liberális Magyar Péter európa orbán viktor

Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák” (VIDEÓ)

2026. május 13. 13:11

A volt kormányfő közzétette az átadás-átvétel mérlegét.

2026. május 13. 13:11
null

Közzétette az átadás-átvétel főbb számait Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki új videójában sorra vette az elmúlt évek gazdasági és társadalompolitikai mutatóit – írta meg a Magyar Nemzet. Utódja, Magyar Péter szombaton lépett hivatalba, a Tisza-kormány pedig hivatalosan is megkezdte működését.

A volt kormányfő a videóban azt mondta: Magyarországot mostantól egy „liberális kormány” vezeti, a leköszönő nemzeti kabinet pedig elkészítette az ország állapotáról szóló leltárt.

A gazdasági növekedés az Európai Unió élmezőnyében van

Orbán Viktor többek között kiemelte, hogy szerinte Magyarország gazdasági növekedése az Európai Unió élmezőnyében van, valamint hangsúlyozta a foglalkoztatás bővülését is. Szólt a családtámogatási rendszerről, az adókedvezményekről, a rezsicsökkentésről, valamint a 13. és 14. havi nyugdíjról is.

A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy jelentősen nőttek a bérek, erősödött az állami vagyon, és szerinte nőtt az ország pénzügyi stabilitása is, beleértve az arany- és devizatartalékokat. Úgy fogalmazott: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa.

A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák” 

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 256 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. május 13. 16:29
Influenszerek a magát ma nyerőnek képzelő aki a jövőbeli loser. Olyan influenszerek kellenek, akik platformjaikon A-tól-Zs-ig átmennek alapfogalmakon, tévhiteken, az irányított másvalóságon. Ingergazdag megjelenítés zajlik a háttérben- valós időben vagy bevágva ( jó csajszi átvonul a képernyőn, pár szó az új, rugós fülbevalójáról, kutya, macska, vetített vagy valós gyík mozog a fali hálón, gólya berepül babával; halk zene stb.) Szuggesztív, vonzó influenszer, csevely ottlévőkkel vagy online résztvevőkkel. Kérdésre választ vár, majd felvilágosít, +megvilágosít. Ritka egy példával; a problémát körbejárni minden szempont érintésével. A Parlament: a tiszaoidok észheztérése is minél előbb! Adj tudatot az ifjúságnak is! Agy-tudatot az ifjúságnak is!
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 13. 16:21
»redl1986 2026. május 13. 16:13 Leltár, az lesz még, több is. « Persze hogy. A Lidl-ben is, meg a SPAR-ban is szoktak leltárazni rendszeresen.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2026. május 13. 16:20
🧡🇭🇺 "Miközben a Tisza-propaganda hónapokon át romokban lévő országról és kiürült államkincstárról beszélt, a tények és a hivatalos átadás-átvételi leltár, egészen mást mutatnak. Orbán Viktor egy rendezett, stabil költségvetéssel és jelentős tartalékokkal rendelkező országot adott át ma éjfélkor. Ahogy azt a Magyar Nemzet is megírta, a leltár szerint nemhogy csőd nincs, de a Tisza-kabinetnek bőven maradt mozgástere a folytatáshoz. A leltár nem hazudik Míg a Tisza miniszterei a mai kihelyezett ülésen valószínűleg a nehéz örökségről fognak beszélni a kamerák előtt, a háttérben pontosan tudják: soha nem volt még ilyen kényelmes dolga magyar kormánynak az induláskor. A leltár tiszta: a határok védettek, a gazdaság növekedési pályán, a stratégiai ágazatok nemzeti kézben. M. Péteréknek most már csak azt kellene bizonyítaniuk, hogy képesek-e ezt a hatalmas nemzeti tőkét megőrizni, vagy elherdálják a brüsszeli kegyekért cserébe." Nekem sajnos nagyon rosszak a jövőbeli meglátások...💯😖❗
Válasz erre
0
0
states-2
2026. május 13. 16:15
4 év múlva nem kell leltarozni, nem lesz mit.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.