhammad migrációs hátterére az égvilágon semmi bizonyítékot nem talált a szemfüles spanyol rendőrség.
Válasz erre
7
0
Búvár Kund
2026. május 03. 21:41
"Véletlenszerű utcai gyilkosság" 😁😁 Becarás...
Válasz erre
1
0
vakiki
2026. május 03. 21:36
Hát,erre már szavak sincsenek...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!