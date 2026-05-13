Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák” (VIDEÓ)

A volt kormányfő közzétette az átadás-átvétel mérlegét.
Közzétette az átadás-átvétel főbb számait Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök, aki új videójában sorra vette az elmúlt évek gazdasági és társadalompolitikai mutatóit – írta meg a Magyar Nemzet. Utódja, Magyar Péter szombaton lépett hivatalba, a Tisza-kormány pedig hivatalosan is megkezdte működését.
A volt kormányfő a videóban azt mondta: Magyarországot mostantól egy „liberális kormány” vezeti, a leköszönő nemzeti kabinet pedig elkészítette az ország állapotáról szóló leltárt.
Orbán Viktor többek között kiemelte, hogy szerinte Magyarország gazdasági növekedése az Európai Unió élmezőnyében van, valamint hangsúlyozta a foglalkoztatás bővülését is. Szólt a családtámogatási rendszerről, az adókedvezményekről, a rezsicsökkentésről, valamint a 13. és 14. havi nyugdíjról is.
A volt miniszterelnök arról is beszélt, hogy jelentősen nőttek a bérek, erősödött az állami vagyon, és szerinte nőtt az ország pénzügyi stabilitása is, beleértve az arany- és devizatartalékokat. Úgy fogalmazott: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa.
A liberális kormány innen indul. Csak el ne rontsák”
– zárta gondolatait Orbán Viktor.
